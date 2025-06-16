Що таке Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN є утилітарним токеном фінтех-екосистеми Storepay. Флагманський продукт Storepay — це сервіс BNPL (Купуй зараз — плати потім), який домінує на ринку Монголії та стрімко розширюється в Індонезії та Вʼєтнамі. Метою Storepay є зробити фінансові послуги доступними для кожного в Південно-Східній Азії, використовуючи SPCFIN для розблокування розширених функцій і створення реального застосування у повсякденному житті користувачів.

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Прогноз курсу Storepay Fintech

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Токеноміка Storepay Fintech (SPCFIN)

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SPCFIN до місцевих валют

1 SPCFIN до VND ₫ 2.8867555 1 SPCFIN до AUD A$ 0.000166744 1 SPCFIN до GBP ￡ 0.000080081 1 SPCFIN до EUR € 0.000094342 1 SPCFIN до USD $ 0.0001097 1 SPCFIN до MYR RM 0.000465128 1 SPCFIN до TRY ₺ 0.004317792 1 SPCFIN до JPY ¥ 0.015838486 1 SPCFIN до RUB ₽ 0.008624614 1 SPCFIN до INR ₹ 0.0094342 1 SPCFIN до IDR Rp 1.798360368 1 SPCFIN до KRW ₩ 0.149048293 1 SPCFIN до PHP ₱ 0.006184886 1 SPCFIN до EGP ￡E. 0.005513522 1 SPCFIN до BRL R$ 0.00060335 1 SPCFIN до CAD C$ 0.000148095 1 SPCFIN до BDT ৳ 0.013409728 1 SPCFIN до NGN ₦ 0.16928904 1 SPCFIN до UAH ₴ 0.004558035 1 SPCFIN до VES Bs 0.0111894 1 SPCFIN до PKR Rs 0.031040712 1 SPCFIN до KZT ₸ 0.056226735 1 SPCFIN до THB ฿ 0.003556474 1 SPCFIN до TWD NT$ 0.003227374 1 SPCFIN до AED د.إ 0.000402599 1 SPCFIN до CHF Fr 0.000088857 1 SPCFIN до HKD HK$ 0.000860048 1 SPCFIN до MAD .د.م 0.00099827 1 SPCFIN до MXN $ 0.002075524

Ресурс Storepay Fintech

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Люди також запитують: Інші запитання про Storepay Fintech Яка сьогодні ціна Storepay Fintech (SPCFIN)? Поточна ціна Storepay Fintech (SPCFIN) становить 0.0001097 USD . Яка ринкова капіталізація Storepay Fintech (SPCFIN)? Поточна ринкова капіталізація Storepay Fintech становить $ 7.75M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції SPCFIN на ринкову ціну в реальному часі 0.0001097 USD . Яка циркуляційна пропозиція Storepay Fintech (SPCFIN)? Поточна циркуляційна пропозиція Storepay Fintech (SPCFIN) становить 70.66B USD . Яка була найвища ціна Storepay Fintech (SPCFIN)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна Storepay Fintech (SPCFIN) становить 0.001 USD . Який обсяг торгівлі Storepay Fintech (SPCFIN) за 24 год? Обсяг торгівлі Storepay Fintech (SPCFIN) за 24 год становить $ 60.18K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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