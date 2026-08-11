Сьогоднішня ціна Chiliz

Поточна ціна Chiliz (CHZ) сьогодні становить ₴ 0,01295, зі зміною 1,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHZ до UAH становить ₴ 0,01295 за CHZ.

Chiliz наразі посідає №111 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 134,85M, з циркуляційною пропозицією у 10,41B CHZ. Протягом останніх 24 годин CHZ торгувався між ₴ 0,01292 (мінімум) та ₴ 0,01338 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40,0183167901, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,179594337927661.

У короткостроковій динаміці CHZ змінився на 0,00% за останню годину та на +1,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 85,54K.

Ринкова інформація щодо Chiliz (CHZ)

Рейтинг No.111 Ринкова капіталізація ₴ 134,85M₴ 134,85M ₴ 134,85M Обсяг (за 24 год) ₴ 85,54K₴ 85,54K ₴ 85,54K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 134,85M₴ 134,85M ₴ 134,85M Циркуляційне постачання 10,41B 10,41B 10,41B Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 10 412 910 769 10 412 910 769 10 412 910 769 Ринкова частка 0,01% Дата випуску 2019-07-02 00:00:00 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Chiliz — ₴ 134,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 85,54K. Циркуляційна пропозиція CHZ — 10,41B, зі загальною пропозицією 10412910769. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 134,85M.