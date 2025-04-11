Що таке Epic Chain (EPIC)

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

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Прогноз ціни Epic Chain

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Історія ціни Epic Chain

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EPIC до місцевих валют

1 EPIC до VND ₫ 34,307.658 1 EPIC до AUD A$ 2.12742 1 EPIC до GBP ￡ 1.01688 1 EPIC до EUR € 1.17744 1 EPIC до USD $ 1.338 1 EPIC до MYR RM 5.91396 1 EPIC до TRY ₺ 50.92428 1 EPIC до JPY ¥ 192.04314 1 EPIC до RUB ₽ 111.34836 1 EPIC до INR ₹ 115.17504 1 EPIC до IDR Rp 22,299.99108 1 EPIC до KRW ₩ 1,900.5621 1 EPIC до PHP ₱ 76.50684 1 EPIC до EGP ￡E. 68.6394 1 EPIC до BRL R$ 7.84068 1 EPIC до CAD C$ 1.84644 1 EPIC до BDT ৳ 162.60714 1 EPIC до NGN ₦ 2,137.37472 1 EPIC до UAH ₴ 55.3932 1 EPIC до VES Bs 94.998 1 EPIC до PKR Rs 375.20196 1 EPIC до KZT ₸ 691.46502 1 EPIC до THB ฿ 44.78286 1 EPIC до TWD NT$ 43.31106 1 EPIC до AED د.إ 4.91046 1 EPIC до CHF Fr 1.08378 1 EPIC до HKD HK$ 10.3695 1 EPIC до MAD .د.م 12.4434 1 EPIC до MXN $ 27.20154

Ресурс Epic Chain

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Люди також запитують: Інші запитання про Epic Chain Яка сьогодні ціна Epic Chain (EPIC)? Поточна ціна Epic Chain (EPIC) становить 1.338 USD . Яка ринкова капіталізація Epic Chain (EPIC)? Поточна ринкова капіталізація Epic Chain становить $ 28.17M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції EPIC на ринкову ціну в реальному часі 1.338 USD . Яка циркуляційна пропозиція Epic Chain (EPIC)? Поточна циркуляційна пропозиція Epic Chain (EPIC) становить 21.05M USD . Яка була найвища ціна Epic Chain (EPIC)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Epic Chain (EPIC) становить 1.94 USD . Який обсяг торгівлі Epic Chain (EPIC) за 24 год? Обсяг торгівлі Epic Chain (EPIC) за 24 год становить $ 923.80K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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