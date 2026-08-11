Сьогоднішня ціна Mina Protocol

Поточна ціна Mina Protocol (MINA) сьогодні становить ₴ 0.04005, зі зміною 1.93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MINA до UAH становить ₴ 0.04005 за MINA.

Mina Protocol наразі посідає №372 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 51,55M, з циркуляційною пропозицією у 1,29B MINA. Протягом останніх 24 годин MINA торгувався між ₴ 0.03974 (мінімум) та ₴ 0.04141 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 445.0438533843, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.7896436529638723547.

У короткостроковій динаміці MINA змінився на +0.47% за останню годину та на -2.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,40K.

Ринкова інформація щодо Mina Protocol (MINA)

Рейтинг No.372 Ринкова капіталізація ₴ 51,55M₴ 51,55M ₴ 51,55M Обсяг (за 24 год) ₴ 61,40K₴ 61,40K ₴ 61,40K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 51.55M₴ 51.55M ₴ 51.55M Циркуляційне постачання 1,29B 1,29B 1,29B Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 Ринкова частка 0.01% Публічний блокчейн MINA

Поточна ринкова капіталізація Mina Protocol — ₴ 51,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,40K. Циркуляційна пропозиція MINA — 1,29B, зі загальною пропозицією 1287249412.84003925. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 51.55M.