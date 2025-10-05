Актуальна ціна Newton Protocol сьогодні становить 0.2034 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NEWT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NEWT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Newton Protocol сьогодні становить 0.2034 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NEWT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NEWT на MEXC вже зараз.

Логотип Newton Protocol

Курс Newton Protocol (NEWT)

Актуальна ціна 1 NEWT до USD:

$0,2034
$0,2034$0,2034
+2,00%1D
USD
Графік ціни Newton Protocol (NEWT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:39:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Newton Protocol (NEWT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1978
$ 0,1978$ 0,1978
Мін. за 24 год
$ 0,2075
$ 0,2075$ 0,2075
Макс. за 24 год

$ 0,1978
$ 0,1978$ 0,1978

$ 0,2075
$ 0,2075$ 0,2075

$ 0,83373560557428
$ 0,83373560557428$ 0,83373560557428

$ 0,18424447847964207
$ 0,18424447847964207$ 0,18424447847964207

-0,79%

+2,00%

-1,12%

-1,12%

Актуальна ціна Newton Protocol (NEWT) становить $ 0,2034. За останні 24 години NEWT торгувався між мінімумом у $ 0,1978 і максимумом у $ 0,2075, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEWT становить $ 0,83373560557428, тоді як його історичний мінімум — $ 0,18424447847964207.

Що стосується короткострокових результатів, то NEWT змінився на -0,79% за останню годину, +2,00% за 24 години та на -1,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Newton Protocol (NEWT)

No.635

$ 43,73M
$ 43,73M$ 43,73M

$ 327,26K
$ 327,26K$ 327,26K

$ 203,40M
$ 203,40M$ 203,40M

215,00M
215,00M 215,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

21,50%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Newton Protocol — $ 43,73M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 327,26K. Циркуляційна пропозиція NEWT — 215,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 203,40M.

Історія ціни Newton Protocol (NEWT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Newton Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,003988+2,00%
30 днів$ -0,0515-20,21%
60 днів$ -0,1496-42,38%
90 днів$ -0,1193-36,97%
Зміна ціни Newton Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NEWT на $ +0,003988 (+2,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Newton Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0515 (-20,21%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Newton Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NEWT змінився на $ -0,1496 (-42,38%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Newton Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,1193 (-36,97%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Newton Protocol (NEWT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Newton Protocol зараз.

Що таке Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol — це контрольований рівень автоматизації для ончейн фінансів, який дозволяє користувачам делегувати складні кросчейн дії ШІ-агентам, зберігаючи при цьому криптографічні гарантії дотримання обмежень користувача на кожному етапі. Протокол об'єднує розумні акаунти на базі ERC-4337/EIP-7702 для точкової та безпечної делегації, атестації через Trusted Execution Environment (TEE) для довіреного виконання та докази з нульовим розголошенням (ZKPs) для підтвердження. Мета Newton Protocol — перетворити саму автоматизацію на мінімально довірену базову функцію та відкрити шлях до агентних фінансів у багатьох блокчейнах.

Проєкт Newton Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Newton Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NEWT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Newton Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Newton Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Newton Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Newton Protocol (NEWT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Newton Protocol (NEWT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Newton Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Newton Protocol вже зараз!

Токеноміка Newton Protocol (NEWT)

Розуміння токеноміки Newton Protocol (NEWT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NEWT зараз!

Як купити Newton Protocol (NEWT)

Шукаєте як купити Newton Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Newton Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NEWT до місцевих валют

1 Newton Protocol (NEWT) до VND
5 352,471
1 Newton Protocol (NEWT) до AUD
A$0,307134
1 Newton Protocol (NEWT) до GBP
0,150516
1 Newton Protocol (NEWT) до EUR
0,17289
1 Newton Protocol (NEWT) до USD
$0,2034
1 Newton Protocol (NEWT) до MYR
RM0,85428
1 Newton Protocol (NEWT) до TRY
8,47161
1 Newton Protocol (NEWT) до JPY
¥29,8998
1 Newton Protocol (NEWT) до ARS
ARS$289,7433
1 Newton Protocol (NEWT) до RUB
16,721514
1 Newton Protocol (NEWT) до INR
18,047682
1 Newton Protocol (NEWT) до IDR
Rp3 389,998644
1 Newton Protocol (NEWT) до KRW
286,47873
1 Newton Protocol (NEWT) до PHP
11,77686
1 Newton Protocol (NEWT) до EGP
￡E.9,708282
1 Newton Protocol (NEWT) до BRL
R$1,084122
1 Newton Protocol (NEWT) до CAD
C$0,282726
1 Newton Protocol (NEWT) до BDT
24,74361
1 Newton Protocol (NEWT) до NGN
297,802008
1 Newton Protocol (NEWT) до COP
$791,43957
1 Newton Protocol (NEWT) до ZAR
R.3,502548
1 Newton Protocol (NEWT) до UAH
8,388216
1 Newton Protocol (NEWT) до TZS
T.Sh.499,7538
1 Newton Protocol (NEWT) до VES
Bs37,0188
1 Newton Protocol (NEWT) до CLP
$196,281
1 Newton Protocol (NEWT) до PKR
Rs57,214386
1 Newton Protocol (NEWT) до KZT
111,328956
1 Newton Protocol (NEWT) до THB
฿6,577956
1 Newton Protocol (NEWT) до TWD
NT$6,181326
1 Newton Protocol (NEWT) до AED
د.إ0,746478
1 Newton Protocol (NEWT) до CHF
Fr0,160686
1 Newton Protocol (NEWT) до HKD
HK$1,582452
1 Newton Protocol (NEWT) до AMD
֏77,930676
1 Newton Protocol (NEWT) до MAD
.د.م1,848906
1 Newton Protocol (NEWT) до MXN
$3,740526
1 Newton Protocol (NEWT) до SAR
ريال0,760716
1 Newton Protocol (NEWT) до ETB
Br29,511306
1 Newton Protocol (NEWT) до KES
KSh26,267076
1 Newton Protocol (NEWT) до JOD
د.أ0,1442106
1 Newton Protocol (NEWT) до PLN
0,736308
1 Newton Protocol (NEWT) до RON
лв0,880722
1 Newton Protocol (NEWT) до SEK
kr1,905858
1 Newton Protocol (NEWT) до BGN
лв0,337644
1 Newton Protocol (NEWT) до HUF
Ft67,260312
1 Newton Protocol (NEWT) до CZK
4,202244
1 Newton Protocol (NEWT) до KWD
د.ك0,062037
1 Newton Protocol (NEWT) до ILS
0,67122
1 Newton Protocol (NEWT) до BOB
Bs1,40346
1 Newton Protocol (NEWT) до AZN
0,34578
1 Newton Protocol (NEWT) до TJS
SM1,893654
1 Newton Protocol (NEWT) до GEL
0,553248
1 Newton Protocol (NEWT) до AOA
Kz186,434406
1 Newton Protocol (NEWT) до BHD
.د.ب0,0764784
1 Newton Protocol (NEWT) до BMD
$0,2034
1 Newton Protocol (NEWT) до DKK
kr1,293624
1 Newton Protocol (NEWT) до HNL
L5,31891
1 Newton Protocol (NEWT) до MUR
9,216054
1 Newton Protocol (NEWT) до NAD
$3,504582
1 Newton Protocol (NEWT) до NOK
kr2,02383
1 Newton Protocol (NEWT) до NZD
$0,347814
1 Newton Protocol (NEWT) до PAB
B/.0,2034
1 Newton Protocol (NEWT) до PGK
K0,86445
1 Newton Protocol (NEWT) до QAR
ر.ق0,740376
1 Newton Protocol (NEWT) до RSD
дин.20,293218
1 Newton Protocol (NEWT) до UZS
soʻm2 450,601846
1 Newton Protocol (NEWT) до ALL
L16,758126
1 Newton Protocol (NEWT) до ANG
ƒ0,364086
1 Newton Protocol (NEWT) до AWG
ƒ0,36612
1 Newton Protocol (NEWT) до BBD
$0,4068
1 Newton Protocol (NEWT) до BAM
KM0,337644
1 Newton Protocol (NEWT) до BIF
Fr598,1994
1 Newton Protocol (NEWT) до BND
$0,260352
1 Newton Protocol (NEWT) до BSD
$0,2034
1 Newton Protocol (NEWT) до JMD
$32,657904
1 Newton Protocol (NEWT) до KHR
816,866604
1 Newton Protocol (NEWT) до KMF
Fr85,2246
1 Newton Protocol (NEWT) до LAK
4 421,739042
1 Newton Protocol (NEWT) до LKR
Rs61,504092
1 Newton Protocol (NEWT) до MDL
L3,404916
1 Newton Protocol (NEWT) до MGA
Ar908,034552
1 Newton Protocol (NEWT) до MOP
P1,629234
1 Newton Protocol (NEWT) до MVR
3,11202
1 Newton Protocol (NEWT) до MWK
MK353,124774
1 Newton Protocol (NEWT) до MZN
MT12,99726
1 Newton Protocol (NEWT) до NPR
Rs28,92348
1 Newton Protocol (NEWT) до PYG
1 432,3428
1 Newton Protocol (NEWT) до RWF
Fr294,3198
1 Newton Protocol (NEWT) до SBD
$1,676016
1 Newton Protocol (NEWT) до SCR
2,973708
1 Newton Protocol (NEWT) до SRD
$7,74954
1 Newton Protocol (NEWT) до SVC
$1,777716
1 Newton Protocol (NEWT) до SZL
L3,502548
1 Newton Protocol (NEWT) до TMT
m0,7119
1 Newton Protocol (NEWT) до TND
د.ت0,5923008
1 Newton Protocol (NEWT) до TTD
$1,377018
1 Newton Protocol (NEWT) до UGX
Sh703,764
1 Newton Protocol (NEWT) до XAF
Fr113,4972
1 Newton Protocol (NEWT) до XCD
$0,54918
1 Newton Protocol (NEWT) до XOF
Fr113,4972
1 Newton Protocol (NEWT) до XPF
Fr20,5434
1 Newton Protocol (NEWT) до BWP
P2,701152
1 Newton Protocol (NEWT) до BZD
$0,408834
1 Newton Protocol (NEWT) до CVE
$19,101294
1 Newton Protocol (NEWT) до DJF
Fr36,2052
1 Newton Protocol (NEWT) до DOP
$12,73284
1 Newton Protocol (NEWT) до DZD
د.ج26,336232
1 Newton Protocol (NEWT) до FJD
$0,45765
1 Newton Protocol (NEWT) до GNF
Fr1 768,563
1 Newton Protocol (NEWT) до GTQ
Q1,558044
1 Newton Protocol (NEWT) до GYD
$42,532974
1 Newton Protocol (NEWT) до ISK
kr24,408

Ресурс Newton Protocol

Щоб дізнатися більше про Newton Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNewton Protocol
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Newton Protocol

Скільки сьогодні коштує Newton Protocol (NEWT)?
Актуальна ціна NEWT у USD становить 0,2034 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NEWT до USD?
Поточна ціна NEWT до USD — $ 0,2034. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Newton Protocol?
Ринкова капіталізація NEWT — $ 43,73M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NEWT?
Циркуляційна пропозиція NEWT — 215,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NEWT?
NEWT досяг історичної максимальної ціни у 0,83373560557428 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NEWT?
Історична мінімальна ціна NEWT становила 0,18424447847964207 USD.
Який обсяг торгівлі NEWT?
Актуальний обсяг торгівлі NEWT за 24 години — $ 327,26K USD.
Чи підніметься ціна NEWT цього року?
NEWT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NEWT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:39:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Newton Protocol (NEWT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Головні новини

Вартості маржинальних ф’ючерсів MEXC: можливості та виклики отримання подвійного доходу від торгівлі

October 3, 2025

Розумна торгівля, нульові комісії: як AI-підтримувані ордери MEXC змінюють гру

October 3, 2025

GameFi 2.0: Чому токенна економіка вирішить майбутнє блокчейн-ігор

October 3, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

