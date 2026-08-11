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Поточна ціна Splendor сьогодні становить 0.1326 UAH. Ринкова капіталізація SPLD становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін SPLD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Splendor сьогодні становить 0.1326 UAH. Ринкова капіталізація SPLD становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін SPLD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SPLD

Інформація про ціну SPLD

Що таке SPLD

Whitepaper SPLD

Офіційний вебсайт SPLD

Токеноміка SPLD

Прогноз ціни SPLD

Історія SPLD

Посібник з купівлі SPLD

Конвертація SPLD у фіатну валюту

Спот SPLD

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Курс Splendor (SPLD)

Актуальна ціна 1 SPLD до UAH:

₴5.952414
₴5.952414₴5.952414
-0,52%1D
UAH
Графік ціни Splendor (SPLD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:17:23 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Splendor

Поточна ціна Splendor (SPLD) сьогодні становить ₴ 0.1326, зі зміною 0.52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPLD до UAH становить ₴ 0.1326 за SPLD.

Splendor наразі посідає №4115 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 SPLD. Протягом останніх 24 годин SPLD торгувався між ₴ 0.1323 (мінімум) та ₴ 0.1356 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 446.61387093090516964, тоді як історичний мінімум — ₴ 6.0090487458139839706.

У короткостроковій динаміці SPLD змінився на -0.16% за останню годину та на -3.43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 36,24K.

Ринкова інформація щодо Splendor (SPLD)

No.4115

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 36,24K
₴ 36,24K₴ 36,24K

₴ 3.45B
₴ 3.45B₴ 3.45B

0,00
0,00 0,00

26,000,000,000
26,000,000,000 26,000,000,000

26,000,000,000
26,000,000,000 26,000,000,000

0.00%

SPLENDOR

Поточна ринкова капіталізація Splendor — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 36,24K. Циркуляційна пропозиція SPLD — 0,00, зі загальною пропозицією 26000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3.45B.

Історія ціни Splendor у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.1323
₴ 0.1323₴ 0.1323
Мін. за 24 год
₴ 0.1356
₴ 0.1356₴ 0.1356
Макс. за 24 год

₴ 0.1323
₴ 0.1323₴ 0.1323

₴ 0.1356
₴ 0.1356₴ 0.1356

₴ 446.61387093090516964
₴ 446.61387093090516964₴ 446.61387093090516964

₴ 6.0090487458139839706
₴ 6.0090487458139839706₴ 6.0090487458139839706

-0.16%

-0.52%

-3.43%

-3.43%

Історія ціни Splendor (SPLD) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Splendor за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.031114-0.52%
30 днів₴ +0.0467+54.36%
60 днів₴ -0.1394-51.25%
90 днів₴ -0.1216-47.84%
Зміна ціни Splendor сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPLD на ₴ -0.031114 (-0.52%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Splendor за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.0467 (+54.36%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Splendor за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPLD змінився на ₴ -0.1394 (-51.25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Splendor за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.1216 (-47.84%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Splendor (SPLD)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Splendor зараз.

Аналіз для Splendor

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Splendor. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Splendor?

На ціни Splendor (SPLD) впливають кілька факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів
2. Обсяг торгів та рівень ліквідності
3. Загальні тренди на ринку криптовалют
4. Оновлення щодо розвитку проекту та прогрес за дорожньою картою
5. Оголошення про партнерства та показники прийняття
6. Новини щодо регуляторних змін, які впливають на криптовалютний ринок
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Залученість спільноти та активність у соціальних мережах
9. Патерни технічного аналізу
10. Ширші економічні умови

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Splendor?

Люди хочуть знати ціну на Splendor (SPLD) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження вартості портфелю, точне планування часу для покупки/продажу, оцінювання ринкових тенденцій, розрахунок прибутків/збитків, а також отримання актуальної інформації про результати своїх інвестицій у реальному часі.

Прогноз ціни Splendor

Прогноз ціни Splendor (SPLD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPLD у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Splendor (SPLD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Splendor потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Splendor у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SPLD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Splendor.

Як купити та інвестувати Splendor в Україна

Готові розпочати торгівлю з Splendor? Купівля SPLD на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Splendor. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Splendor (SPLD).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Splendor буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Splendor (SPLD)

Що ви можете зробити з Splendor

Володіння Splendor відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Splendor (SPLD) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Splendor (SPLD)

Splendor is an AI-powered blockchain with real-time GPU acceleration and military-grade quantum resistance, enabling the next generation of AI agents, autonomous systems, and intelligent applications.

Ресурс Splendor

Щоб дізнатися більше про Splendor, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSplendor
Оглядач блокчейну

Категорія :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

Люди також запитують: Інші запитання про Splendor

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:17:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Splendor (SPLD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Splendor

SPLD USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SPLD з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SPLDUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Splendor (SPLD) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Splendor у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SPLD/USDT
₴5.956903
₴5.956903₴5.956903
-0.44%
271.68K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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