Актуальна ціна StablR Euro сьогодні становить 1.162 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EURR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EURR на MEXC вже зараз.

Логотип StablR Euro

Курс StablR Euro (EURR)

Актуальна ціна 1 EURR до USD:

$1,162
USD
Графік ціни StablR Euro (EURR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:44:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни StablR Euro (EURR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,161
$ 1,162
$ 1,161

$ 1,162

$ 1,4634306829935808

$ 1,0191650915551662

Актуальна ціна StablR Euro (EURR) становить $ 1,162. За останні 24 години EURR торгувався між мінімумом у $ 1,161 і максимумом у $ 1,162, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EURR становить $ 1,4634306829935808, тоді як його історичний мінімум — $ 1,0191650915551662.

Що стосується короткострокових результатів, то EURR змінився на 0,00% за останню годину, +0,08% за 24 години та на +0,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо StablR Euro (EURR)

No.1028

$ 13,46M

$ 7,48

$ 13,46M

11,58M

11 583 541,95

ETH

Поточна ринкова капіталізація StablR Euro — $ 13,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,48. Циркуляційна пропозиція EURR — 11,58M, зі загальною пропозицією 11583541.95. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,46M.

Історія ціни StablR Euro (EURR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на StablR Euro за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00093+0,08%
30 днів$ -0,021-1,78%
60 днів$ -0,004-0,35%
90 днів$ -0,019-1,61%
Зміна ціни StablR Euro сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни EURR на $ +0,00093 (+0,08%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни StablR Euro за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,021 (-1,78%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни StablR Euro за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник EURR змінився на $ -0,004 (-0,35%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни StablR Euro за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,019 (-1,61%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для StablR Euro (EURR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни StablR Euro зараз.

Що таке StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) — це стейблкоїн, забезпечений євро, вартість його прив’язана до євро та підлягає викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR Euro (EURR) — забезпечити цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR Euro (EURR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та облікову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR Euro (EURR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем.

Проєкт StablR Euro доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями StablR Euro. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу EURR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про StablR Euro у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі StablR Euro безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни StablR Euro (USD)

Скільки коштуватиме StablR Euro (EURR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів StablR Euro (EURR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо StablR Euro.

Перегляньте прогноз ціни StablR Euro вже зараз!

Токеноміка StablR Euro (EURR)

Розуміння токеноміки StablR Euro (EURR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EURR зараз!

Як купити StablR Euro (EURR)

Шукаєте як купити StablR Euro? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати StablR Euro на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

EURR до місцевих валют

1 StablR Euro (EURR) до VND
30 578,03
1 StablR Euro (EURR) до AUD
A$1,77786
1 StablR Euro (EURR) до GBP
0,8715
1 StablR Euro (EURR) до EUR
0,99932
1 StablR Euro (EURR) до USD
$1,162
1 StablR Euro (EURR) до MYR
RM4,90364
1 StablR Euro (EURR) до TRY
48,8621
1 StablR Euro (EURR) до JPY
¥176,624
1 StablR Euro (EURR) до ARS
ARS$1 724,02454
1 StablR Euro (EURR) до RUB
94,61004
1 StablR Euro (EURR) до INR
102,01198
1 StablR Euro (EURR) до IDR
Rp19 366,65892
1 StablR Euro (EURR) до PHP
68,13968
1 StablR Euro (EURR) до EGP
￡E.55,28796
1 StablR Euro (EURR) до BRL
R$6,25156
1 StablR Euro (EURR) до CAD
C$1,6268
1 StablR Euro (EURR) до BDT
141,9964
1 StablR Euro (EURR) до NGN
1 696,3457
1 StablR Euro (EURR) до COP
$4 539,0625
1 StablR Euro (EURR) до ZAR
R.20,13746
1 StablR Euro (EURR) до UAH
48,55998
1 StablR Euro (EURR) до TZS
T.Sh.2 890,54472
1 StablR Euro (EURR) до VES
Bs246,344
1 StablR Euro (EURR) до CLP
$1 099,252
1 StablR Euro (EURR) до PKR
Rs328,05584
1 StablR Euro (EURR) до KZT
623,71512
1 StablR Euro (EURR) до THB
฿38,10198
1 StablR Euro (EURR) до TWD
NT$35,77798
1 StablR Euro (EURR) до AED
د.إ4,26454
1 StablR Euro (EURR) до CHF
Fr0,91798
1 StablR Euro (EURR) до HKD
HK$9,02874
1 StablR Euro (EURR) до AMD
֏443,33786
1 StablR Euro (EURR) до MAD
.د.م10,72526
1 StablR Euro (EURR) до MXN
$21,3808
1 StablR Euro (EURR) до SAR
ريال4,3575
1 StablR Euro (EURR) до ETB
Br175,47362
1 StablR Euro (EURR) до KES
KSh149,73532
1 StablR Euro (EURR) до JOD
د.أ0,823858
1 StablR Euro (EURR) до PLN
4,22968
1 StablR Euro (EURR) до RON
лв5,07794
1 StablR Euro (EURR) до SEK
kr10,91118
1 StablR Euro (EURR) до BGN
лв1,95216
1 StablR Euro (EURR) до HUF
Ft390,45524
1 StablR Euro (EURR) до CZK
24,33228
1 StablR Euro (EURR) до KWD
د.ك0,355572
1 StablR Euro (EURR) до ILS
3,82298
1 StablR Euro (EURR) до BOB
Bs8,00618
1 StablR Euro (EURR) до AZN
1,9754
1 StablR Euro (EURR) до TJS
SM10,72526
1 StablR Euro (EURR) до GEL
3,14902
1 StablR Euro (EURR) до AOA
Kz1 063,12542
1 StablR Euro (EURR) до BHD
.د.ب0,436912
1 StablR Euro (EURR) до BMD
$1,162
1 StablR Euro (EURR) до DKK
kr7,47166
1 StablR Euro (EURR) до HNL
L30,43278
1 StablR Euro (EURR) до MUR
52,89424
1 StablR Euro (EURR) до NAD
$20,12584
1 StablR Euro (EURR) до NOK
kr11,59676
1 StablR Euro (EURR) до NZD
$2,01026
1 StablR Euro (EURR) до PAB
B/.1,162
1 StablR Euro (EURR) до PGK
K4,89202
1 StablR Euro (EURR) до QAR
ر.ق4,21806
1 StablR Euro (EURR) до RSD
дин.117,26904
1 StablR Euro (EURR) до UZS
soʻm13 999,99678
1 StablR Euro (EURR) до ALL
L96,6784
1 StablR Euro (EURR) до ANG
ƒ2,07998
1 StablR Euro (EURR) до AWG
ƒ2,0916
1 StablR Euro (EURR) до BBD
$2,324
1 StablR Euro (EURR) до BAM
KM1,95216
1 StablR Euro (EURR) до BIF
Fr3 417,442
1 StablR Euro (EURR) до BND
$1,49898
1 StablR Euro (EURR) до BSD
$1,162
1 StablR Euro (EURR) до JMD
$185,9781
1 StablR Euro (EURR) до KHR
4 666,66172
1 StablR Euro (EURR) до KMF
Fr492,688
1 StablR Euro (EURR) до LAK
25 260,86906
1 StablR Euro (EURR) до LKR
රු351,69092
1 StablR Euro (EURR) до MDL
L19,66104
1 StablR Euro (EURR) до MGA
Ar5 187,49336
1 StablR Euro (EURR) до MOP
P9,27276
1 StablR Euro (EURR) до MVR
17,7786
1 StablR Euro (EURR) до MWK
MK2 010,3762
1 StablR Euro (EURR) до MZN
MT74,26342
1 StablR Euro (EURR) до NPR
रु162,87754
1 StablR Euro (EURR) до PYG
8 182,804
1 StablR Euro (EURR) до RWF
Fr1 683,738
1 StablR Euro (EURR) до SBD
$9,55164
1 StablR Euro (EURR) до SCR
16,04722
1 StablR Euro (EURR) до SRD
$46,11978
1 StablR Euro (EURR) до SVC
$10,13264
1 StablR Euro (EURR) до SZL
L20,11422
1 StablR Euro (EURR) до TMT
m4,067
1 StablR Euro (EURR) до TND
د.ت3,40466
1 StablR Euro (EURR) до TTD
$7,85512
1 StablR Euro (EURR) до UGX
Sh4 048,408
1 StablR Euro (EURR) до XAF
Fr655,368
1 StablR Euro (EURR) до XCD
$3,1374
1 StablR Euro (EURR) до XOF
Fr655,368
1 StablR Euro (EURR) до XPF
Fr118,524
1 StablR Euro (EURR) до BWP
P15,53594
1 StablR Euro (EURR) до BZD
$2,324
1 StablR Euro (EURR) до CVE
$110,2738
1 StablR Euro (EURR) до DJF
Fr205,674
1 StablR Euro (EURR) до DOP
$73,99616
1 StablR Euro (EURR) до DZD
د.ج151,1762
1 StablR Euro (EURR) до FJD
$2,66098
1 StablR Euro (EURR) до GNF
Fr10 016,44
1 StablR Euro (EURR) до GTQ
Q8,87768
1 StablR Euro (EURR) до GYD
$242,42806
1 StablR Euro (EURR) до ISK
kr141,764

Ресурс StablR Euro

Щоб дізнатися більше про StablR Euro, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтStablR Euro
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про StablR Euro

Скільки сьогодні коштує StablR Euro (EURR)?
Актуальна ціна EURR у USD становить 1,162 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EURR до USD?
Поточна ціна EURR до USD — $ 1,162. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація StablR Euro?
Ринкова капіталізація EURR — $ 13,46M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EURR?
Циркуляційна пропозиція EURR — 11,58M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EURR?
EURR досяг історичної максимальної ціни у 1,4634306829935808 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EURR?
Історична мінімальна ціна EURR становила 1,0191650915551662 USD.
Який обсяг торгівлі EURR?
Актуальний обсяг торгівлі EURR за 24 години — $ 7,48 USD.
Чи підніметься ціна EURR цього року?
EURR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EURR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:44:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для StablR Euro (EURR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

