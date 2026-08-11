Сьогоднішня ціна Holo Token

Поточна ціна Holo Token (HOT) сьогодні становить ₴ 0.0003354, зі зміною 0.44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOT до UAH становить ₴ 0.0003354 за HOT.

Holo Token наразі посідає №375 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 59,11M, з циркуляційною пропозицією у 176,23B HOT. Протягом останніх 24 годин HOT торгувався між ₴ 0.0003338 (мінімум) та ₴ 0.0003409 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1.4170700129, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.00982776697969506.

У короткостроковій динаміці HOT змінився на -0.09% за останню годину та на -0.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,54K.

Ринкова інформація щодо Holo Token (HOT)

Рейтинг No.375 Ринкова капіталізація ₴ 59,11M₴ 59,11M ₴ 59,11M Обсяг (за 24 год) ₴ 61,54K₴ 61,54K ₴ 61,54K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 59.57M₴ 59.57M ₴ 59.57M Циркуляційне постачання 176,23B 176,23B 176,23B Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Holo Token — ₴ 59,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,54K. Циркуляційна пропозиція HOT — 176,23B, зі загальною пропозицією 177619433541.14131234. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 59.57M.