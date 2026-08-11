Сьогоднішня ціна Paris Saint-Germain

Поточна ціна Paris Saint-Germain (PSG) сьогодні становить ₴ 0,5133, зі зміною 2,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PSG до UAH становить ₴ 0,5133 за PSG.

Paris Saint-Germain наразі посідає №1019 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,27M, з циркуляційною пропозицією у 16,12M PSG. Протягом останніх 24 годин PSG торгувався між ₴ 0,5107 (мінімум) та ₴ 0,529 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2 748,6324970894, тоді як історичний мінімум — ₴ 23,912579809942582379.

У короткостроковій динаміці PSG змінився на -0,35% за останню годину та на +1,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,11K.

Ринкова інформація щодо Paris Saint-Germain (PSG)

Рейтинг No.1019 Ринкова капіталізація ₴ 8,27M₴ 8,27M ₴ 8,27M Обсяг (за 24 год) ₴ 59,11K₴ 59,11K ₴ 59,11K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10,21M₴ 10,21M ₴ 10,21M Циркуляційне постачання 16,12M 16,12M 16,12M Максимальна пропозиція 19 890 000 19 890 000 19 890 000 Загальна пропозиція 19 890 000 19 890 000 19 890 000 Коефіцієнт циркуляції 81,04% Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація Paris Saint-Germain — ₴ 8,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,11K. Циркуляційна пропозиція PSG — 16,12M, зі загальною пропозицією 19890000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,21M.