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Поточна ціна D. Energy сьогодні становить 0,04192 UAH. Ринкова капіталізація WATT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін WATT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна D. Energy сьогодні становить 0,04192 UAH. Ринкова капіталізація WATT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін WATT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WATT

Інформація про ціну WATT

Що таке WATT

Whitepaper WATT

Офіційний вебсайт WATT

Токеноміка WATT

Прогноз ціни WATT

Історія WATT

Посібник з купівлі WATT

Конвертація WATT у фіатну валюту

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Курс D. Energy (WATT)

Актуальна ціна 1 WATT до UAH:

₴1,8817888
₴1,8817888₴1,8817888
0,00%1D
UAH
Графік ціни D. Energy (WATT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:33:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна D. Energy

Поточна ціна D. Energy (WATT) сьогодні становить ₴ 0,04192, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WATT до UAH становить ₴ 0,04192 за WATT.

D. Energy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WATT. Протягом останніх 24 годин WATT торгувався між ₴ 0,04192 (мінімум) та ₴ 0,04192 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці WATT змінився на 0,00% за останню годину та на +4,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 0,00.

Ринкова інформація щодо D. Energy (WATT)

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₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 50,30M
₴ 50,30M₴ 50,30M

--
----

1 200 000 000
1 200 000 000 1 200 000 000

WATT

Поточна ринкова капіталізація D. Energy — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 0,00. Циркуляційна пропозиція WATT — --, зі загальною пропозицією 1200000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 50,30M.

Історія ціни D. Energy у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,04192
₴ 0,04192₴ 0,04192
Мін. за 24 год
₴ 0,04192
₴ 0,04192₴ 0,04192
Макс. за 24 год

₴ 0,04192
₴ 0,04192₴ 0,04192

₴ 0,04192
₴ 0,04192₴ 0,04192

--
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--
----

0,00%

0,00%

+4,77%

+4,77%

Історія ціни D. Energy (WATT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на D. Energy за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ 00,00%
30 днів₴ -0,00236-5,33%
60 днів₴ -0,00499-10,64%
90 днів₴ -0,14645-77,75%
Зміна ціни D. Energy сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WATT на ₴ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни D. Energy за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00236 (-5,33%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни D. Energy за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WATT змінився на ₴ -0,00499 (-10,64%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни D. Energy за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,14645 (-77,75%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для D. Energy (WATT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни D. Energy зараз.

Аналіз для D. Energy

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для D. Energy. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни D. Energy?

Д. На ціни енергії (ВАТ) впливають кілька ключових факторів:

1. Ринковий попит та рівень прийняття рішень у сфері відновлюваної енергетики.
2. Загальний настрій та тренди на ринку криптовалют.
3. Обсяги торгівлі та ліквідність на біржах.
4. Регуляторні зміни у сферах енергетики й криптоіндустрії.
5. Оголошення про партнерські угоди з енергетичними компаніями.
6. Оновлення технологій та розвиток платформ.
7. Рух цін на біткоїн та основні альткоїни.
8. Умови енергетичного ринку та ініціативи щодо зеленої енергетики.
9. Механізми надання токенів та нагороди за стейкінг.
10. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах.

Ці фактори взаємодіють між собою, створюючи цінову волатильність, характерну для нових крипто-проектів у галузі енергетики.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну D. Energy?

Люди хочуть знати ціну токена WATT сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, оцінювати прибутковість або збитки та приймати обґрунтовані рішення про покупку чи продаж у волатильному крипторинку.

Прогноз ціни D. Energy

Прогноз ціни D. Energy (WATT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WATT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни D. Energy (WATT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна D. Energy потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне D. Energy у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WATT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни D. Energy.

Як купити та інвестувати D. Energy в Україна

Готові розпочати торгівлю з D. Energy? Купівля WATT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити D. Energy. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі D. Energy (WATT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і D. Energy буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі D. Energy (WATT)

Що ви можете зробити з D. Energy

Володіння D. Energy відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке D. Energy (WATT)

D.Energy — це блокчейн рівня 1, спеціально створений для глобальних ринків чистої енергії. Він токенізує сертифікати відновлюваної енергії (EAC) як цифрові активи, забезпечуючи торгівлю в режимі реального часу, автоматичне компенсування та прозору перевірку ончейн. Мережа забезпечує роботу відкритого енергетичного ринку, де користувачі, корпорації та уряди можуть купувати, продавати, здійснювати стейкінг та викуповувати сертифіковану чисту енергію.

Ресурс D. Energy

Щоб дізнатися більше про D. Energy, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтD. Energy
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:33:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для D. Energy (WATT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про D. Energy

WATT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію WATT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю WATTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках D. Energy (WATT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги D. Energy у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
WATT/USDT
₴1,8817888
₴1,8817888₴1,8817888
0,00%
0.00 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 WATT = 1,8817888 UAH