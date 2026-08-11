Сьогоднішня ціна USAD

Поточна ціна USAD (USAD) сьогодні становить ₴ 0,999, зі зміною 4,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USAD до UAH становить ₴ 0,999 за USAD.

USAD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- USAD. Протягом останніх 24 годин USAD торгувався між ₴ 0,999 (мінімум) та ₴ 1,0457 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці USAD змінився на 0,00% за останню годину та на +0,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 80,98.

Ринкова інформація щодо USAD (USAD)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 80,98₴ 80,98 ₴ 80,98 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн ALEO

Поточна ринкова капіталізація USAD — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 80,98. Циркуляційна пропозиція USAD — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.