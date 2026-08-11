Сьогоднішня ціна D. Energy

Поточна ціна D. Energy (WATT) сьогодні становить ₴ 0,04192, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WATT до UAH становить ₴ 0,04192 за WATT.

D. Energy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WATT. Протягом останніх 24 годин WATT торгувався між ₴ 0,04192 (мінімум) та ₴ 0,04192 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці WATT змінився на 0,00% за останню годину та на +4,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 0,00.

Ринкова інформація щодо D. Energy (WATT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 50,30M₴ 50,30M ₴ 50,30M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 Публічний блокчейн WATT

Поточна ринкова капіталізація D. Energy — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 0,00. Циркуляційна пропозиція WATT — --, зі загальною пропозицією 1200000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 50,30M.