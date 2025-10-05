Що таке Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol — це контрольований рівень автоматизації для ончейн фінансів, який дозволяє користувачам делегувати складні кросчейн дії ШІ-агентам, зберігаючи при цьому криптографічні гарантії дотримання обмежень користувача на кожному етапі. Протокол об'єднує розумні акаунти на базі ERC-4337/EIP-7702 для точкової та безпечної делегації, атестації через Trusted Execution Environment (TEE) для довіреного виконання та докази з нульовим розголошенням (ZKPs) для підтвердження. Мета Newton Protocol — перетворити саму автоматизацію на мінімально довірену базову функцію та відкрити шлях до агентних фінансів у багатьох блокчейнах.

Ресурс Newton Protocol

Щоб дізнатися більше про Newton Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

