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Поточна ціна DEB сьогодні становить 0,00239 UAH. Ринкова капіталізація DEB становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін DEB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DEB сьогодні становить 0,00239 UAH. Ринкова капіталізація DEB становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін DEB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DEB

Інформація про ціну DEB

Що таке DEB

Whitepaper DEB

Офіційний вебсайт DEB

Токеноміка DEB

Прогноз ціни DEB

Історія DEB

Посібник з купівлі DEB

Конвертація DEB у фіатну валюту

Спот DEB

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DEB

Курс DEB (DEB)

Актуальна ціна 1 DEB до UAH:

₴0,1072871
₴0,1072871₴0,1072871
+16,01%1D
UAH
Графік ціни DEB (DEB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:14:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DEB

Поточна ціна DEB (DEB) сьогодні становить ₴ 0,00239, зі зміною 16,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEB до UAH становить ₴ 0,00239 за DEB.

DEB наразі посідає №6572 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 DEB. Протягом останніх 24 годин DEB торгувався між ₴ 0,0015 (мінімум) та ₴ 0,00275 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 13,373172147581447068, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,02154328553042910045.

У короткостроковій динаміці DEB змінився на 0,00% за останню годину та на -30,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 9,21K.

Ринкова інформація щодо DEB (DEB)

No.6572

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 9,21K
₴ 9,21K₴ 9,21K

₴ 2,39M
₴ 2,39M₴ 2,39M

0,00
0,00 0,00

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

DEB

Поточна ринкова капіталізація DEB — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 9,21K. Циркуляційна пропозиція DEB — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,39M.

Історія ціни DEB у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0015
₴ 0,0015₴ 0,0015
Мін. за 24 год
₴ 0,00275
₴ 0,00275₴ 0,00275
Макс. за 24 год

₴ 0,0015
₴ 0,0015₴ 0,0015

₴ 0,00275
₴ 0,00275₴ 0,00275

₴ 13,373172147581447068
₴ 13,373172147581447068₴ 13,373172147581447068

₴ 0,02154328553042910045
₴ 0,02154328553042910045₴ 0,02154328553042910045

0,00%

+16,01%

-30,73%

-30,73%

Історія ціни DEB (DEB) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на DEB за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,01480619+16,01%
30 днів₴ -0,000003-0,13%
60 днів₴ +0,001797+303,03%
90 днів₴ +0,002248+1 583,09%
Зміна ціни DEB сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DEB на ₴ +0,01480619 (+16,01%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни DEB за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000003 (-0,13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни DEB за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DEB змінився на ₴ +0,001797 (+303,03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни DEB за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,002248 (+1 583,09%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для DEB (DEB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни DEB зараз.

Аналіз для DEB

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для DEB. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни DEB?

Ціни на токени DEB залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та загальні тренди на ринку криптовалют.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Корисність токена та його прийняття у рамках екосистеми DEB.
4. Оголошення про партнерства та розвиток проекту.
5. Новини щодо регулювання, які впливають на DeFi-проекти.
6. Динаміка попиту та пропозиції.
7. Рухи «китів» та великі транзакції.
8. Патерни технічного аналізу.
9. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах.
10. Конкуренція з подібними DeFi-протоколами.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну DEB?

Люди хочуть знати ціну DEB сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій та оновлення щодо ринкових тенденцій. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам скористатися можливостями.

Прогноз ціни DEB

Прогноз ціни DEB (DEB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DEB у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни DEB (DEB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DEB потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне DEB у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DEB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни DEB.

Як купити та інвестувати DEB в Україна

Готові розпочати торгівлю з DEB? Купівля DEB на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити DEB. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі DEB (DEB).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і DEB буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі DEB (DEB)

Що ви можете зробити з DEB

Володіння DEB відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

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    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля DEB (DEB) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке DEB (DEB)

AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas.

Ресурс DEB

Щоб дізнатися більше про DEB, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDEB
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про DEB

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:14:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DEB (DEB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про DEB

DEB USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію DEB з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю DEBUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках DEB (DEB) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги DEB у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
DEB/USDT
₴0,1072871
₴0,1072871₴0,1072871
+1,27%
3.84M (USDT)

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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₴169,401393₴169,401393

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TOFU Story

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₴0,019199453
₴0,019199453₴0,019199453

+37,08%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,3357772
₴0,3357772₴0,3357772

+24,87%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 DEB = 0,1072871 UAH