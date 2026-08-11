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Поточна ціна STONK сьогодні становить 0.011644 UAH. Ринкова капіталізація STONK становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін STONK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна STONK сьогодні становить 0.011644 UAH. Ринкова капіталізація STONK становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін STONK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STONK

Інформація про ціну STONK

Що таке STONK

Офіційний вебсайт STONK

Токеноміка STONK

Прогноз ціни STONK

Історія STONK

Посібник з купівлі STONK

Конвертація STONK у фіатну валюту

Спот STONK

Ф'ючерси STONK USDT-M

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Курс STONK (STONK)

Актуальна ціна 1 STONK до UAH:

₴0.52242982
₴0.52242982₴0.52242982
+41,22%1D
UAH
Графік ціни STONK (STONK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:19:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна STONK

Поточна ціна STONK (STONK) сьогодні становить ₴ 0.011644, зі зміною 41.22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STONK до UAH становить ₴ 0.011644 за STONK.

STONK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- STONK. Протягом останніх 24 годин STONK торгувався між ₴ 0.007754 (мінімум) та ₴ 0.014786 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці STONK змінився на -4.60% за останню годину та на +1,563.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 124,23K.

Ринкова інформація щодо STONK (STONK)

--
----

₴ 124,23K
₴ 124,23K₴ 124,23K

₴ 11.64M
₴ 11.64M₴ 11.64M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Поточна ринкова капіталізація STONK — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 124,23K. Циркуляційна пропозиція STONK — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 11.64M.

Історія ціни STONK у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.007754
₴ 0.007754₴ 0.007754
Мін. за 24 год
₴ 0.014786
₴ 0.014786₴ 0.014786
Макс. за 24 год

₴ 0.007754
₴ 0.007754₴ 0.007754

₴ 0.014786
₴ 0.014786₴ 0.014786

--
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--
----

-4.60%

+41.22%

+1,563.42%

+1,563.42%

Історія ціни STONK (STONK) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на STONK за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.15248943+41.22%
30 днів₴ +0.010944+1,563.42%
60 днів₴ +0.010944+1,563.42%
90 днів₴ +0.010944+1,563.42%
Зміна ціни STONK сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STONK на ₴ +0.15248943 (+41.22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни STONK за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.010944 (+1,563.42%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни STONK за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STONK змінився на ₴ +0.010944 (+1,563.42%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни STONK за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.010944 (+1,563.42%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для STONK (STONK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни STONK зараз.

Аналіз для STONK

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для STONK. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд STONK сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку STONK: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

STONK_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище центрального рівня 0,007715; поточна ціна 0,008783 перевищила опірний рівень R1 на позначці 0,008257. Ціна перебуває у верхньому діапазоні, обмеженому рівнями R1 і R2, що свідчить про домінування бичачого тренду. Система ключових рівнів демонструє щільну підтримку знизу та простір для подальшого зростання до рівня R2. Індикатор MACD показує формування золотого хреста: швидка й довга лінії розходяться у напрямку вгору, а енергія руху концентрується на збільшенні. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, не сигналізуючи про перекупленість, що свідчить про тимчасову рівновагу між бичами та ведмедями. Група скользящих середніх та EMA поки не надають чіткого напрямку, а волатильність залишається стабільною — немає ознак сильного розширення або зменшення. Найближчий ключовий опір знаходиться на рівні R2 — 0,00917, що відстає від поточної ціни приблизно на 4,4% і визначає короткострокову верхню межу руху. Нижче найближча підтримка — це перетворений рівень R1 на позначці 0,008257, що відстає від поточної ціни приблизно на 6,0%. У дальньому полі можна взяти до уваги центральний рівень 0,007715, який відстає від поточної ціни приблизно на 12,2% і служить лінією розмежування сили тренда. Рівень S1 на позначці 0,006802 забезпечує глибоку ліквідність.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни STONK

Прогноз ціни STONK (STONK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STONK у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни STONK (STONK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна STONK потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне STONK у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STONK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни STONK.

Як купити та інвестувати STONK в Україна

Готові розпочати торгівлю з STONK? Купівля STONK на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити STONK. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі STONK (STONK).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і STONK буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі STONK (STONK)

Що ви можете зробити з STONK

Володіння STONK відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке STONK (STONK)

STONK — це мемкоїн.

Ресурс STONK

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Офіційний вебсайтSTONK
Оглядач блокчейну

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LaunchpadSolana Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про STONK

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:19:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для STONK (STONK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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STONK USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію STONK з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю STONKUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках STONK (STONK) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги STONK у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
STONK/USD1
₴0.52651481
₴0.52651481₴0.52651481
+41.34%
5.05M (USDT)
STONK/USDT
₴0.52256449
₴0.52256449₴0.52256449
+41.25%
11.55M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 STONK = 0.52269916 UAH