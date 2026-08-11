Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Mina Protocol сьогодні становить 0.04005 UAH. Ринкова капіталізація MINA становить 51,554,338.9842435719625 UAH. Відстежуйте оновлення цін MINA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Mina Protocol сьогодні становить 0.04005 UAH. Ринкова капіталізація MINA становить 51,554,338.9842435719625 UAH. Відстежуйте оновлення цін MINA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MINA

Інформація про ціну MINA

Що таке MINA

Whitepaper MINA

Офіційний вебсайт MINA

Токеноміка MINA

Прогноз ціни MINA

Історія MINA

Посібник з купівлі MINA

Конвертація MINA у фіатну валюту

Спот MINA

Ф'ючерси MINA USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Mina Protocol

Курс Mina Protocol (MINA)

Актуальна ціна 1 MINA до UAH:

₴1.7978445
₴1.7978445₴1.7978445
-1,93%1D
UAH
Графік ціни Mina Protocol (MINA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:48:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Mina Protocol

Поточна ціна Mina Protocol (MINA) сьогодні становить ₴ 0.04005, зі зміною 1.93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MINA до UAH становить ₴ 0.04005 за MINA.

Mina Protocol наразі посідає №372 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 51,55M, з циркуляційною пропозицією у 1,29B MINA. Протягом останніх 24 годин MINA торгувався між ₴ 0.03974 (мінімум) та ₴ 0.04141 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 445.0438533843, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.7896436529638723547.

У короткостроковій динаміці MINA змінився на +0.47% за останню годину та на -2.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,40K.

Ринкова інформація щодо Mina Protocol (MINA)

No.372

₴ 51,55M
₴ 51,55M₴ 51,55M

₴ 61,40K
₴ 61,40K₴ 61,40K

₴ 51.55M
₴ 51.55M₴ 51.55M

1,29B
1,29B 1,29B

--
----

1,287,249,412.84003925
1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925

0.01%

MINA

Поточна ринкова капіталізація Mina Protocol — ₴ 51,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,40K. Циркуляційна пропозиція MINA — 1,29B, зі загальною пропозицією 1287249412.84003925. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 51.55M.

Історія ціни Mina Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.03974
₴ 0.03974₴ 0.03974
Мін. за 24 год
₴ 0.04141
₴ 0.04141₴ 0.04141
Макс. за 24 год

₴ 0.03974
₴ 0.03974₴ 0.03974

₴ 0.04141
₴ 0.04141₴ 0.04141

₴ 445.0438533843
₴ 445.0438533843₴ 445.0438533843

₴ 1.7896436529638723547
₴ 1.7896436529638723547₴ 1.7896436529638723547

+0.47%

-1.93%

-2.13%

-2.13%

Історія ціни Mina Protocol (MINA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Mina Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0353813-1.93%
30 днів₴ -0.00322-7.45%
60 днів₴ -0.0022-5.21%
90 днів₴ -0.0281-41.24%
Зміна ціни Mina Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MINA на ₴ -0.0353813 (-1.93%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Mina Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00322 (-7.45%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Mina Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MINA змінився на ₴ -0.0022 (-5.21%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Mina Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0281 (-41.24%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Mina Protocol (MINA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Mina Protocol зараз.

Аналіз для Mina Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Mina Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Mina Protocol сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку MINA: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

MINA_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,04076, при цьому ціна знаходиться нижче ключового рівня S2 — 0,041. Текуща ціна перебуває в нижньому діапазоні, обмеженому центральним рівнем 0,04126 і зоной підтримки S2. Система скользящих середніх демонструє бичачий порядок. Індикатори короткострокового тренда мають просторове розходження з довгостроковими значеннями опорних точок. Група MA та група EMA однаково сигнализують про покупку. MACD сформував золотий хрест. RSI перебуває в нейтральній зоні. Швидкі та повільні лінії індикаторів орієнтовані вгору. Рівень волатильності залишається стабільним. Енергія руху концентрується переважно на стороні покупців. Технічні індикатори не показують явного розшарування. Ринкова настрій залишається спокійним. На верхній стороні найближча опірна зона знаходиться на рівні S1 — 0,04117, що відстає від поточної ціни на 0,00041. Далека опірна зона — центральний рівень 0,04126, який відстоїть від поточної ціни на 0,00050. Унизу рівень підтримки S2 — 0,041 — фактично вище поточної ціни, тому слід враховувати можливість похибок у даних або ризик миттєвого пробиття. Якщо взяти поточну ціну як базову точку, то внизу немає чітко визначеної близької підтримки. Трейдерам необхідно перевірити достовірність значення S2. Ключовим моментом для аналізу стане подальше розвиток ситуації щодо пробиття діапазону між 0,04117 і 0,04126.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Mina Protocol?

Декілька ключових факторів впливають на ціни протоколу MINA:

1. Впровадження технології: Унікальна технологія «згущеного блокчейну» MINA, що використовує zk-SNARKs, приваблює розробників та інвесторів.

2. Ринковий настрій: Загальні тренди на крипторинку та довіра інвесторів значно впливають на коливання цін MINA.

3. Розвиток мережі: Зростання участі валідаторів, розробка dApp-проектів та збільшення кількості користувачів сприяють зростанню попиту.

4. Партнерські зв’язки: Стратегічні співпраці з іншими проектами або підприємствами підвищують авторитет та поширення використання MINA.

5. Динаміка запасу токенів: Винагороди за стакінг, темп інфляції та обіговий запас впливають на ціновий тиск.

6. Регуляторне середовище: Політика урядів щодо криптовалют, орієнтованих на конфіденційність, впливає на поведінку інвесторів.

7. Конкуренція: Показники порівняно з іншими блокчейнами шару 1 та протоколами з нульовим знанням.

8. Технічні досягнення: Оновлення протоколу, нові функції та прогрес у реалізації довгострокового плану впливають на його довгострокову цінність.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Mina Protocol?

Люди хочуть знати ціну Mina Protocol (MINA) сьогодні з кількох ключових причин:

1. Прийняття інвестиційних рішень — трейдери та інвестори потребують актуальної ціни, щоб купувати, продавати або утримувати свої позиції.
2. Відстеження портфелю — моніторити вартість та показники своїх запасів MINA.
3. Ринковий аналіз — оцінювати цінові тенденції та закономірності волатильності.
4. Обчислення прибутку/збитків — визначати здобутки чи втрати за наявними інвестиціями.
5. Торгові можливості — виявляти точки входу та виходу для короткострокових операцій.
6. Дослідження та перевірка — проводити аналіз перед прийняттям інвестиційних рішень у цей легкий блокчейн-протокол.

Прогноз ціни Mina Protocol

Прогноз ціни Mina Protocol (MINA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MINA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Mina Protocol (MINA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Mina Protocol потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Mina Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MINA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Mina Protocol.

Як купити та інвестувати Mina Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Mina Protocol? Купівля MINA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Mina Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Mina Protocol (MINA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Mina Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Mina Protocol (MINA)

Що ви можете зробити з Mina Protocol

Володіння Mina Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Mina Protocol (MINA) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Whitepaper

Ресурс Mina Protocol

Щоб дізнатися більше про Mina Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMina Protocol
Оглядач блокчейну

Категорія :

CoinList LaunchpadLayer 1 (L1)Made in USA

Люди також запитують: Інші запитання про Mina Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:48:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mina Protocol (MINA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Mina Protocol

MINA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію MINA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MINAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Mina Protocol (MINA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Mina Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
MINA/USDT
₴1.7978445
₴1.7978445₴1.7978445
-1.76%
1.52M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19.3027
₴19.3027₴19.3027

+330.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22.2272835
₴22.2272835₴22.2272835

+890.30%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0.6854703
₴0.6854703₴0.6854703

+21.86%

AurumX

AurumX

UMX

₴7.941041
₴7.941041₴7.941041

-12.38%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴167.30503
₴167.30503₴167.30503

+106.92%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22.2272835
₴22.2272835₴22.2272835

+890.30%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1.2955254
₴1.2955254₴1.2955254

+93.73%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴167.30503
₴167.30503₴167.30503

+106.92%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0.4569802
₴0.4569802₴0.4569802

+69.94%

Myros

Myros

MY

₴0.861888
₴0.861888₴0.861888

+28.00%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор MINA до UAH

Сума

MINA
MINA
UAH
UAH

1 MINA = 1.7978445 UAH