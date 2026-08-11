Сьогоднішня ціна CF Large Cap Index

Поточна ціна CF Large Cap Index (LCAP) сьогодні становить ₴ 5,259, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LCAP до UAH становить ₴ 5,259 за LCAP.

CF Large Cap Index наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- LCAP. Протягом останніх 24 годин LCAP торгувався між ₴ 5,259 (мінімум) та ₴ 5,313 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці LCAP змінився на 0,00% за останню годину та на -0,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 995,11.

Ринкова інформація щодо CF Large Cap Index (LCAP)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 995,11₴ 995,11 ₴ 995,11 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,34M₴ 3,34M ₴ 3,34M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 634 565 634 565 634 565 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація CF Large Cap Index — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 995,11. Циркуляційна пропозиція LCAP — --, зі загальною пропозицією 634565. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,34M.