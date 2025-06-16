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Курс Storepay Fintech (SPCFIN)

USD

Графік ціни Storepay Fintech (SPCFIN) в реальному часі

$0.0001097
$0.0001097$0.0001097
-1.70%(1D)

Дані та інформація про ціну SPCFIN в реальному часі

Поточна ціна Storepay Fintech (SPCFIN) сьогодні становить 0.0001097 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 7.75M USD. Ціна SPCFIN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Storepay Fintech:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 60.18K USD
- Зміна ціни Storepay Fintech протягом дня – -1.70%
- Циркуляційна пропозиція – 70.66B USD

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Цінові показники SPCFINUSD

Відстежуйте зміни ціни на Storepay Fintech за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000001897-1.70%
30 днів$ +0.0000597+119.40%
60 днів$ +0.0000597+119.40%
90 днів$ +0.0000597+119.40%
Зміна ціни Storepay Fintech сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPCFIN на $ -0.000001897 (-1.70%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Storepay Fintech за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.0000597 (+119.40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Storepay Fintech за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPCFIN змінився на $ +0.0000597 (+119.40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Storepay Fintech за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.0000597 (+119.40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну SPCFIN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Storepay Fintech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0001097
$ 0.0001097$ 0.0001097

$ 0.0001198
$ 0.0001198$ 0.0001198

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

-0.55%

-1.70%

-8.59%

Ринкова інформація SPCFIN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 7.75M
$ 7.75M$ 7.75M

$ 60.18K
$ 60.18K$ 60.18K

70.66B
70.66B 70.66B

Що таке Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN є утилітарним токеном фінтех-екосистеми Storepay. Флагманський продукт Storepay — це сервіс BNPL (Купуй зараз — плати потім), який домінує на ринку Монголії та стрімко розширюється в Індонезії та Вʼєтнамі. Метою Storepay є зробити фінансові послуги доступними для кожного в Південно-Східній Азії, використовуючи SPCFIN для розблокування розширених функцій і створення реального застосування у повсякденному житті користувачів.

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Прогноз курсу Storepay Fintech

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Storepay Fintech, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SPCFIN? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Storepay Fintech.

Історія ціни Storepay Fintech

Відстеження траєкторії ціни SPCFIN надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії SPCFIN. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Storepay Fintech.

Токеноміка Storepay Fintech (SPCFIN)

Розуміння токеноміки Storepay Fintech (SPCFIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPCFIN зараз!

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SPCFIN до місцевих валют

1 SPCFIN до VND
2.8867555
1 SPCFIN до AUD
A$0.000166744
1 SPCFIN до GBP
0.000080081
1 SPCFIN до EUR
0.000094342
1 SPCFIN до USD
$0.0001097
1 SPCFIN до MYR
RM0.000465128
1 SPCFIN до TRY
0.004317792
1 SPCFIN до JPY
¥0.015838486
1 SPCFIN до RUB
0.008624614
1 SPCFIN до INR
0.0094342
1 SPCFIN до IDR
Rp1.798360368
1 SPCFIN до KRW
0.149048293
1 SPCFIN до PHP
0.006184886
1 SPCFIN до EGP
￡E.0.005513522
1 SPCFIN до BRL
R$0.00060335
1 SPCFIN до CAD
C$0.000148095
1 SPCFIN до BDT
0.013409728
1 SPCFIN до NGN
0.16928904
1 SPCFIN до UAH
0.004558035
1 SPCFIN до VES
Bs0.0111894
1 SPCFIN до PKR
Rs0.031040712
1 SPCFIN до KZT
0.056226735
1 SPCFIN до THB
฿0.003556474
1 SPCFIN до TWD
NT$0.003227374
1 SPCFIN до AED
د.إ0.000402599
1 SPCFIN до CHF
Fr0.000088857
1 SPCFIN до HKD
HK$0.000860048
1 SPCFIN до MAD
.د.م0.00099827
1 SPCFIN до MXN
$0.002075524

Ресурс Storepay Fintech

Щоб дізнатися більше про Storepay Fintech, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

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1 SPCFIN = 0.0001097 USD

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$0.0001097
$0.0001097$0.0001097
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