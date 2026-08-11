Курс Mina Protocol (MINA)
Поточна ціна Mina Protocol (MINA) сьогодні становить ₴ 0.04005, зі зміною 1.93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MINA до UAH становить ₴ 0.04005 за MINA.
Mina Protocol наразі посідає №372 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 51,55M, з циркуляційною пропозицією у 1,29B MINA. Протягом останніх 24 годин MINA торгувався між ₴ 0.03974 (мінімум) та ₴ 0.04141 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 445.0438533843, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.7896436529638723547.
У короткостроковій динаміці MINA змінився на +0.47% за останню годину та на -2.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,40K.
No.372
0.01%
MINA
Поточна ринкова капіталізація Mina Protocol — ₴ 51,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,40K. Циркуляційна пропозиція MINA — 1,29B, зі загальною пропозицією 1287249412.84003925. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 51.55M.
+0.47%
-1.93%
-2.13%
-2.13%
Відстежуйте зміни ціни на Mina Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0353813
|-1.93%
|30 днів
|₴ -0.00322
|-7.45%
|60 днів
|₴ -0.0022
|-5.21%
|90 днів
|₴ -0.0281
|-41.24%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни MINA на ₴ -0.0353813 (-1.93%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00322 (-7.45%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник MINA змінився на ₴ -0.0022 (-5.21%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0281 (-41.24%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Mina Protocol (MINA)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Mina Protocol зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Mina Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку MINA: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
|Точка розвороту
|Ціна < S2
|Нижче S2
|Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.
MINA_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,04076, при цьому ціна знаходиться нижче ключового рівня S2 — 0,041. Текуща ціна перебуває в нижньому діапазоні, обмеженому центральним рівнем 0,04126 і зоной підтримки S2. Система скользящих середніх демонструє бичачий порядок. Індикатори короткострокового тренда мають просторове розходження з довгостроковими значеннями опорних точок. Група MA та група EMA однаково сигнализують про покупку. MACD сформував золотий хрест. RSI перебуває в нейтральній зоні. Швидкі та повільні лінії індикаторів орієнтовані вгору. Рівень волатильності залишається стабільним. Енергія руху концентрується переважно на стороні покупців. Технічні індикатори не показують явного розшарування. Ринкова настрій залишається спокійним. На верхній стороні найближча опірна зона знаходиться на рівні S1 — 0,04117, що відстає від поточної ціни на 0,00041. Далека опірна зона — центральний рівень 0,04126, який відстоїть від поточної ціни на 0,00050. Унизу рівень підтримки S2 — 0,041 — фактично вище поточної ціни, тому слід враховувати можливість похибок у даних або ризик миттєвого пробиття. Якщо взяти поточну ціну як базову точку, то внизу немає чітко визначеної близької підтримки. Трейдерам необхідно перевірити достовірність значення S2. Ключовим моментом для аналізу стане подальше розвиток ситуації щодо пробиття діапазону між 0,04117 і 0,04126.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Mina Protocol потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
Щоб дізнатися більше про Mina Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
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