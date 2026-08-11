Сьогоднішня ціна 114514

Поточна ціна 114514 (114514) сьогодні становить ₴ 0.0004992, зі зміною 1.75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 114514 до UAH становить ₴ 0.0004992 за 114514.

114514 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 114514. Протягом останніх 24 годин 114514 торгувався між ₴ 0.0003667 (мінімум) та ₴ 0.000612 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 114514 змінився на +3.43% за останню годину та на -55.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 63,21K.

Ринкова інформація щодо 114514 (114514)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 63,21K₴ 63,21K ₴ 63,21K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 499.08K₴ 499.08K ₴ 499.08K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 999,755,921.843922 999,755,921.843922 999,755,921.843922 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація 114514 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 63,21K. Циркуляційна пропозиція 114514 — --, зі загальною пропозицією 999755921.843922. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 499.08K.