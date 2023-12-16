TNK

Trac Core — це універсальний інструмент, розроблений для екосистеми Bitcoin. Він спрощує доступ до даних Bitcoin, одержуючи оновлення з блокчейну, систематично сортуючи їх і надаючи їх для пошуку та аналізу через API. Окрім індексатора, Trac Core виступає як оракул для Bitcoin, встановлюючи надійний зв'язок із зовнішнім світом за межами блокчейну. По суті, це ваш Chainlink для екосистеми Bitcoin.

Ім'яTNK

РейтингNo.1208

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.41%

Циркуляційна пропозиція21,000,000

Максимальна пропозиція21,000,000

Загальна пропозиція21,000,000

Коефіцієнт циркуляції1%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум7.911982442698248,2023-12-16

Найнижча ціна0.002123294088625495,2024-04-14

Публічний блокчейнBRC20

ОписTrac Core — це універсальний інструмент, розроблений для екосистеми Bitcoin. Він спрощує доступ до даних Bitcoin, одержуючи оновлення з блокчейну, систематично сортуючи їх і надаючи їх для пошуку та аналізу через API. Окрім індексатора, Trac Core виступає як оракул для Bitcoin, встановлюючи надійний зв'язок із зовнішнім світом за межами блокчейну. По суті, це ваш Chainlink для екосистеми Bitcoin.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.