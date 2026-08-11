Курс Coinbase Man (BRIAN)
Поточна ціна Coinbase Man (BRIAN) сьогодні становить ₴ 0,0002398, зі зміною 8,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRIAN до UAH становить ₴ 0,0002398 за BRIAN.
Coinbase Man наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BRIAN. Протягом останніх 24 годин BRIAN торгувався між ₴ 0,00022 (мінімум) та ₴ 0,0002717 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці BRIAN змінився на +0,67% за останню годину та на -20,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,29K.
BASE
Поточна ринкова капіталізація Coinbase Man — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,29K. Циркуляційна пропозиція BRIAN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 239,80K.
+0,67%
-8,99%
-20,55%
-20,55%
Відстежуйте зміни ціни на Coinbase Man за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,001063333
|-8,99%
|30 днів
|₴ -0,0047602
|-95,21%
|60 днів
|₴ -0,0047602
|-95,21%
|90 днів
|₴ -0,0047602
|-95,21%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BRIAN на ₴ -0,001063333 (-8,99%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0047602 (-95,21%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BRIAN змінився на ₴ -0,0047602 (-95,21%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0047602 (-95,21%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Coinbase Man (BRIAN)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Coinbase Man зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Coinbase Man. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку BRIAN: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
BRIAN_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 2,288E-4. Ціна знаходиться вище півневого рівня 2,149E-4 і зараз розташована всередині діапазону опору R1 та R2. Система скользящих середніх демонструє бичачий порядок, а короткостроковий тренд продовжує зберігати висхідний напрямок. Індикатор MACD зафіксував сигнал золотого хреста: збільшення різниці між швидкою та повільною лініями свідчить про концентрацію купівельного імпульсу. Лінії MA та EMA одночасно подають сигнали до покупки. Індекс RSI коливається у нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не показують екстремальних умов перекупленості. Волатильність зберігається близько до середньої лінії Болінджера, що свідчить про тимчасову рівновагу сил між биками та ведмедями на високих рівнях. Найближчим опорним рівнем зверху є рівень опору R2 — 2,252E-4. Ця ціна знаходиться приблизно на 1,5% вище поточної. У разі пробиття очікується подальше просування до більш віддалених зон ліквідності. Найближчим підтримувальним рівнем знизу є рівень R1 — 2,214E-4, що відповідає приблизно 3,2% від поточної ціни. Півневий рівень 2,149E-4 служить дальнім захисним орієнтиром. Рівні S1 та S2 розташовані на позначках 2,11E-4 та 2,045E-4 відповідно.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Coinbase Man потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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