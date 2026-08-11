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Поточна ціна CF Large Cap Index сьогодні становить 5,259 UAH. Ринкова капіталізація LCAP становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін LCAP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CF Large Cap Index сьогодні становить 5,259 UAH. Ринкова капіталізація LCAP становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін LCAP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про LCAP

Інформація про ціну LCAP

Що таке LCAP

Офіційний вебсайт LCAP

Токеноміка LCAP

Прогноз ціни LCAP

Історія LCAP

Посібник з купівлі LCAP

Конвертація LCAP у фіатну валюту

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Курс CF Large Cap Index (LCAP)

Актуальна ціна 1 LCAP до UAH:

₴236,07651
₴236,07651₴236,07651
0,00%1D
UAH
Графік ціни CF Large Cap Index (LCAP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:43:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CF Large Cap Index

Поточна ціна CF Large Cap Index (LCAP) сьогодні становить ₴ 5,259, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LCAP до UAH становить ₴ 5,259 за LCAP.

CF Large Cap Index наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- LCAP. Протягом останніх 24 годин LCAP торгувався між ₴ 5,259 (мінімум) та ₴ 5,313 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці LCAP змінився на 0,00% за останню годину та на -0,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 995,11.

Ринкова інформація щодо CF Large Cap Index (LCAP)

--
----

₴ 995,11
₴ 995,11₴ 995,11

₴ 3,34M
₴ 3,34M₴ 3,34M

--
----

634 565
634 565 634 565

BASE

Поточна ринкова капіталізація CF Large Cap Index — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 995,11. Циркуляційна пропозиція LCAP — --, зі загальною пропозицією 634565. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,34M.

Історія ціни CF Large Cap Index у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 5,259
₴ 5,259₴ 5,259
Мін. за 24 год
₴ 5,313
₴ 5,313₴ 5,313
Макс. за 24 год

₴ 5,259
₴ 5,259₴ 5,259

₴ 5,313
₴ 5,313₴ 5,313

--
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--
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0,00%

0,00%

-0,50%

-0,50%

Історія ціни CF Large Cap Index (LCAP) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на CF Large Cap Index за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ 00,00%
30 днів₴ -0,151-2,80%
60 днів₴ -0,011-0,21%
90 днів₴ -1,686-24,28%
Зміна ціни CF Large Cap Index сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LCAP на ₴ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни CF Large Cap Index за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,151 (-2,80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни CF Large Cap Index за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LCAP змінився на ₴ -0,011 (-0,21%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни CF Large Cap Index за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -1,686 (-24,28%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для CF Large Cap Index (LCAP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни CF Large Cap Index зараз.

Аналіз для CF Large Cap Index

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для CF Large Cap Index. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни CF Large Cap Index?

Ціни індексу CF Large Cap (LCAP) залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та довіра інвесторів до криптовалютних ринків.
2. Рух цін біткоїна та етереуму, оскільки саме вони зазвичай домінують у індексах великої капіталізації.
3. Регуляторні зміни та державна політика щодо криптовалют.
4. Інституційне прийняття та потоки інвестицій у сферу криптовалют.
5. Макроекономічні умови, такі як інфляція, процентні ставки та сила долара США.
6. Обсяг торгів та ліквідність у складових криптовалютах.
7. Патерни технічного аналізу та рівні підтримки/опору.
8. Новинні події, що впливають на основні криптовалюти, що входять до індексу.
9. Загальний рівень ризикової готовності на фінансових ринках.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну CF Large Cap Index?

Люди хочуть знати ціну LCAP сьогодні, оскільки вона відслідковує показники основного ринку криптовалют, допомагаючи інвесторам приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу портфелю, визначення оптимального часу для торгів, а також оперативно оцінювати загальні тенденції та волатильність ринку криптовалют.

Прогноз ціни CF Large Cap Index

Прогноз ціни CF Large Cap Index (LCAP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LCAP у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни CF Large Cap Index (LCAP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CF Large Cap Index потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CF Large Cap Index у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LCAP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CF Large Cap Index.

Як купити та інвестувати CF Large Cap Index в Україна

Готові розпочати торгівлю з CF Large Cap Index? Купівля LCAP на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити CF Large Cap Index. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі CF Large Cap Index (LCAP).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і CF Large Cap Index буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі CF Large Cap Index (LCAP)

Що ви можете зробити з CF Large Cap Index

Володіння CF Large Cap Index відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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Що таке CF Large Cap Index (LCAP)

Індекс CF Large Cap (Diversified Weight) — це ліквідний, придатний для інвестування бенчмарк-портфель, створений для відстеження результатів великих цифрових активів за капіталізацією. Індекс покликаний охопити 95% загальної ринкової капіталізації всесвіту цифрових активів, придатних для інвестування, як його складові.

Ресурс CF Large Cap Index

Щоб дізнатися більше про CF Large Cap Index, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCF Large Cap Index
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:43:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CF Large Cap Index (LCAP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про CF Large Cap Index

LCAP USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію LCAP з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю LCAPUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках CF Large Cap Index (LCAP) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги CF Large Cap Index у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
LCAP/USDT
₴236,07651
₴236,07651₴236,07651
0,00%
189.22 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 LCAP = 236,07651 UAH