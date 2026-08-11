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Поточна ціна 114514 сьогодні становить 0.0004992 UAH. Ринкова капіталізація 114514 становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін 114514 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна 114514 сьогодні становить 0.0004992 UAH. Ринкова капіталізація 114514 становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін 114514 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 114514

Інформація про ціну 114514

Що таке 114514

Токеноміка 114514

Прогноз ціни 114514

Історія 114514

Посібник з купівлі 114514

Конвертація 114514 у фіатну валюту

Спот 114514

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Курс 114514 (114514)

Актуальна ціна 1 114514 до UAH:

₴0.022377665
₴0.022377665₴0.022377665
+1,75%1D
UAH
Графік ціни 114514 (114514) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:44:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна 114514

Поточна ціна 114514 (114514) сьогодні становить ₴ 0.0004992, зі зміною 1.75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 114514 до UAH становить ₴ 0.0004992 за 114514.

114514 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 114514. Протягом останніх 24 годин 114514 торгувався між ₴ 0.0003667 (мінімум) та ₴ 0.000612 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 114514 змінився на +3.43% за останню годину та на -55.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 63,21K.

Ринкова інформація щодо 114514 (114514)

--
----

₴ 63,21K
₴ 63,21K₴ 63,21K

₴ 499.08K
₴ 499.08K₴ 499.08K

--
----

999,755,921.843922
999,755,921.843922 999,755,921.843922

SOL

Поточна ринкова капіталізація 114514 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 63,21K. Циркуляційна пропозиція 114514 — --, зі загальною пропозицією 999755921.843922. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 499.08K.

Історія ціни 114514 у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0003667
₴ 0.0003667₴ 0.0003667
Мін. за 24 год
₴ 0.000612
₴ 0.000612₴ 0.000612
Макс. за 24 год

₴ 0.0003667
₴ 0.0003667₴ 0.0003667

₴ 0.000612
₴ 0.000612₴ 0.000612

--
----

--
----

+3.43%

+1.75%

-55.42%

-55.42%

Історія ціни 114514 (114514) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на 114514 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.000384874+1.75%
30 днів₴ -0.0009748-66.14%
60 днів₴ -0.0005477-52.32%
90 днів₴ -0.0007419-59.78%
Зміна ціни 114514 сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 114514 на ₴ +0.000384874 (+1.75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни 114514 за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0009748 (-66.14%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни 114514 за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 114514 змінився на ₴ -0.0005477 (-52.32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни 114514 за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0007419 (-59.78%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для 114514 (114514)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни 114514 зараз.

Аналіз для 114514

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для 114514. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд 114514 сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку 114514: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринкова структура】 114514_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває нижче системи хабів. Текуща ціна — 2,6E-4, що знаходиться вище центрального рівня 2,521E-4 на 3,14%. Система простих (MA) і експоненціальних середніх (EMA) сигналізує про 5–6 сигнали для покупки, а короткострокова система середніх ліній продовжує зберігати висхідну конфігурацію. Ціна знаходиться вище точки хабу, однак до опорного рівня R1 — 2,543E-4 залишилося лише 2,27%. 【Стан енергетики】 MACD фіксує золоте перетинання, що свідчить про початок накопичення бичачої енергії. Індекс сили (RSI) перебуває в нейтральному діапазоні, без прояву крайніх станів розподілу енергії. Короткострокові технічні індикатори демонструють перевагу бичачої динаміки, при цьому швидкі та трендові показники мають спільні напрямки. 【Ключові рівні ціни】 Вгору: опір R1 — 2,543E-4, що знаходиться на відстані 2,27% від поточної ціни; R2 — 2,577E-4, на відстані 7,81% від поточної ціни, які слугують дальніми орієнтирами. Вниз: підтримка S1 — 2,487E-4, на відстані 4,42% від поточної ціни; центральний рівень 2,521E-4, що знаходиться на відстані 3,14% від поточної ціни, виступає як близький ключовий рівень.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни 114514?

Оскільки 114514, здається, є криптовалютою, створеною на основі мемів, на її ціну зазвичай впливають: тенденції у соціальних мережах та вірусний контент, рівень залученості спільноти й настрій власників, загальні умови крипторинку, обсяг торгів та ліквідність, рухи «китів», лістинги на біржах та спекулятивні торговельні моделі, характерні для мем-криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну 114514?

Люди хочуть знати ціну токена 114514 сьогодні з кількох причин: прийняття інвестиційних рішень, відстеження портфелю, можливості для торгівлі, аналіз ринку та обчислення прибутку/збитків. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, оцінювати волатильність і приймати обґрунтовані фінансові рішення на ринку криптовалют.

Прогноз ціни 114514

Прогноз ціни 114514 (114514) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 114514 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни 114514 (114514) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна 114514 потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне 114514 у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 114514 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни 114514.

Як купити та інвестувати 114514 в Україна

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Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і 114514 буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі 114514 (114514)

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Що таке 114514 (114514)

Назва токена походить від японського інтернет-мема «114514», який часто асоціюється співтовариством із нішевими субкультурними жартами, такими як Yajuu Senpai.

Ресурс 114514

Щоб дізнатися більше про 114514, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:44:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для 114514 (114514)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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114514 USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках 114514 (114514) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги 114514 у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
114514/USDT
₴0.021776139
₴0.021776139₴0.021776139
-0.92%
138.59M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор 114514 до UAH

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UAH

1 114514 = 0.022409088 UAH