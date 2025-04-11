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Поточна ціна Epic Chain (EPIC)

USD

Графік ціни Epic Chain (EPIC) в реальному часі

$1.338
$1.338$1.338
-0.22%(1D)

Дані та інформація про ціну EPIC в реальному часі

Поточна ціна Epic Chain (EPIC) сьогодні становить 1.338 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 28.17M USD. Ціна EPIC у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Epic Chain:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 923.80K USD
- Зміна ціни Epic Chain протягом дня – -0.22%
- Циркуляційна пропозиція – 21.05M USD

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Цінові показники EPICUSD

Відстежуйте зміни ціни на Epic Chain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00295-0.22%
30 днів$ +0.838+167.60%
60 днів$ +0.838+167.60%
90 днів$ +0.838+167.60%
Зміна ціни Epic Chain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни EPIC на $ -0.00295 (-0.22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Epic Chain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.838 (+167.60%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Epic Chain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник EPIC змінився на $ +0.838 (+167.60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Epic Chain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.838 (+167.60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну EPIC

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Epic Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.205
$ 1.205$ 1.205

$ 1.497
$ 1.497$ 1.497

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

+0.52%

-0.22%

+11.96%

Ринкова інформація EPIC

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 28.17M
$ 28.17M$ 28.17M

$ 923.80K
$ 923.80K$ 923.80K

21.05M
21.05M 21.05M

Що таке Epic Chain (EPIC)

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

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Прогноз ціни Epic Chain

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Epic Chain, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна EPIC? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Epic Chain.

Історія ціни Epic Chain

Відстеження траєкторії ціни EPIC надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії EPIC. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Epic Chain.

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EPIC до місцевих валют

1 EPIC до VND
34,307.658
1 EPIC до AUD
A$2.12742
1 EPIC до GBP
1.01688
1 EPIC до EUR
1.17744
1 EPIC до USD
$1.338
1 EPIC до MYR
RM5.91396
1 EPIC до TRY
50.92428
1 EPIC до JPY
¥192.04314
1 EPIC до RUB
111.34836
1 EPIC до INR
115.17504
1 EPIC до IDR
Rp22,299.99108
1 EPIC до KRW
1,900.5621
1 EPIC до PHP
76.50684
1 EPIC до EGP
￡E.68.6394
1 EPIC до BRL
R$7.84068
1 EPIC до CAD
C$1.84644
1 EPIC до BDT
162.60714
1 EPIC до NGN
2,137.37472
1 EPIC до UAH
55.3932
1 EPIC до VES
Bs94.998
1 EPIC до PKR
Rs375.20196
1 EPIC до KZT
691.46502
1 EPIC до THB
฿44.78286
1 EPIC до TWD
NT$43.31106
1 EPIC до AED
د.إ4.91046
1 EPIC до CHF
Fr1.08378
1 EPIC до HKD
HK$10.3695
1 EPIC до MAD
.د.م12.4434
1 EPIC до MXN
$27.20154

Ресурс Epic Chain

Щоб дізнатися більше про Epic Chain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтEpic Chain
Оглядач блокчейну

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1 EPIC = 1.338 USD

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$1.338$1.338
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