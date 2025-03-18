XP

XPHERE — це проєкт основної мережі, спрямований на подолання трилеми блокчейн-технологій: децентралізації, безпеки та масштабованості. Використовуючи високопродуктивний консенсус на основі PoW та інноваційну архітектуру, XPHERE прагне створити масштабовану мережу, яка об'єднує різноманітні застосунки та користувачів на одній платформі.

Ім'яXP

РейтингNo.699

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.06%

Циркуляційна пропозиція1,755,927,950.562414

Максимальна пропозиція5,500,000,000

Загальна пропозиція1,755,927,950.562414

Коефіцієнт циркуляції0.3192%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.06942051775280159,2025-03-18

Найнижча ціна0.01675743523012766,2025-03-30

Публічний блокчейнXPHERE

ОписXPHERE — це проєкт основної мережі, спрямований на подолання трилеми блокчейн-технологій: децентралізації, безпеки та масштабованості. Використовуючи високопродуктивний консенсус на основі PoW та інноваційну архітектуру, XPHERE прагне створити масштабовану мережу, яка об'єднує різноманітні застосунки та користувачів на одній платформі.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.