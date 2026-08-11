Сьогоднішня ціна EarnPark

Поточна ціна EarnPark (PARK) сьогодні становить ₴ 0,01398, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PARK до UAH становить ₴ 0,01398 за PARK.

EarnPark наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PARK. Протягом останніх 24 годин PARK торгувався між ₴ 0,0138 (мінімум) та ₴ 0,01449 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PARK змінився на +1,01% за останню годину та на +20,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 178,32K.

Ринкова інформація щодо EarnPark (PARK)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 178,32K₴ 178,32K ₴ 178,32K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 13,98M₴ 13,98M ₴ 13,98M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація EarnPark — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 178,32K. Циркуляційна пропозиція PARK — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 13,98M.