Актуальна ціна Arowana сьогодні становить 0.03658 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ARW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Курс Arowana (ARW)

$0,03658
$0,03658$0,03658
+2,52%1D
Графік ціни Arowana (ARW) в реальному часі
Інформація щодо ціни Arowana (ARW) (USD)

Актуальна ціна Arowana (ARW) становить $ 0,03658. За останні 24 години ARW торгувався між мінімумом у $ 0,03488 і максимумом у $ 0,03728, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARW становить $ 10,64117077383144, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000425025916068227.

Що стосується короткострокових результатів, то ARW змінився на +0,24% за останню годину, +2,52% за 24 години та на +6,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Arowana — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,16M. Циркуляційна пропозиція ARW — 0,00, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,29M.

Історія ціни Arowana (ARW) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Arowana за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0008992+2,52%
30 днів$ +0,00922+33,69%
60 днів$ +0,00776+26,92%
90 днів$ +0,00941+34,63%
Зміна ціни Arowana сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ARW на $ +0,0008992 (+2,52%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Arowana за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00922 (+33,69%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Arowana за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ARW змінився на $ +0,00776 (+26,92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Arowana за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00941 (+34,63%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Arowana (ARW)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Arowana зараз.

Що таке Arowana (ARW)

Ідеальне поєднання RWA та DeFi. Надає всі фінансові послуги, такі як торгівля золотом та кредитування з Web2 на платформі Web3. Весь проєкт поділений на дві області: AGT та ARW. AGT — це токен, підкріплений золотом, який надається користувачам на основі кількості фізичного золота, яке вони депонують. Користувачі можуть брати участь у різних подіях на платформі, таких як використання AGT як застави для позики USDT. ARW — це токен, який використовується в усій екосистемі проєкту — для операцій, винагород, плати за послуги, управління тощо. Він відіграє ключову роль у визначенні напрямку розвитку екосистеми та підтримці її використання, діяльності та участі. Іншими словами, в межах платформи проєкту AGT та ARW є основними компонентами, які вирішують різні існуючі проблеми на сучасному ринку та представляють нову парадигму для RWA та DeFi. Підсумовуючи, проєкт має на меті надати абсолютно нову парадигму для RWA та DeFi, вирішуючи проблему розриву на сучасному ринку між цифровою інфраструктурою та активами реального світу, а також усуваючи обмеження існуючих моделей Web2 та Web3.

Проєкт Arowana доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Arowana. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ARW, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Arowana у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Arowana безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Arowana (USD)

Скільки коштуватиме Arowana (ARW) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Arowana (ARW) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Arowana.

Перегляньте прогноз ціни Arowana вже зараз!

Токеноміка Arowana (ARW)

Розуміння токеноміки Arowana (ARW) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ARW зараз!

Як купити Arowana (ARW)

Шукаєте як купити Arowana? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Arowana на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Щоб дізнатися більше про Arowana, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтArowana
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Arowana

Скільки сьогодні коштує Arowana (ARW)?
Актуальна ціна ARW у USD становить 0,03658 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ARW до USD?
Поточна ціна ARW до USD — $ 0,03658. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Arowana?
Ринкова капіталізація ARW — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ARW?
Циркуляційна пропозиція ARW — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ARW?
ARW досяг історичної максимальної ціни у 10,64117077383144 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ARW?
Історична мінімальна ціна ARW становила 0,000425025916068227 USD.
Який обсяг торгівлі ARW?
Актуальний обсяг торгівлі ARW за 24 години — $ 1,16M USD.
Чи підніметься ціна ARW цього року?
ARW може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ARW для поглибленого аналізу.
Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

