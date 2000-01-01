SAL

Salvium ─ це передовий приватний блокчейн на основі технології proof-of-work, який бездоганно поєднує в собі можливості стейкінгу, конфіденційності та DeFi-технологій, не порушуючи при цьому криптографічне законодавство. Побудований на основі форку Monero, він зберігає передові функції конфіденційності Monero, такі як стелс-адреси та кільцеві підписи. Однак Salvium впроваджує революційні інновації, які суттєво змінюють механіку транзакцій, створюючи унікальне рішення у сфері DeFi-технологій.

Ім'яSAL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція184,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSALVIUM

ОписSalvium ─ це передовий приватний блокчейн на основі технології proof-of-work, який бездоганно поєднує в собі можливості стейкінгу, конфіденційності та DeFi-технологій, не порушуючи при цьому криптографічне законодавство. Побудований на основі форку Monero, він зберігає передові функції конфіденційності Monero, такі як стелс-адреси та кільцеві підписи. Однак Salvium впроваджує революційні інновації, які суттєво змінюють механіку транзакцій, створюючи унікальне рішення у сфері DeFi-технологій.

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