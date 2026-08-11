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Поточна ціна Chiliz сьогодні становить 0,01295 UAH. Ринкова капіталізація CHZ становить 134 847 194,45855 UAH. Відстежуйте оновлення цін CHZ до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Chiliz сьогодні становить 0,01295 UAH. Ринкова капіталізація CHZ становить 134 847 194,45855 UAH. Відстежуйте оновлення цін CHZ до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CHZ

Інформація про ціну CHZ

Що таке CHZ

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Офіційний вебсайт CHZ

Токеноміка CHZ

Прогноз ціни CHZ

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Посібник з купівлі CHZ

Конвертація CHZ у фіатну валюту

Спот CHZ

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Курс Chiliz (CHZ)

Актуальна ціна 1 CHZ до UAH:

₴0,5813255
₴0,5813255₴0,5813255
-1,22%1D
UAH
Графік ціни Chiliz (CHZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:06:46 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Chiliz

Поточна ціна Chiliz (CHZ) сьогодні становить ₴ 0,01295, зі зміною 1,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHZ до UAH становить ₴ 0,01295 за CHZ.

Chiliz наразі посідає №111 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 134,85M, з циркуляційною пропозицією у 10,41B CHZ. Протягом останніх 24 годин CHZ торгувався між ₴ 0,01292 (мінімум) та ₴ 0,01338 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40,0183167901, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,179594337927661.

У короткостроковій динаміці CHZ змінився на 0,00% за останню годину та на +1,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 85,54K.

Ринкова інформація щодо Chiliz (CHZ)

No.111

₴ 134,85M
₴ 134,85M₴ 134,85M

₴ 85,54K
₴ 85,54K₴ 85,54K

₴ 134,85M
₴ 134,85M₴ 134,85M

10,41B
10,41B 10,41B

--
----

10 412 910 769
10 412 910 769 10 412 910 769

0,01%

2019-07-02 00:00:00

ETH

Поточна ринкова капіталізація Chiliz — ₴ 134,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 85,54K. Циркуляційна пропозиція CHZ — 10,41B, зі загальною пропозицією 10412910769. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 134,85M.

Історія ціни Chiliz у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,01292
₴ 0,01292₴ 0,01292
Мін. за 24 год
₴ 0,01338
₴ 0,01338₴ 0,01338
Макс. за 24 год

₴ 0,01292
₴ 0,01292₴ 0,01292

₴ 0,01338
₴ 0,01338₴ 0,01338

₴ 40,0183167901
₴ 40,0183167901₴ 40,0183167901

₴ 0,179594337927661
₴ 0,179594337927661₴ 0,179594337927661

0,00%

-1,22%

+1,64%

+1,64%

Історія ціни Chiliz (CHZ) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Chiliz за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0071798-1,22%
30 днів₴ -0,00441-25,41%
60 днів₴ -0,01412-52,17%
90 днів₴ -0,03112-70,62%
Зміна ціни Chiliz сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CHZ на ₴ -0,0071798 (-1,22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Chiliz за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00441 (-25,41%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Chiliz за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CHZ змінився на ₴ -0,01412 (-52,17%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Chiliz за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,03112 (-70,62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Chiliz (CHZ)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Chiliz зараз.

Аналіз для Chiliz

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Chiliz. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Chiliz сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CHZ: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

CHZ_USDT在4小时周期内运行于0.01334中枢上方。价格位于S1与R1枢纽点之间。均线组呈现多头排列结构。MACD快慢线形成金叉形态。RSI指标处于中性区域震荡。KDJ与StochRSI数值未出现极端背离。短期动能维持温和发散状态。波动率压缩后呈现初步扩张迹象。快慢指标方向基本保持一致。买盘力量略占主导但未形成单边突破。上方R1阻力位0.01343距离现价极近。R2阻力位0.01350构成远端参考边界。下方S1支撑位0.01326提供近端防守。S2支撑位0.01317为深层回调极限。价格当前紧贴R1关键节点运行。多空双方在狭窄区间内持续博弈。

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Chiliz?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Chiliz (CHZ):

1. Спортивні партнерства – нові співробітництва з командами та запуски фан-токенів підвищують попит.
2. Прийняття платформи – збільшення активності користувачів на Socios.com впливає на її практичне застосування.
3. Ринковий настрій – загальні тренди на крипторинку впливають на CHZ.
4. Корисність токена – використання для голосування, отримання нагород та доступу до ексклюзивного контенту.
5. Конкуренція – інші криптовалютні проекти у сфері спорту.
6. Регуляторні новини – правила щодо ставок на спорт та криптовалют.
7. Великі спортивні події – Чемпіонат світу, Олімпійські ігри збільшують інтерес.
8. Лістинги на біржах – нові торговельні пари підвищують доступність.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Chiliz?

Люди хочуть знати ціну Chiliz (CHZ) на сьогоднішній день з кількох ключових причин:

· Торгові рішення – активним трейдерам потрібні актуальні ціни, щоб ефективно купувати, продавати або утримувати позиції з CHZ.

· Відстеження портфелю – інвестори стежать за вартістю CHZ, щоб оцінювати продуктивність свого криптовалютного портфеля та загальні прибутки чи збитки.

· Ринкове таймінг – знання ціни допомагає визначити оптимальні точки входу або виходу для інвестиційних стратегій.

· Залучення до спорту – CHZ забезпечує фан-токени для провідних спортивних команд, тож шанувальники слідкують за цінами, щоб брати участь у управлінні командами та отримувати ексклюзивні досвіди.

· Оцінка впливу новин – значні партнерства з футбольними клубами або оновлення платформи можуть суттєво вплинути на ціну CHZ.

· Дефі-можливості – поточні ціни допомагають оцінювати варіанти фермінгу доходів, стекінгу або надання ліквідності з CHZ.

· Управління ризиками – реальний час цін дає змогу правильно визначити обсяг позицій та розмістити стоп-лосс-замовлення.

· FOMO/настрій – соціальні медіа та обговорення в спільнотах часто спонукають людей перевіряти поточні оцінки CHZ.

Прогноз ціни Chiliz

Прогноз ціни Chiliz (CHZ) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CHZ у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Chiliz (CHZ) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Chiliz потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Chiliz у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CHZ на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Chiliz.

Як купити та інвестувати Chiliz в Україна

Готові розпочати торгівлю з Chiliz? Купівля CHZ на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Chiliz. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Chiliz (CHZ).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Chiliz буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Chiliz (CHZ)

Що ви можете зробити з Chiliz

Володіння Chiliz відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Ресурс Chiliz

Щоб дізнатися більше про Chiliz, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтChiliz
Оглядач блокчейну

Категорія :

Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemChiliz Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:06:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Chiliz (CHZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Chiliz

CHZ USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CHZ з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CHZUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Chiliz (CHZ) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Chiliz у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CHZ/USDT
₴0,5831211
₴0,5831211₴0,5831211
-0,76%
6.52M (USDT)
CHZ/USDC
₴0,5826722
₴0,5826722₴0,5826722
-0,99%
4.75M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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