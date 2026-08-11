Сьогоднішня ціна DEB

Поточна ціна DEB (DEB) сьогодні становить ₴ 0,00239, зі зміною 16,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEB до UAH становить ₴ 0,00239 за DEB.

DEB наразі посідає №6572 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 DEB. Протягом останніх 24 годин DEB торгувався між ₴ 0,0015 (мінімум) та ₴ 0,00275 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 13,373172147581447068, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,02154328553042910045.

У короткостроковій динаміці DEB змінився на 0,00% за останню годину та на -30,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 9,21K.

Ринкова інформація щодо DEB (DEB)

Рейтинг No.6572 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 9,21K₴ 9,21K ₴ 9,21K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,39M₴ 2,39M ₴ 2,39M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн DEB

Поточна ринкова капіталізація DEB — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 9,21K. Циркуляційна пропозиція DEB — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,39M.