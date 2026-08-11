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Поточна ціна Coinbase Man сьогодні становить 0,0002398 UAH. Ринкова капіталізація BRIAN становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін BRIAN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Coinbase Man сьогодні становить 0,0002398 UAH. Ринкова капіталізація BRIAN становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін BRIAN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BRIAN

Інформація про ціну BRIAN

Що таке BRIAN

Токеноміка BRIAN

Прогноз ціни BRIAN

Історія BRIAN

Посібник з купівлі BRIAN

Конвертація BRIAN у фіатну валюту

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Курс Coinbase Man (BRIAN)

Актуальна ціна 1 BRIAN до UAH:

₴0,010764622
₴0,010764622₴0,010764622
-8,99%1D
UAH
Графік ціни Coinbase Man (BRIAN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:01:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Coinbase Man

Поточна ціна Coinbase Man (BRIAN) сьогодні становить ₴ 0,0002398, зі зміною 8,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRIAN до UAH становить ₴ 0,0002398 за BRIAN.

Coinbase Man наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BRIAN. Протягом останніх 24 годин BRIAN торгувався між ₴ 0,00022 (мінімум) та ₴ 0,0002717 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BRIAN змінився на +0,67% за останню годину та на -20,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,29K.

Ринкова інформація щодо Coinbase Man (BRIAN)

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₴ 78,29K
₴ 78,29K₴ 78,29K

₴ 239,80K
₴ 239,80K₴ 239,80K

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Coinbase Man — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,29K. Циркуляційна пропозиція BRIAN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 239,80K.

Історія ціни Coinbase Man у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00022
₴ 0,00022₴ 0,00022
Мін. за 24 год
₴ 0,0002717
₴ 0,0002717₴ 0,0002717
Макс. за 24 год

₴ 0,00022
₴ 0,00022₴ 0,00022

₴ 0,0002717
₴ 0,0002717₴ 0,0002717

--
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--
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+0,67%

-8,99%

-20,55%

-20,55%

Історія ціни Coinbase Man (BRIAN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Coinbase Man за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,001063333-8,99%
30 днів₴ -0,0047602-95,21%
60 днів₴ -0,0047602-95,21%
90 днів₴ -0,0047602-95,21%
Зміна ціни Coinbase Man сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BRIAN на ₴ -0,001063333 (-8,99%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Coinbase Man за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0047602 (-95,21%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Coinbase Man за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BRIAN змінився на ₴ -0,0047602 (-95,21%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Coinbase Man за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0047602 (-95,21%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Coinbase Man (BRIAN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Coinbase Man зараз.

Аналіз для Coinbase Man

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Coinbase Man. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Coinbase Man сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BRIAN: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

BRIAN_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 2,288E-4. Ціна знаходиться вище півневого рівня 2,149E-4 і зараз розташована всередині діапазону опору R1 та R2. Система скользящих середніх демонструє бичачий порядок, а короткостроковий тренд продовжує зберігати висхідний напрямок. Індикатор MACD зафіксував сигнал золотого хреста: збільшення різниці між швидкою та повільною лініями свідчить про концентрацію купівельного імпульсу. Лінії MA та EMA одночасно подають сигнали до покупки. Індекс RSI коливається у нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не показують екстремальних умов перекупленості. Волатильність зберігається близько до середньої лінії Болінджера, що свідчить про тимчасову рівновагу сил між биками та ведмедями на високих рівнях. Найближчим опорним рівнем зверху є рівень опору R2 — 2,252E-4. Ця ціна знаходиться приблизно на 1,5% вище поточної. У разі пробиття очікується подальше просування до більш віддалених зон ліквідності. Найближчим підтримувальним рівнем знизу є рівень R1 — 2,214E-4, що відповідає приблизно 3,2% від поточної ціни. Півневий рівень 2,149E-4 служить дальнім захисним орієнтиром. Рівні S1 та S2 розташовані на позначках 2,11E-4 та 2,045E-4 відповідно.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Coinbase Man

Прогноз ціни Coinbase Man (BRIAN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BRIAN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Coinbase Man (BRIAN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Coinbase Man потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Coinbase Man у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BRIAN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Coinbase Man.

Як купити та інвестувати Coinbase Man в Україна

Готові розпочати торгівлю з Coinbase Man? Купівля BRIAN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Coinbase Man. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Coinbase Man (BRIAN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Coinbase Man буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Coinbase Man (BRIAN)

Що ви можете зробити з Coinbase Man

Володіння Coinbase Man відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Coinbase Man (BRIAN)

BRIAN — це мемкоїн.

Ресурс Coinbase Man

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:01:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Coinbase Man (BRIAN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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BRIAN USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Coinbase Man (BRIAN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Coinbase Man у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BRIAN/USD1
₴0,010607507
₴0,010607507₴0,010607507
-9,67%
233.41M (USDT)
BRIAN/USDT
₴0,010764622
₴0,010764622₴0,010764622
-8,99%
328.17M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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