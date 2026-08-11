Курс StonkBroker (STONKBROKER)
Поточна ціна StonkBroker (STONKBROKER) сьогодні становить ₴ 0,03595, зі зміною 12,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STONKBROKER до UAH становить ₴ 0,03595 за STONKBROKER.
StonkBroker наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- STONKBROKER. Протягом останніх 24 годин STONKBROKER торгувався між ₴ 0,027979 (мінімум) та ₴ 0,038794 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці STONKBROKER змінився на +0,20% за останню годину та на +128,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 127,52K.
ROBINHOOD
Поточна ринкова капіталізація StonkBroker — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 127,52K. Циркуляційна пропозиція STONKBROKER — --, зі загальною пропозицією 2720000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 97,78M.
+0,20%
+12,39%
+128,54%
+128,54%
Відстежуйте зміни ціни на StonkBroker за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,17790663
|+12,39%
|30 днів
|₴ +0,03545
|+7 090,00%
|60 днів
|₴ +0,03545
|+7 090,00%
|90 днів
|₴ +0,03545
|+7 090,00%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни STONKBROKER на ₴ +0,17790663 (+12,39%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,03545 (+7 090,00%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник STONKBROKER змінився на ₴ +0,03545 (+7 090,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,03545 (+7 090,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для StonkBroker (STONKBROKER)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни StonkBroker зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для StonkBroker. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку STONKBROKER: ведмежі, бичачі 40% | ведмежі 60%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Перекупленість
|> 70
|Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.
STONKBROKER_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,032768. Ціна знаходиться вище ключового рівня R1 — 0,031897, перебуваючи у верхньому діапазоні, формованому між R1 і R2. Основним опорним рівнем знизу є центральний рівень 0,029785; поточна ціна відхиляється від нього приблизно на 10%. Ринкова структура демонструє ознаки коливань на високих рівнях, а після пробою рівня R1 обидві сторони — бича й ведмедя — перейшли до нового етапу перевірки рівноваги. Індикатор MACD показує формуцію «золотого хреста»: швидка і повільна лінії розходяться в одному напрямку. Значення RSI перебуває в зоні перекупленості, що свідчить про концентрацію купівельного імпульсу в короткостроковій перспективі. Група простих середніх (SMA) та експоненціальних середніх (EMA) не надає чіткого сигналу для покупок, при цьому спостерігається розшарування швидких і повільних індикаторів. Волатильність залишається на поточному рівні, а ціна рухається вздовж верхньої смуги Болінджера. Розподіл імпульсу вказує на поступове зменшення сили бичих сил, тому слід враховувати можливість корекції через відміну індикаторів. Близький ключовий опір знаходиться на рівні R2 — 0,033336, що відстає від поточної ціни менш ніж на 2%. Перший опорний рівень знизу — центральний рівень R1 — 0,031897, який віддаляється від поточної ціни приблизно на 2,6%. Далекий опорний рівень знаходиться на центральному рівні 0,029785, що відстає від поточної ціни приблизно на 9%. Рівень S1 — 0,028346 — служить другорядним захисним рівнем, віддаленим від поточної ціни приблизно на 13,5%.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна StonkBroker потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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STONKBROKER — це мемкоїн.
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