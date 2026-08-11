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Поточна ціна Yei Finance сьогодні становить 0.11849 UAH. Ринкова капіталізація CLO становить 15,297,059 UAH. Відстежуйте оновлення цін CLO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Yei Finance сьогодні становить 0.11849 UAH. Ринкова капіталізація CLO становить 15,297,059 UAH. Відстежуйте оновлення цін CLO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Yei Finance (CLO)

Актуальна ціна 1 CLO до UAH:

₴5.3432567
₴5.3432567₴5.3432567
+20,37%1D
UAH
Графік ціни Yei Finance (CLO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:07:39 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Yei Finance

Поточна ціна Yei Finance (CLO) сьогодні становить ₴ 0.11849, зі зміною 20.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLO до UAH становить ₴ 0.11849 за CLO.

Yei Finance наразі посідає №602 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,30M, з циркуляційною пропозицією у 129,10M CLO. Протягом останніх 24 годин CLO торгувався між ₴ 0.09739 (мінімум) та ₴ 0.12475 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40.892514879679176338, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.4116906512891119374.

У короткостроковій динаміці CLO змінився на +4.89% за останню годину та на -2.74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 218,01K.

Ринкова інформація щодо Yei Finance (CLO)

No.602

₴ 15,30M
₴ 15,30M₴ 15,30M

₴ 218,01K
₴ 218,01K₴ 218,01K

₴ 118.49M
₴ 118.49M₴ 118.49M

129,10M
129,10M 129,10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,919,717.4101555
999,919,717.4101555 999,919,717.4101555

12.91%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Yei Finance — ₴ 15,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 218,01K. Циркуляційна пропозиція CLO — 129,10M, зі загальною пропозицією 999919717.4101555. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 118.49M.

Історія ціни Yei Finance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.09739
₴ 0.09739₴ 0.09739
Мін. за 24 год
₴ 0.12475
₴ 0.12475₴ 0.12475
Макс. за 24 год

₴ 0.09739
₴ 0.09739₴ 0.09739

₴ 0.12475
₴ 0.12475₴ 0.12475

₴ 40.892514879679176338
₴ 40.892514879679176338₴ 40.892514879679176338

₴ 2.4116906512891119374
₴ 2.4116906512891119374₴ 2.4116906512891119374

+4.89%

+20.37%

-2.74%

-2.74%

Історія ціни Yei Finance (CLO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Yei Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.9042298+20.37%
30 днів₴ -0.14192-54.50%
60 днів₴ -0.07322-38.20%
90 днів₴ +0.00863+7.85%
Зміна ціни Yei Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CLO на ₴ +0.9042298 (+20.37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Yei Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.14192 (-54.50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Yei Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CLO змінився на ₴ -0.07322 (-38.20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Yei Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.00863 (+7.85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Yei Finance (CLO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Yei Finance зараз.

Аналіз для Yei Finance

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Yei Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Yei Finance сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CLO: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Перепроданість< 30Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.

CLO_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,10287, що знаходиться вище рівня хаба R2 — 0,1018. Ціна вийшла з центральної зони 0,0993 і демонструє висхідну дивергенцію. Система скользящих середніх MA та EMA усіма лініями перебуває в структурі «купівельного» порядку. Текуща ціна знаходиться біля верхньої межі короткострокового діапазону коливань. Індикатор MACD сформував «мертве перетинання», що свідчить про розбіжність між швидкими та повільними лініями. Показник RSI опинився в зоні перепроданості, що сигналізує про достатнє відновлення короткострокового продажного тиску. Значення KDJ та StochRSI також перебувають на низьких рівнях, підтверджуючи стан розпорошення кінетичної енергії. Розширення полос Болінджера свідчить про відсутність значного зниження волатильності. Сили бичів і ведмедів на високих рівнях демонструють чітку диференціацію. Близькі рівні опору: рівень хаба R2 — 0,1018, відстань до поточної ціни становить 0,00107. Перший підтримуючий рівень нижче — рівень хаба S1 — 0,0982, відстань до поточної ціни — 0,00467. Далекий рівень захисту розташований на рівні S2 — 0,0968, відстань до поточної ціни — 0,00607. Угорі немає одразу помітних рівнів опору, тому необхідно спостерігати за ситуацією щодо подолання нового максимуму.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Yei Finance?

Ціни на Yei Finance (CLO) залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди крипторинку.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Корисність токена та його прийняття у екосистемі Yei Finance.
4. Ефективність та конкуренція у секторі DeFi.
5. Оновлення протоколу, партнерські зв’язки та прогрес розробок.
6. Регуляторні новини, що впливають на проекти DeFi.
7. Винагороди за фермування доходів та стимули для стейкінгу.
8. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах.
9. Рух цін на Bitcoin і Ethereum.
10. Динаміка попиту та пропозиції на ринку.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Yei Finance?

Люди хочуть знати ціну Yei Finance (CLO) на сьогоднішній день з кількох причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій, аналіз цінових тенденцій, оцінка ринкової волатильності та отримання актуальної інформації про вартість своїх активів.

Прогноз ціни Yei Finance

Прогноз ціни Yei Finance (CLO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CLO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Yei Finance (CLO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Yei Finance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Yei Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CLO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Yei Finance.

Як купити та інвестувати Yei Finance в Україна

Готові розпочати торгівлю з Yei Finance? Купівля CLO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Yei Finance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Yei Finance (CLO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Yei Finance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Yei Finance (CLO)

Що ви можете зробити з Yei Finance

Володіння Yei Finance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Yei Finance (CLO)

Yei Finance (Clovis) — це рівень абстракції ліквідності, який об'єднує розрізнений капітал за допомогою готових рішень для кросчейн-DEX, грошового ринку та мостів, забезпечуючи глобальну ліквідність на вимогу для будь-якої мережі та будь-яких активів. Нова архітектура забезпечує вищу прибутковість для постачальників ліквідності (позики + комісії за свопи + міст) і майже миттєву ліквідність для користувачів, які здійснюють кросмережеві операції.

Ресурс Yei Finance

Щоб дізнатися більше про Yei Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтYei Finance
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:07:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yei Finance (CLO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Yei Finance

CLO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CLO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CLOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Yei Finance (CLO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Yei Finance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CLO/USDT
₴5.5690534
₴5.5690534₴5.5690534
+25.45%
2.00M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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