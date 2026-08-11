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Поточна ціна Holo Token сьогодні становить 0.0003354 UAH. Ринкова капіталізація HOT становить 59,107,046.747946886807092 UAH. Відстежуйте оновлення цін HOT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Holo Token сьогодні становить 0.0003354 UAH. Ринкова капіталізація HOT становить 59,107,046.747946886807092 UAH. Відстежуйте оновлення цін HOT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Holo Token (HOT)

Актуальна ціна 1 HOT до UAH:

₴0.015056106
₴0.015056106₴0.015056106
-0,44%1D
UAH
Графік ціни Holo Token (HOT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:33:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Holo Token

Поточна ціна Holo Token (HOT) сьогодні становить ₴ 0.0003354, зі зміною 0.44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOT до UAH становить ₴ 0.0003354 за HOT.

Holo Token наразі посідає №375 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 59,11M, з циркуляційною пропозицією у 176,23B HOT. Протягом останніх 24 годин HOT торгувався між ₴ 0.0003338 (мінімум) та ₴ 0.0003409 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1.4170700129, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.00982776697969506.

У короткостроковій динаміці HOT змінився на -0.09% за останню годину та на -0.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,54K.

Ринкова інформація щодо Holo Token (HOT)

No.375

₴ 59,11M
₴ 59,11M₴ 59,11M

₴ 61,54K
₴ 61,54K₴ 61,54K

₴ 59.57M
₴ 59.57M₴ 59.57M

176,23B
176,23B 176,23B

--
----

177,619,433,541.14131234
177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234

ETH

Поточна ринкова капіталізація Holo Token — ₴ 59,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,54K. Циркуляційна пропозиція HOT — 176,23B, зі загальною пропозицією 177619433541.14131234. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 59.57M.

Історія ціни Holo Token у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0003338
₴ 0.0003338₴ 0.0003338
Мін. за 24 год
₴ 0.0003409
₴ 0.0003409₴ 0.0003409
Макс. за 24 год

₴ 0.0003338
₴ 0.0003338₴ 0.0003338

₴ 0.0003409
₴ 0.0003409₴ 0.0003409

₴ 1.4170700129
₴ 1.4170700129₴ 1.4170700129

₴ 0.00982776697969506
₴ 0.00982776697969506₴ 0.00982776697969506

-0.09%

-0.44%

-0.09%

-0.09%

Історія ціни Holo Token (HOT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Holo Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.00006654-0.44%
30 днів₴ -0.0000257-7.12%
60 днів₴ +0.0000251+8.08%
90 днів₴ -0.0001128-25.17%
Зміна ціни Holo Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HOT на ₴ -0.00006654 (-0.44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Holo Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0000257 (-7.12%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Holo Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HOT змінився на ₴ +0.0000251 (+8.08%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Holo Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0001128 (-25.17%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Holo Token (HOT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Holo Token зараз.

Аналіз для Holo Token

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Holo Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Holo Token сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку HOT: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

HOT_USDT у періоді 4 годин працює в діапазоні від 3,395E-4 до 3,42E-4. Текуща ціна 3,395E-4 збігається з ключовим рівнем S2 і знаходиться біля нижньої межі центрального діапазону. Цінова структура демонструє формування низького рівня консолідації; короткострокові середні значення та експоненціальні скользящі середні (EMA) одночасно подають сигнали на покупку, а показники тримаються в однаковому напрямку. Ринок поки не продемонстрував чіткого пробиття тренду, і сили биків та ведмедів утримують певний баланс поблизу ключового рівня. MACD сформував золоте перетинання: швидка і повільна лінії розходяться вгору, що свідчить про концентрацію купівельного імпульсу на короткому терміні. RSI перебуває в нейтральній зоні, не доходячи до крайніх зон перекупленості чи перепроданості, що вказує на помірну волатильність. Значення KDJ та StochRSI співпадають з напрямком середніх значень, підтверджуючи перевагу бичачих настроїв у короткостроковій перспективі. Пояс Болінджера залишається стабільним, ціна рухається біля середньої лінії без різких розширень або звужень, що свідчить про стабільність ринкових настроїв. Вище рівень R1 на позначці 3,432E-4 знаходиться приблизно в 1,1% від поточної ціни, створюючи близький опір для подальшого руху. Центральний рівень 3,42E-4 розташований на 0,7% вище поточної ціни і є головним тестовим рівнем для можливого короткострокового відскочення. Нижче рівень S2 на позначці 3,395E-4 збігається з поточною ціною, забезпечуючи миттєву підтримку. Рівень R2 на позначці 3,445E-4 розташований далі, служачи орієнтиром для екстремальних ринкових ситуацій.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Holo Token?

Ціни на Holo (HOT) залежать від кількох ключових факторів:

1. Прийняття технології – прогрес у розробці Holochain та реальні застосування цієї платформи.
2. Ринковий настрій – загальні тренди на криптовалютному ринку та довіра інвесторів.
3. Оголошення про партнерства – стратегічні співпраці та інтеграції.
4. Корисність токена – попит на HOT у екосистемі Holo.
5. Регуляторні новини – державна політика, що впливає на криптовалюти.
6. Обсяг торгівлі – ліквідність та активність на біржах.
7. Конкуренція – результати подібних децентралізованих хостингових платформ.
8. Метафоричні досягнення – технічні оновлення та виконання запланованого дорожнього мапи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Holo Token?

Люди хочуть знати актуальну ціну сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. Трейдери потребують цін у реальному часі, щоб купувати чи продавати в найбільш вигідні моменти. Інвестори відстежують щоденні значення, аби контролювати результати своїх активів і здійснювати стратегічні кроки.

Прогноз ціни Holo Token

Прогноз ціни Holo Token (HOT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HOT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Holo Token (HOT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Holo Token потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Holo Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HOT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Holo Token.

Як купити та інвестувати Holo Token в Україна

Готові розпочати торгівлю з Holo Token? Купівля HOT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Holo Token. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Holo Token (HOT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Holo Token буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Holo Token (HOT)

Що ви можете зробити з Holo Token

Володіння Holo Token відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Ресурс Holo Token

Щоб дізнатися більше про Holo Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтHolo Token
Оглядач блокчейну

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Arbitrum EcosystemBase EcosystemDePIN

Люди також запитують: Інші запитання про Holo Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:33:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Holo Token (HOT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Holo Token

HOT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію HOT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю HOTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Holo Token (HOT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Holo Token у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
HOT/USDT
₴0.015024683
₴0.015024683₴0.015024683
-0.62%
182.92M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 HOT = 0.015056106 UAH