Сьогоднішня ціна AurumX

Поточна ціна AurumX (UMX) сьогодні становить ₴ 0,17691, зі зміною 12,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UMX до UAH становить ₴ 0,17691 за UMX.

AurumX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- UMX. Протягом останніх 24 годин UMX торгувався між ₴ 0,17242 (мінімум) та ₴ 0,206 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці UMX змінився на +%0,14 за останню годину та на +%164,04 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 157,75K.

Ринкова інформація щодо AurumX (UMX)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 157,75K₴ 157,75K ₴ 157,75K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 53,07M₴ 53,07M ₴ 53,07M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація AurumX — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 157,75K. Циркуляційна пропозиція UMX — --, зі загальною пропозицією 300000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 53,07M.