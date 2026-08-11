Курс Holo Token (HOT)
Поточна ціна Holo Token (HOT) сьогодні становить ₴ 0.0003354, зі зміною 0.44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOT до UAH становить ₴ 0.0003354 за HOT.
Holo Token наразі посідає №375 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 59,11M, з циркуляційною пропозицією у 176,23B HOT. Протягом останніх 24 годин HOT торгувався між ₴ 0.0003338 (мінімум) та ₴ 0.0003409 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1.4170700129, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.00982776697969506.
У короткостроковій динаміці HOT змінився на -0.09% за останню годину та на -0.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,54K.
No.375
ETH
Поточна ринкова капіталізація Holo Token — ₴ 59,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,54K. Циркуляційна пропозиція HOT — 176,23B, зі загальною пропозицією 177619433541.14131234. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 59.57M.
-0.09%
-0.44%
-0.09%
-0.09%
Відстежуйте зміни ціни на Holo Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.00006654
|-0.44%
|30 днів
|₴ -0.0000257
|-7.12%
|60 днів
|₴ +0.0000251
|+8.08%
|90 днів
|₴ -0.0001128
|-25.17%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни HOT на ₴ -0.00006654 (-0.44%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0000257 (-7.12%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник HOT змінився на ₴ +0.0000251 (+8.08%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0001128 (-25.17%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Holo Token (HOT)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Holo Token зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Holo Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку HOT: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
|Точка розвороту
|Ціна < S2
|Нижче S2
|Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.
HOT_USDT у періоді 4 годин працює в діапазоні від 3,395E-4 до 3,42E-4. Текуща ціна 3,395E-4 збігається з ключовим рівнем S2 і знаходиться біля нижньої межі центрального діапазону. Цінова структура демонструє формування низького рівня консолідації; короткострокові середні значення та експоненціальні скользящі середні (EMA) одночасно подають сигнали на покупку, а показники тримаються в однаковому напрямку. Ринок поки не продемонстрував чіткого пробиття тренду, і сили биків та ведмедів утримують певний баланс поблизу ключового рівня. MACD сформував золоте перетинання: швидка і повільна лінії розходяться вгору, що свідчить про концентрацію купівельного імпульсу на короткому терміні. RSI перебуває в нейтральній зоні, не доходячи до крайніх зон перекупленості чи перепроданості, що вказує на помірну волатильність. Значення KDJ та StochRSI співпадають з напрямком середніх значень, підтверджуючи перевагу бичачих настроїв у короткостроковій перспективі. Пояс Болінджера залишається стабільним, ціна рухається біля середньої лінії без різких розширень або звужень, що свідчить про стабільність ринкових настроїв. Вище рівень R1 на позначці 3,432E-4 знаходиться приблизно в 1,1% від поточної ціни, створюючи близький опір для подальшого руху. Центральний рівень 3,42E-4 розташований на 0,7% вище поточної ціни і є головним тестовим рівнем для можливого короткострокового відскочення. Нижче рівень S2 на позначці 3,395E-4 збігається з поточною ціною, забезпечуючи миттєву підтримку. Рівень R2 на позначці 3,445E-4 розташований далі, служачи орієнтиром для екстремальних ринкових ситуацій.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Holo Token потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
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