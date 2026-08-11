Сьогоднішня ціна STONK

Поточна ціна STONK (STONK) сьогодні становить ₴ 0.011644, зі зміною 41.22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STONK до UAH становить ₴ 0.011644 за STONK.

STONK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- STONK. Протягом останніх 24 годин STONK торгувався між ₴ 0.007754 (мінімум) та ₴ 0.014786 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці STONK змінився на -4.60% за останню годину та на +1,563.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 124,23K.

Ринкова інформація щодо STONK (STONK)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 124,23K₴ 124,23K ₴ 124,23K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 11.64M₴ 11.64M ₴ 11.64M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація STONK — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 124,23K. Циркуляційна пропозиція STONK — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 11.64M.