Сьогоднішня ціна Splendor

Поточна ціна Splendor (SPLD) сьогодні становить ₴ 0.1326, зі зміною 0.52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPLD до UAH становить ₴ 0.1326 за SPLD.

Splendor наразі посідає №4115 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 SPLD. Протягом останніх 24 годин SPLD торгувався між ₴ 0.1323 (мінімум) та ₴ 0.1356 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 446.61387093090516964, тоді як історичний мінімум — ₴ 6.0090487458139839706.

У короткостроковій динаміці SPLD змінився на -0.16% за останню годину та на -3.43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 36,24K.

Ринкова інформація щодо Splendor (SPLD)

Рейтинг No.4115 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 36,24K₴ 36,24K ₴ 36,24K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3.45B₴ 3.45B ₴ 3.45B Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Загальна пропозиція 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн SPLENDOR

Поточна ринкова капіталізація Splendor — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 36,24K. Циркуляційна пропозиція SPLD — 0,00, зі загальною пропозицією 26000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3.45B.