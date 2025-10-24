Актуальна ціна Mastercard сьогодні становить 575.49 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Mastercard сьогодні становить 575.49 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAON на MEXC вже зараз.

Логотип Mastercard

Курс Mastercard (MAON)

Актуальна ціна 1 MAON до USD:

$575,32
$575,32
+0,42%1D
USD
Графік ціни Mastercard (MAON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:00:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Mastercard (MAON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 566,65
$ 566,65$ 566,65
Мін. за 24 год
$ 576,92
$ 576,92$ 576,92
Макс. за 24 год

$ 566,65
$ 566,65$ 566,65

$ 576,92
$ 576,92$ 576,92

$ 604,8777949802613
$ 604,8777949802613$ 604,8777949802613

$ 542,7603869563253
$ 542,7603869563253$ 542,7603869563253

-0,02%

+0,42%

+4,47%

+4,47%

Актуальна ціна Mastercard (MAON) становить $ 575,49. За останні 24 години MAON торгувався між мінімумом у $ 566,65 і максимумом у $ 576,92, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAON становить $ 604,8777949802613, тоді як його історичний мінімум — $ 542,7603869563253.

Що стосується короткострокових результатів, то MAON змінився на -0,02% за останню годину, +0,42% за 24 години та на +4,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mastercard (MAON)

No.2112

$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M

$ 54,81K
$ 54,81K$ 54,81K

$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M

2,01K
2,01K 2,01K

2 006,83501002
2 006,83501002 2 006,83501002

ETH

Поточна ринкова капіталізація Mastercard — $ 1,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,81K. Циркуляційна пропозиція MAON — 2,01K, зі загальною пропозицією 2006.83501002. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.

Історія ціни Mastercard (MAON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Mastercard за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,4062+0,42%
30 днів$ +3,1+0,54%
60 днів$ +25,49+4,63%
90 днів$ +25,49+4,63%
Зміна ціни Mastercard сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MAON на $ +2,4062 (+0,42%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Mastercard за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +3,1 (+0,54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Mastercard за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MAON змінився на $ +25,49 (+4,63%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Mastercard за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +25,49 (+4,63%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Mastercard (MAON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Mastercard зараз.

Що таке Mastercard (MAON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Mastercard доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Mastercard. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MAON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Mastercard у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Mastercard безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Mastercard (USD)

Скільки коштуватиме Mastercard (MAON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mastercard (MAON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mastercard.

Перегляньте прогноз ціни Mastercard вже зараз!

Токеноміка Mastercard (MAON)

Розуміння токеноміки Mastercard (MAON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAON зараз!

Як купити Mastercard (MAON)

Шукаєте як купити Mastercard? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Mastercard на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MAON до місцевих валют

Ресурс Mastercard

Щоб дізнатися більше про Mastercard, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтMastercard
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Mastercard

Скільки сьогодні коштує Mastercard (MAON)?
Актуальна ціна MAON у USD становить 575,49 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MAON до USD?
Поточна ціна MAON до USD — $ 575,49. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Mastercard?
Ринкова капіталізація MAON — $ 1,15M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MAON?
Циркуляційна пропозиція MAON — 2,01K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MAON?
MAON досяг історичної максимальної ціни у 604,8777949802613 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MAON?
Історична мінімальна ціна MAON становила 542,7603869563253 USD.
Який обсяг торгівлі MAON?
Актуальний обсяг торгівлі MAON за 24 години — $ 54,81K USD.
Чи підніметься ціна MAON цього року?
MAON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MAON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:00:09 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

