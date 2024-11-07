SERV

Рівень 0 об'єднує всіх агентів ШІ, фреймворки та мережі для створення нової екосистеми агентно-орієнтованих застосунків.

Ім'яSERV

РейтингNo.639

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.13915322742647276,2024-12-21

Найнижча ціна0.001324754625465334,2024-11-07

Публічний блокчейнETH

ОписРівень 0 об'єднує всіх агентів ШІ, фреймворки та мережі для створення нової екосистеми агентно-орієнтованих застосунків.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.