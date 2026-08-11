Сьогоднішня ціна KAIO

Поточна ціна KAIO (KAIO) сьогодні становить ₴ 0.01739, зі зміною 6.23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KAIO до UAH становить ₴ 0.01739 за KAIO.

KAIO наразі посідає №716 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 11,85M, з циркуляційною пропозицією у 681,25M KAIO. Протягом останніх 24 годин KAIO торгувався між ₴ 0.01642 (мінімум) та ₴ 0.02158 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 11.5792591843633380746, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.1802444862134245544.

У короткостроковій динаміці KAIO змінився на +3.75% за останню годину та на -0.92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,66K.

Ринкова інформація щодо KAIO (KAIO)

Рейтинг No.716 Ринкова капіталізація ₴ 11,85M₴ 11,85M ₴ 11,85M Обсяг (за 24 год) ₴ 60,66K₴ 60,66K ₴ 60,66K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 173.90M₴ 173.90M ₴ 173.90M Циркуляційне постачання 681,25M 681,25M 681,25M Максимальна пропозиція 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Загальна пропозиція 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 6.81% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація KAIO — ₴ 11,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,66K. Циркуляційна пропозиція KAIO — 681,25M, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 173.90M.