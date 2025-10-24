Що таке StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) — це стейблкоїн, забезпечений євро, вартість його прив’язана до євро та підлягає викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR Euro (EURR) — забезпечити цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR Euro (EURR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та облікову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR Euro (EURR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем. StablR Euro (EURR) — це стейблкоїн, забезпечений євро, вартість його прив’язана до євро та підлягає викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR Euro (EURR) — забезпечити цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR Euro (EURR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та облікову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR Euro (EURR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем.

Проєкт StablR Euro доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями StablR Euro. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу EURR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про StablR Euro у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі StablR Euro безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни StablR Euro (USD)

Скільки коштуватиме StablR Euro (EURR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів StablR Euro (EURR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо StablR Euro.

Перегляньте прогноз ціни StablR Euro вже зараз!

Токеноміка StablR Euro (EURR)

Розуміння токеноміки StablR Euro (EURR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EURR зараз!

Як купити StablR Euro (EURR)

Шукаєте як купити StablR Euro? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати StablR Euro на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

EURR до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс StablR Euro

Щоб дізнатися більше про StablR Euro, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про StablR Euro Скільки сьогодні коштує StablR Euro (EURR)? Актуальна ціна EURR у USD становить 1,162 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна EURR до USD? $ 1,162 . Перегляньте Поточна ціна EURR до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація StablR Euro? Ринкова капіталізація EURR — $ 13,46M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція EURR? Циркуляційна пропозиція EURR — 11,58M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) EURR? EURR досяг історичної максимальної ціни у 1,4634306829935808 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EURR? Історична мінімальна ціна EURR становила 1,0191650915551662 USD . Який обсяг торгівлі EURR? Актуальний обсяг торгівлі EURR за 24 години — $ 7,48 USD . Чи підніметься ціна EURR цього року? EURR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EURR для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для StablR Euro (EURR)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році