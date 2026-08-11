Сьогоднішня ціна Orta Chain

Поточна ціна Orta Chain (ORTA) сьогодні становить ₴ 0.044, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORTA до UAH становить ₴ 0.044 за ORTA.

Orta Chain наразі посідає №4379 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 ORTA. Протягом останніх 24 годин ORTA торгувався між ₴ 0.044 (мінімум) та ₴ 0.0472 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 27.318241468868870569, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.6788074753815305046.

У короткостроковій динаміці ORTA змінився на 0.00% за останню годину та на -7.57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,50K.

Ринкова інформація щодо Orta Chain (ORTA)

Рейтинг No.4379 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 1,50K₴ 1,50K ₴ 1,50K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4.40M₴ 4.40M ₴ 4.40M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Загальна пропозиція 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Дата випуску 2026-01-01 00:00:00 Ціна випуску ₴ 0.561125₴ 0.561125 ₴ 0.561125 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Orta Chain — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,50K. Циркуляційна пропозиція ORTA — 0,00, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4.40M.