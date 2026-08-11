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Поточна ціна VeriFarm сьогодні становить 0.0698 UAH. Ринкова капіталізація VFARM становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін VFARM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна VeriFarm сьогодні становить 0.0698 UAH. Ринкова капіталізація VFARM становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін VFARM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VFARM

Інформація про ціну VFARM

Що таке VFARM

Whitepaper VFARM

Офіційний вебсайт VFARM

Токеноміка VFARM

Прогноз ціни VFARM

Історія VFARM

Посібник з купівлі VFARM

Конвертація VFARM у фіатну валюту

Спот VFARM

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Курс VeriFarm (VFARM)

Актуальна ціна 1 VFARM до UAH:

₴3.133322
₴3.133322₴3.133322
+4,66%1D
UAH
Графік ціни VeriFarm (VFARM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:30:57 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна VeriFarm

Поточна ціна VeriFarm (VFARM) сьогодні становить ₴ 0.0698, зі зміною 4.66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VFARM до UAH становить ₴ 0.0698 за VFARM.

VeriFarm наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- VFARM. Протягом останніх 24 годин VFARM торгувався між ₴ 0.06653 (мінімум) та ₴ 0.07027 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці VFARM змінився на -0.03% за останню годину та на +16.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 7,28K.

Ринкова інформація щодо VeriFarm (VFARM)

--
----

₴ 7,28K
₴ 7,28K₴ 7,28K

₴ 69.80M
₴ 69.80M₴ 69.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація VeriFarm — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 7,28K. Циркуляційна пропозиція VFARM — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 69.80M.

Історія ціни VeriFarm у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.06653
₴ 0.06653₴ 0.06653
Мін. за 24 год
₴ 0.07027
₴ 0.07027₴ 0.07027
Макс. за 24 год

₴ 0.06653
₴ 0.06653₴ 0.06653

₴ 0.07027
₴ 0.07027₴ 0.07027

--
----

--
----

-0.03%

+4.66%

+16.13%

+16.13%

Історія ціни VeriFarm (VFARM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на VeriFarm за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.1395116+4.66%
30 днів₴ +0.00868+14.20%
60 днів₴ +0.03812+120.32%
90 днів₴ +0.04021+135.89%
Зміна ціни VeriFarm сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VFARM на ₴ +0.1395116 (+4.66%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни VeriFarm за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00868 (+14.20%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни VeriFarm за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VFARM змінився на ₴ +0.03812 (+120.32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни VeriFarm за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.04021 (+135.89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для VeriFarm (VFARM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни VeriFarm зараз.

Аналіз для VeriFarm

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для VeriFarm. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни VeriFarm?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів VeriFarm (VFARM):

1. Ринковий настрій – загальні тренди крипторинку та рівень довіри інвесторів.
2. Попит на користь – використання токенів у рамках аграрної екосистеми перевірки VeriFarm.
3. **Пропозиція токенів – обігова пропозиція, механізми спалювання та темпи емісії.
4. **Оголошення про партнерства – співпраця з аграрними компаніями або технологічними фірмами.
5. **Впровадження платформи – кількість ферм та користувачів, що використовують послуги VeriFarm.
6. **Регуляторні новини – аграрні та криптовалютні регуляції, які впливають на галузь.
7. **Технологічні оновлення – покращення платформи та запуск нових функцій.
8. **Конкуренція – результативність порівняно з іншими агротехнологічними та DeFi-проектами.
9. **Обсяг торгівлі – рівень ліквідності на біржах.
10. **Тенденції аграрної галузі – питання продовольчої безпеки та акцент на сталому розвитку.

Ці фактори взаємодіють між собою й створюють цінову волатильність, характерну для менших криптовалютних проектів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну VeriFarm?

Люди хочуть знати ціну VeriFarm (VFARM) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження результатів портфелю, виявлення ринкових тенденцій та точне планування часу для покупки/продажу. Реальний час цін допомагає інвесторам оцінювати прибутковість, управляти ризиками та скористатися волатильністю цього аграрного DeFi-токена.

Прогноз ціни VeriFarm

Прогноз ціни VeriFarm (VFARM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VFARM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни VeriFarm (VFARM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна VeriFarm потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне VeriFarm у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VFARM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни VeriFarm.

Як купити та інвестувати VeriFarm в Україна

Готові розпочати торгівлю з VeriFarm? Купівля VFARM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити VeriFarm. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі VeriFarm (VFARM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і VeriFarm буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі VeriFarm (VFARM)

Що ви можете зробити з VeriFarm

Володіння VeriFarm відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля VeriFarm (VFARM) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке VeriFarm (VFARM)

Система відстеження сільськогосподарської продукції на основі блокчейну та штучного інтелекту VeriFarm має на меті революціонізувати сільськогосподарську галузь, забезпечуючи прозорість, ефективність і контроль якості за допомогою передових технологій. Використовуючи блокчейн, штучний інтелект, Інтернет речей та смартконтракти, система забезпечує незмінний облік сільськогосподарської продукції від ферми до столу.

Ресурс VeriFarm

Щоб дізнатися більше про VeriFarm, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVeriFarm
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про VeriFarm

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:30:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для VeriFarm (VFARM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про VeriFarm

VFARM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію VFARM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю VFARMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках VeriFarm (VFARM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги VeriFarm у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
VFARM/USDT
₴3.1324242
₴3.1324242₴3.1324242
+4.64%
108.58K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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