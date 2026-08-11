Сьогоднішня ціна Red Horse

Поточна ціна Red Horse (RH) сьогодні становить ₴ 0.005217, зі зміною 0.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RH до UAH становить ₴ 0.005217 за RH.

Red Horse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- RH. Протягом останніх 24 годин RH торгувався між ₴ 0.005203 (мінімум) та ₴ 0.005268 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці RH змінився на +0.03% за останню годину та на -45.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,82K.

Ринкова інформація щодо Red Horse (RH)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 53,82K₴ 53,82K ₴ 53,82K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 52.17M₴ 52.17M ₴ 52.17M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Red Horse — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,82K. Циркуляційна пропозиція RH — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 52.17M.