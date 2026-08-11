Сьогоднішня ціна Coinbase Man

Поточна ціна Coinbase Man (BRIAN) сьогодні становить ₴ 0,0002398, зі зміною 8,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRIAN до UAH становить ₴ 0,0002398 за BRIAN.

Coinbase Man наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BRIAN. Протягом останніх 24 годин BRIAN торгувався між ₴ 0,00022 (мінімум) та ₴ 0,0002717 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BRIAN змінився на +0,67% за останню годину та на -20,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,29K.

Ринкова інформація щодо Coinbase Man (BRIAN)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 78,29K₴ 78,29K ₴ 78,29K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 239,80K₴ 239,80K ₴ 239,80K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Coinbase Man — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,29K. Циркуляційна пропозиція BRIAN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 239,80K.