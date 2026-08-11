Курс KAIO (KAIO)
Поточна ціна KAIO (KAIO) сьогодні становить ₴ 0.01739, зі зміною 6.23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KAIO до UAH становить ₴ 0.01739 за KAIO.
KAIO наразі посідає №716 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 11,85M, з циркуляційною пропозицією у 681,25M KAIO. Протягом останніх 24 годин KAIO торгувався між ₴ 0.01642 (мінімум) та ₴ 0.02158 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 11.5792591843633380746, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.1802444862134245544.
У короткостроковій динаміці KAIO змінився на +3.75% за останню годину та на -0.92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,66K.
No.716
6.81%
ETH
Поточна ринкова капіталізація KAIO — ₴ 11,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,66K. Циркуляційна пропозиція KAIO — 681,25M, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 173.90M.
+3.75%
-6.23%
-0.92%
-0.92%
Відстежуйте зміни ціни на KAIO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0507017
|-6.23%
|30 днів
|₴ -0.00276
|-13.70%
|60 днів
|₴ -0.01373
|-44.12%
|90 днів
|₴ -0.05969
|-77.44%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни KAIO на ₴ -0.0507017 (-6.23%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00276 (-13.70%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник KAIO змінився на ₴ -0.01373 (-44.12%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.05969 (-77.44%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для KAIO (KAIO)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни KAIO зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для KAIO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку KAIO: бичачі, бичачі 68% | ведмежі 32%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
**Ринкова структура** Ціна KAIO_USDT на 4-годинному таймфреймі становить 0,0389 долара США, що знаходиться нижче центрального рівня 0,0401 на 3,0%, перебуваючи в нижній частині основної зони. Група простих (MA) і експоненціальних (EMA) середніх показують по 3–4 рівні купівельного обсягу, а короткострокові скользящі середні розташовані у вигляді зростаючого ряду. Ціна тримається вище рівня S1 (0,0375) на 3,7%, залишаючи достатньо простору до центральної опірної зони. **Стан енергетики ринку** Індикатор MACD продовжує перебувати в стані «золотого хреста», при цьому швидка і повільна лінії рухаються біля нульової лінії. RSI знаходиться в нейтральній зоні, що свідчить про відсутність чітко вираженої односторонньої динаміки між бичами та ведмедями. Короткострокова система скользящих середніх спрямована у тому ж напрямку, що й MACD, тоді як середньо- та довгострокові індикатори демонструють відносно розподілену енергетику. **Ключові рівні ціни** Вгору: рівень опору R1 (0,0428) знаходиться на відстані 10,0% від поточної ціни, що робить його близьким опірним рівнем. Вниз: рівень підтримки S1 (0,0375) відстає від поточної ціни на 3,6%, виступаючи як близький опорний рівень. Центральний рівень 0,0401 знаходиться на відстані 3,0% від поточної ціни, послуживши зоной короткострокового поділу між бичами та ведмедями, яка продовжує активно тестуватися.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна KAIO потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.
Щоб дізнатися більше про KAIO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
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|02-01 01:12:00
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