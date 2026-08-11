Курс Chiliz (CHZ)
Поточна ціна Chiliz (CHZ) сьогодні становить ₴ 0,01295, зі зміною 1,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHZ до UAH становить ₴ 0,01295 за CHZ.
Chiliz наразі посідає №111 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 134,85M, з циркуляційною пропозицією у 10,41B CHZ. Протягом останніх 24 годин CHZ торгувався між ₴ 0,01292 (мінімум) та ₴ 0,01338 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40,0183167901, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,179594337927661.
У короткостроковій динаміці CHZ змінився на 0,00% за останню годину та на +1,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 85,54K.
No.111
0,01%
2019-07-02 00:00:00
ETH
Поточна ринкова капіталізація Chiliz — ₴ 134,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 85,54K. Циркуляційна пропозиція CHZ — 10,41B, зі загальною пропозицією 10412910769. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 134,85M.
0,00%
-1,22%
+1,64%
+1,64%
Відстежуйте зміни ціни на Chiliz за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,0071798
|-1,22%
|30 днів
|₴ -0,00441
|-25,41%
|60 днів
|₴ -0,01412
|-52,17%
|90 днів
|₴ -0,03112
|-70,62%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CHZ на ₴ -0,0071798 (-1,22%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00441 (-25,41%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CHZ змінився на ₴ -0,01412 (-52,17%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,03112 (-70,62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Chiliz (CHZ)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Chiliz зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Chiliz. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CHZ: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
CHZ_USDT在4小时周期内运行于0.01334中枢上方。价格位于S1与R1枢纽点之间。均线组呈现多头排列结构。MACD快慢线形成金叉形态。RSI指标处于中性区域震荡。KDJ与StochRSI数值未出现极端背离。短期动能维持温和发散状态。波动率压缩后呈现初步扩张迹象。快慢指标方向基本保持一致。买盘力量略占主导但未形成单边突破。上方R1阻力位0.01343距离现价极近。R2阻力位0.01350构成远端参考边界。下方S1支撑位0.01326提供近端防守。S2支撑位0.01317为深层回调极限。价格当前紧贴R1关键节点运行。多空双方在狭窄区间内持续博弈。
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Chiliz потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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