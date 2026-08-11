Сьогоднішня ціна StonkBroker

Поточна ціна StonkBroker (STONKBROKER) сьогодні становить ₴ 0,03595, зі зміною 12,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STONKBROKER до UAH становить ₴ 0,03595 за STONKBROKER.

StonkBroker наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- STONKBROKER. Протягом останніх 24 годин STONKBROKER торгувався між ₴ 0,027979 (мінімум) та ₴ 0,038794 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці STONKBROKER змінився на +0,20% за останню годину та на +128,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 127,52K.

Ринкова інформація щодо StonkBroker (STONKBROKER)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 127,52K₴ 127,52K ₴ 127,52K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 97,78M₴ 97,78M ₴ 97,78M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 2 720 000 000 2 720 000 000 2 720 000 000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація StonkBroker — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 127,52K. Циркуляційна пропозиція STONKBROKER — --, зі загальною пропозицією 2720000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 97,78M.