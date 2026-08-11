Курс Yei Finance (CLO)
Поточна ціна Yei Finance (CLO) сьогодні становить ₴ 0.11849, зі зміною 20.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLO до UAH становить ₴ 0.11849 за CLO.
Yei Finance наразі посідає №602 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,30M, з циркуляційною пропозицією у 129,10M CLO. Протягом останніх 24 годин CLO торгувався між ₴ 0.09739 (мінімум) та ₴ 0.12475 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40.892514879679176338, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.4116906512891119374.
У короткостроковій динаміці CLO змінився на +4.89% за останню годину та на -2.74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 218,01K.
No.602
12.91%
BSC
Поточна ринкова капіталізація Yei Finance — ₴ 15,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 218,01K. Циркуляційна пропозиція CLO — 129,10M, зі загальною пропозицією 999919717.4101555. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 118.49M.
+4.89%
+20.37%
-2.74%
-2.74%
Відстежуйте зміни ціни на Yei Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.9042298
|+20.37%
|30 днів
|₴ -0.14192
|-54.50%
|60 днів
|₴ -0.07322
|-38.20%
|90 днів
|₴ +0.00863
|+7.85%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CLO на ₴ +0.9042298 (+20.37%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.14192 (-54.50%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CLO змінився на ₴ -0.07322 (-38.20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.00863 (+7.85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Yei Finance (CLO)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Yei Finance зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Yei Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CLO: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Перепроданість
|< 30
|Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.
CLO_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,10287, що знаходиться вище рівня хаба R2 — 0,1018. Ціна вийшла з центральної зони 0,0993 і демонструє висхідну дивергенцію. Система скользящих середніх MA та EMA усіма лініями перебуває в структурі «купівельного» порядку. Текуща ціна знаходиться біля верхньої межі короткострокового діапазону коливань. Індикатор MACD сформував «мертве перетинання», що свідчить про розбіжність між швидкими та повільними лініями. Показник RSI опинився в зоні перепроданості, що сигналізує про достатнє відновлення короткострокового продажного тиску. Значення KDJ та StochRSI також перебувають на низьких рівнях, підтверджуючи стан розпорошення кінетичної енергії. Розширення полос Болінджера свідчить про відсутність значного зниження волатильності. Сили бичів і ведмедів на високих рівнях демонструють чітку диференціацію. Близькі рівні опору: рівень хаба R2 — 0,1018, відстань до поточної ціни становить 0,00107. Перший підтримуючий рівень нижче — рівень хаба S1 — 0,0982, відстань до поточної ціни — 0,00467. Далекий рівень захисту розташований на рівні S2 — 0,0968, відстань до поточної ціни — 0,00607. Угорі немає одразу помітних рівнів опору, тому необхідно спостерігати за ситуацією щодо подолання нового максимуму.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Yei Finance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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