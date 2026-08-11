Сьогоднішня ціна Yei Finance

Поточна ціна Yei Finance (CLO) сьогодні становить ₴ 0.11849, зі зміною 20.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLO до UAH становить ₴ 0.11849 за CLO.

Yei Finance наразі посідає №602 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,30M, з циркуляційною пропозицією у 129,10M CLO. Протягом останніх 24 годин CLO торгувався між ₴ 0.09739 (мінімум) та ₴ 0.12475 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40.892514879679176338, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.4116906512891119374.

У короткостроковій динаміці CLO змінився на +4.89% за останню годину та на -2.74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 218,01K.

Ринкова інформація щодо Yei Finance (CLO)

Рейтинг No.602 Ринкова капіталізація ₴ 15,30M₴ 15,30M ₴ 15,30M Обсяг (за 24 год) ₴ 218,01K₴ 218,01K ₴ 218,01K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 118.49M₴ 118.49M ₴ 118.49M Циркуляційне постачання 129,10M 129,10M 129,10M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 Коефіцієнт циркуляції 12.91% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Yei Finance — ₴ 15,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 218,01K. Циркуляційна пропозиція CLO — 129,10M, зі загальною пропозицією 999919717.4101555. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 118.49M.