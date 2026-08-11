Сьогоднішня ціна ZKcandy

Поточна ціна ZKcandy (ZAY) сьогодні становить ₴ 3.62, зі зміною 100.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZAY до UAH становить ₴ 3.62 за ZAY.

ZKcandy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ZAY. Протягом останніх 24 годин ZAY торгувався між ₴ 1.8011 (мінімум) та ₴ 5.0921 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ZAY змінився на +0.03% за останню годину та на +7,140.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,46M.

Ринкова інформація щодо ZKcandy (ZAY)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 1,46M₴ 1,46M ₴ 1,46M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3.62B₴ 3.62B ₴ 3.62B Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація ZKcandy — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,46M. Циркуляційна пропозиція ZAY — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3.62B.