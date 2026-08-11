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Поточна ціна KAIO сьогодні становить 0.01739 UAH. Ринкова капіталізація KAIO становить 11,846,937.5 UAH. Відстежуйте оновлення цін KAIO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна KAIO сьогодні становить 0.01739 UAH. Ринкова капіталізація KAIO становить 11,846,937.5 UAH. Відстежуйте оновлення цін KAIO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KAIO

Інформація про ціну KAIO

Що таке KAIO

Офіційний вебсайт KAIO

Токеноміка KAIO

Прогноз ціни KAIO

Історія KAIO

Посібник з купівлі KAIO

Конвертація KAIO у фіатну валюту

Спот KAIO

Ф'ючерси KAIO USDT-M

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Курс KAIO (KAIO)

Актуальна ціна 1 KAIO до UAH:

₴0.76313
₴0.76313₴0.76313
-6,23%1D
UAH
Графік ціни KAIO (KAIO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:40:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна KAIO

Поточна ціна KAIO (KAIO) сьогодні становить ₴ 0.01739, зі зміною 6.23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KAIO до UAH становить ₴ 0.01739 за KAIO.

KAIO наразі посідає №716 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 11,85M, з циркуляційною пропозицією у 681,25M KAIO. Протягом останніх 24 годин KAIO торгувався між ₴ 0.01642 (мінімум) та ₴ 0.02158 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 11.5792591843633380746, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.1802444862134245544.

У короткостроковій динаміці KAIO змінився на +3.75% за останню годину та на -0.92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,66K.

Ринкова інформація щодо KAIO (KAIO)

No.716

₴ 11,85M
₴ 11,85M₴ 11,85M

₴ 60,66K
₴ 60,66K₴ 60,66K

₴ 173.90M
₴ 173.90M₴ 173.90M

681,25M
681,25M 681,25M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6.81%

ETH

Поточна ринкова капіталізація KAIO — ₴ 11,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,66K. Циркуляційна пропозиція KAIO — 681,25M, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 173.90M.

Історія ціни KAIO у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.01642
₴ 0.01642₴ 0.01642
Мін. за 24 год
₴ 0.02158
₴ 0.02158₴ 0.02158
Макс. за 24 год

₴ 0.01642
₴ 0.01642₴ 0.01642

₴ 0.02158
₴ 0.02158₴ 0.02158

₴ 11.5792591843633380746
₴ 11.5792591843633380746₴ 11.5792591843633380746

₴ 1.1802444862134245544
₴ 1.1802444862134245544₴ 1.1802444862134245544

+3.75%

-6.23%

-0.92%

-0.92%

Історія ціни KAIO (KAIO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на KAIO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0507017-6.23%
30 днів₴ -0.00276-13.70%
60 днів₴ -0.01373-44.12%
90 днів₴ -0.05969-77.44%
Зміна ціни KAIO сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KAIO на ₴ -0.0507017 (-6.23%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни KAIO за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00276 (-13.70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни KAIO за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KAIO змінився на ₴ -0.01373 (-44.12%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни KAIO за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.05969 (-77.44%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для KAIO (KAIO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни KAIO зараз.

Аналіз для KAIO

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для KAIO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд KAIO сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку KAIO: бичачі, бичачі 68% | ведмежі 32%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** Ціна KAIO_USDT на 4-годинному таймфреймі становить 0,0389 долара США, що знаходиться нижче центрального рівня 0,0401 на 3,0%, перебуваючи в нижній частині основної зони. Група простих (MA) і експоненціальних (EMA) середніх показують по 3–4 рівні купівельного обсягу, а короткострокові скользящі середні розташовані у вигляді зростаючого ряду. Ціна тримається вище рівня S1 (0,0375) на 3,7%, залишаючи достатньо простору до центральної опірної зони. **Стан енергетики ринку** Індикатор MACD продовжує перебувати в стані «золотого хреста», при цьому швидка і повільна лінії рухаються біля нульової лінії. RSI знаходиться в нейтральній зоні, що свідчить про відсутність чітко вираженої односторонньої динаміки між бичами та ведмедями. Короткострокова система скользящих середніх спрямована у тому ж напрямку, що й MACD, тоді як середньо- та довгострокові індикатори демонструють відносно розподілену енергетику. **Ключові рівні ціни** Вгору: рівень опору R1 (0,0428) знаходиться на відстані 10,0% від поточної ціни, що робить його близьким опірним рівнем. Вниз: рівень підтримки S1 (0,0375) відстає від поточної ціни на 3,6%, виступаючи як близький опорний рівень. Центральний рівень 0,0401 знаходиться на відстані 3,0% від поточної ціни, послуживши зоной короткострокового поділу між бичами та ведмедями, яка продовжує активно тестуватися.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни KAIO

Прогноз ціни KAIO (KAIO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KAIO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни KAIO (KAIO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна KAIO потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне KAIO у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KAIO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни KAIO.

Як купити та інвестувати KAIO в Україна

Готові розпочати торгівлю з KAIO? Купівля KAIO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити KAIO. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі KAIO (KAIO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і KAIO буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі KAIO (KAIO)

Що ви можете зробити з KAIO

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Що таке KAIO (KAIO)

KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.

Ресурс KAIO

Щоб дізнатися більше про KAIO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтKAIO
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Люди також запитують: Інші запитання про KAIO

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:40:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для KAIO (KAIO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про KAIO

KAIO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію KAIO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю KAIOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках KAIO (KAIO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги KAIO у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
KAIO/USDC
₴0.7519075
₴0.7519075₴0.7519075
-8.66%
2.96M (USDT)
KAIO/USDT
₴0.7532542
₴0.7532542₴0.7532542
-8.45%
3.37M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 KAIO = 0.7806371 UAH