Що таке OKAMI Project ( OKM)

Okami надає унікальну послугу Web3-гаманця і кредитні картки, які дозволяють користувачам робити внесок у суспільство, інвестуючи та торгуючи криптовалютою. Коли користувачі використовують картку OKAMI, кредитну картку, прив’язану до гаманця OKAMI, комісії, пов’язані з карткою, перераховуються організаціям із захисту тварин. Крім того, монети OKAMI (OKM), що зберігаються в гаманці OKAMI, витрачаються під час транзакцій, причому частина з них розподіляється на підтримку заходів із захисту тварин.

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Прогноз ціни OKAMI Project

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