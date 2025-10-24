Актуальна ціна Robinhood Markets сьогодні становить 135.8 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HOODON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HOODON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Robinhood Markets сьогодні становить 135.8 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HOODON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HOODON на MEXC вже зараз.

Курс Robinhood Markets (HOODON)

$135,8
$135,8$135,8
+2,01%1D
Графік ціни Robinhood Markets (HOODON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:51:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Robinhood Markets (HOODON) (USD)

$ 126,51
$ 126,51$ 126,51
$ 135,91
$ 135,91$ 135,91
$ 126,51
$ 126,51$ 126,51

$ 135,91
$ 135,91$ 135,91

$ 152,93948357313678
$ 152,93948357313678$ 152,93948357313678

$ 96,19355397433952
$ 96,19355397433952$ 96,19355397433952

+0,25%

+2,01%

+5,40%

+5,40%

Актуальна ціна Robinhood Markets (HOODON) становить $ 135,8. За останні 24 години HOODON торгувався між мінімумом у $ 126,51 і максимумом у $ 135,91, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOODON становить $ 152,93948357313678, тоді як його історичний мінімум — $ 96,19355397433952.

Що стосується короткострокових результатів, то HOODON змінився на +0,25% за останню годину, +2,01% за 24 години та на +5,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Robinhood Markets (HOODON)

$ 476,46K
$ 476,46K$ 476,46K

$ 58,97K
$ 58,97K$ 58,97K

$ 476,46K
$ 476,46K$ 476,46K

3,51K
3,51K 3,51K

3 508,55860216
3 508,55860216 3 508,55860216

Поточна ринкова капіталізація Robinhood Markets — $ 476,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,97K. Циркуляційна пропозиція HOODON — 3,51K, зі загальною пропозицією 3508.55860216. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 476,46K.

Історія ціни Robinhood Markets (HOODON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Robinhood Markets за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,6758+2,01%
30 днів$ +10,1+8,03%
60 днів$ +55,8+69,75%
90 днів$ +55,8+69,75%
Зміна ціни Robinhood Markets сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HOODON на $ +2,6758 (+2,01%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Robinhood Markets за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +10,1 (+8,03%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Robinhood Markets за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HOODON змінився на $ +55,8 (+69,75%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Robinhood Markets за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +55,8 (+69,75%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Robinhood Markets (HOODON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Robinhood Markets зараз.

Що таке Robinhood Markets (HOODON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Robinhood Markets доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Robinhood Markets. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Прогноз ціни Robinhood Markets (USD)

Скільки коштуватиме Robinhood Markets (HOODON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Robinhood Markets (HOODON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Robinhood Markets.

Перегляньте прогноз ціни Robinhood Markets вже зараз!

Токеноміка Robinhood Markets (HOODON)

Розуміння токеноміки Robinhood Markets (HOODON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HOODON зараз!

Як купити Robinhood Markets (HOODON)

Шукаєте як купити Robinhood Markets? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Robinhood Markets на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

HOODON до місцевих валют

Щоб дізнатися більше про Robinhood Markets, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Robinhood Markets

Скільки сьогодні коштує Robinhood Markets (HOODON)?
Актуальна ціна HOODON у USD становить 135,8 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HOODON до USD?
Поточна ціна HOODON до USD — $ 135,8. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Robinhood Markets?
Ринкова капіталізація HOODON — $ 476,46K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HOODON?
Циркуляційна пропозиція HOODON — 3,51K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HOODON?
HOODON досяг історичної максимальної ціни у 152,93948357313678 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HOODON?
Історична мінімальна ціна HOODON становила 96,19355397433952 USD.
Який обсяг торгівлі HOODON?
Актуальний обсяг торгівлі HOODON за 24 години — $ 58,97K USD.
Чи підніметься ціна HOODON цього року?
HOODON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HOODON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:51:53 (UTC+8)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
