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Поточна ціна Paris Saint-Germain сьогодні становить 0,5133 UAH. Ринкова капіталізація PSG становить 8 274 593,57654473509 UAH. Відстежуйте оновлення цін PSG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Paris Saint-Germain сьогодні становить 0,5133 UAH. Ринкова капіталізація PSG становить 8 274 593,57654473509 UAH. Відстежуйте оновлення цін PSG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Paris Saint-Germain (PSG)

Актуальна ціна 1 PSG до UAH:

₴23,042037
₴23,042037₴23,042037
-2,11%1D
UAH
Графік ціни Paris Saint-Germain (PSG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:02:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Paris Saint-Germain

Поточна ціна Paris Saint-Germain (PSG) сьогодні становить ₴ 0,5133, зі зміною 2,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PSG до UAH становить ₴ 0,5133 за PSG.

Paris Saint-Germain наразі посідає №1019 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,27M, з циркуляційною пропозицією у 16,12M PSG. Протягом останніх 24 годин PSG торгувався між ₴ 0,5107 (мінімум) та ₴ 0,529 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2 748,6324970894, тоді як історичний мінімум — ₴ 23,912579809942582379.

У короткостроковій динаміці PSG змінився на -0,35% за останню годину та на +1,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,11K.

Ринкова інформація щодо Paris Saint-Germain (PSG)

No.1019

₴ 8,27M
₴ 8,27M₴ 8,27M

₴ 59,11K
₴ 59,11K₴ 59,11K

₴ 10,21M
₴ 10,21M₴ 10,21M

16,12M
16,12M 16,12M

19 890 000
19 890 000 19 890 000

19 890 000
19 890 000 19 890 000

81,04%

NONE

Поточна ринкова капіталізація Paris Saint-Germain — ₴ 8,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,11K. Циркуляційна пропозиція PSG — 16,12M, зі загальною пропозицією 19890000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,21M.

Історія ціни Paris Saint-Germain у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,5107
₴ 0,5107₴ 0,5107
Мін. за 24 год
₴ 0,529
₴ 0,529₴ 0,529
Макс. за 24 год

₴ 0,5107
₴ 0,5107₴ 0,5107

₴ 0,529
₴ 0,529₴ 0,529

₴ 2 748,6324970894
₴ 2 748,6324970894₴ 2 748,6324970894

₴ 23,912579809942582379
₴ 23,912579809942582379₴ 23,912579809942582379

-0,35%

-2,11%

+1,52%

+1,52%

Історія ціни Paris Saint-Germain (PSG) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Paris Saint-Germain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,496667-2,11%
30 днів₴ -0,0169-3,19%
60 днів₴ -0,0447-8,02%
90 днів₴ -0,5479-51,64%
Зміна ціни Paris Saint-Germain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PSG на ₴ -0,496667 (-2,11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Paris Saint-Germain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0169 (-3,19%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Paris Saint-Germain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PSG змінився на ₴ -0,0447 (-8,02%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Paris Saint-Germain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,5479 (-51,64%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Paris Saint-Germain (PSG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Paris Saint-Germain зараз.

Аналіз для Paris Saint-Germain

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Paris Saint-Germain. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Paris Saint-Germain?

Ціни на токени фанів PSG залежать від: результатів команди у матчах та турнірах, трансферів і підписання нових гравців, рівня залученості фанів, обсягу торгів на біржах, загального настрою на криптовалютному ринку, оголошень про партнерські угоди, функцій корисного призначення у додатку Socios, а також сезонних факторів, таких як трансферні вікна.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Paris Saint-Germain?

Люди хочуть знати ціну токена фанів ПСЖ сьогодні, оскільки це криптовалюта, пов’язана з відомим футбольним клубом. Фани використовують його для голосування щодо рішень клубу, отримання ексклюзивного контенту та нагород. Слідкування за ціною допомагає інвесторам приймати рішення про торгівлю, а фанам — розуміти вартість свого токену для більш активного залучення до клубу.

Прогноз ціни Paris Saint-Germain

Прогноз ціни Paris Saint-Germain (PSG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PSG у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Paris Saint-Germain (PSG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Paris Saint-Germain потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Paris Saint-Germain у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PSG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Paris Saint-Germain.

Як купити та інвестувати Paris Saint-Germain в Україна

Готові розпочати торгівлю з Paris Saint-Germain? Купівля PSG на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Paris Saint-Germain. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Paris Saint-Germain (PSG).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Paris Saint-Germain буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Paris Saint-Germain (PSG)

Що ви можете зробити з Paris Saint-Germain

Володіння Paris Saint-Germain відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Paris Saint-Germain (PSG)

Токен фанатів Paris Saint-Germain (PSG) — це утиліті токен, який надає вболівальникам футбольного клубу Paris Saint-Germain («Парі Сен-Жермен») токенізовану частку впливу на рішення клубу за допомогою сервісів Socios.

Ресурс Paris Saint-Germain

Щоб дізнатися більше про Paris Saint-Germain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтParis Saint-Germain
Оглядач блокчейну

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Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Paris Saint-Germain

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:02:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Paris Saint-Germain (PSG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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PSG USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Paris Saint-Germain (PSG) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Paris Saint-Germain у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
PSG/USDT
₴23,051015
₴23,051015₴23,051015
-2,09%
113.87K (USDT)

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 PSG = 23,042037 UAH