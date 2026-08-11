Сьогоднішня ціна VeriFarm

Поточна ціна VeriFarm (VFARM) сьогодні становить ₴ 0.0698, зі зміною 4.66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VFARM до UAH становить ₴ 0.0698 за VFARM.

VeriFarm наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- VFARM. Протягом останніх 24 годин VFARM торгувався між ₴ 0.06653 (мінімум) та ₴ 0.07027 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці VFARM змінився на -0.03% за останню годину та на +16.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 7,28K.

Ринкова інформація щодо VeriFarm (VFARM)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 7,28K₴ 7,28K ₴ 7,28K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 69.80M₴ 69.80M ₴ 69.80M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація VeriFarm — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 7,28K. Циркуляційна пропозиція VFARM — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 69.80M.