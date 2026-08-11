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Поточна ціна Orta Chain сьогодні становить 0.044 UAH. Ринкова капіталізація ORTA становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін ORTA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Orta Chain сьогодні становить 0.044 UAH. Ринкова капіталізація ORTA становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін ORTA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ORTA

Інформація про ціну ORTA

Що таке ORTA

Whitepaper ORTA

Офіційний вебсайт ORTA

Токеноміка ORTA

Прогноз ціни ORTA

Історія ORTA

Посібник з купівлі ORTA

Конвертація ORTA у фіатну валюту

Спот ORTA

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Курс Orta Chain (ORTA)

Актуальна ціна 1 ORTA до UAH:

₴1.97516
₴1.97516₴1.97516
0,00%1D
UAH
Графік ціни Orta Chain (ORTA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:55:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Orta Chain

Поточна ціна Orta Chain (ORTA) сьогодні становить ₴ 0.044, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORTA до UAH становить ₴ 0.044 за ORTA.

Orta Chain наразі посідає №4379 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 ORTA. Протягом останніх 24 годин ORTA торгувався між ₴ 0.044 (мінімум) та ₴ 0.0472 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 27.318241468868870569, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.6788074753815305046.

У короткостроковій динаміці ORTA змінився на 0.00% за останню годину та на -7.57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,50K.

Ринкова інформація щодо Orta Chain (ORTA)

No.4379

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 1,50K
₴ 1,50K₴ 1,50K

₴ 4.40M
₴ 4.40M₴ 4.40M

0,00
0,00 0,00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

2026-01-01 00:00:00

₴ 0.561125
₴ 0.561125₴ 0.561125

ETH

Поточна ринкова капіталізація Orta Chain — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,50K. Циркуляційна пропозиція ORTA — 0,00, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4.40M.

Історія ціни Orta Chain у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.044
₴ 0.044₴ 0.044
Мін. за 24 год
₴ 0.0472
₴ 0.0472₴ 0.0472
Макс. за 24 год

₴ 0.044
₴ 0.044₴ 0.044

₴ 0.0472
₴ 0.0472₴ 0.0472

₴ 27.318241468868870569
₴ 27.318241468868870569₴ 27.318241468868870569

₴ 0.6788074753815305046
₴ 0.6788074753815305046₴ 0.6788074753815305046

0.00%

0.00%

-7.57%

-7.57%

Історія ціни Orta Chain (ORTA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Orta Chain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ 00.00%
30 днів₴ -0.0069-13.56%
60 днів₴ -0.0061-12.18%
90 днів₴ -0.0345-43.95%
Зміна ціни Orta Chain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ORTA на ₴ 0 (0.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Orta Chain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0069 (-13.56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Orta Chain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ORTA змінився на ₴ -0.0061 (-12.18%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Orta Chain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0345 (-43.95%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Orta Chain (ORTA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Orta Chain зараз.

Аналіз для Orta Chain

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Orta Chain. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Orta Chain?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Orta Chain (ORTA):

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
3. Розвиток технологій та оновлення платформи
4. Оголошення про партнерства та зростання екосистеми
5. Регуляторні новини, що впливають на блокчейн-проєкти
6. Динаміка попиту та пропозиції
7. Інвестиційні спекуляції та активність «китів»
8. Конкуренція з подібними блокчейн-платформами
9. Рівень прийняття послуг Orta Chain
10. Загальні економічні умови та ставлення до ризиків

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Orta Chain?

Люди хочуть знати ціну Orta Chain (ORTA) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій та оновлення про ринкові тенденції. Реальний час цін допомагає трейдерам скористатися волатильністю ринку.

Прогноз ціни Orta Chain

Прогноз ціни Orta Chain (ORTA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ORTA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Orta Chain (ORTA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Orta Chain потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Orta Chain у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ORTA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Orta Chain.

Як купити та інвестувати Orta Chain в Україна

Готові розпочати торгівлю з Orta Chain? Купівля ORTA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Orta Chain. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Orta Chain (ORTA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Orta Chain буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Orta Chain (ORTA)

Що ви можете зробити з Orta Chain

Володіння Orta Chain відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Orta Chain (ORTA) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Orta Chain (ORTA)

Orta Chain — це криптонативна фінансова та бухгалтерська інфраструктура, розроблена, щоб допомогти компаніям інтегрувати технологію блокчейну у свої існуючі позаблокчейн-операції. Платформа зосереджена на практичних варіантах використання, таких як управління цифровими активами, Р2Р-транзакції, робочі процеси підписки та оплати, а також автоматизований криптооблік, що дозволяє компаніям ефективно працювати в децентралізованому середовищі без необхідності глибоких знань про блокчейн. Проєкт завершив Initial Vestra Offering (IVO) через стартовий майданчик Brolyz. В межах початкового розгортання Brolyz став першим корпоративним клієнтом, який використовує інфраструктуру Orta Chain у реальному виробничому середовищі.

Ресурс Orta Chain

Щоб дізнатися більше про Orta Chain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOrta Chain
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemInfrastructure

Люди також запитують: Інші запитання про Orta Chain

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:55:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Orta Chain (ORTA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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ORTA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ORTA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ORTAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Orta Chain (ORTA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Orta Chain у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ORTA/USDT
₴1.97516
₴1.97516₴1.97516
0.00%
33.43K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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