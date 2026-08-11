Сьогоднішня ціна ABBC Coin

Поточна ціна ABBC Coin (ABBC) сьогодні становить ₴ 0,003175, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ABBC до UAH становить ₴ 0,003175 за ABBC.

ABBC Coin наразі посідає №1354 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,87M, з циркуляційною пропозицією у 905,30M ABBC. Протягом останніх 24 годин ABBC торгувався між ₴ 0,00314 (мінімум) та ₴ 0,003175 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 92,2134869, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0319046698969714843.

У короткостроковій динаміці ABBC змінився на 0,00% за останню годину та на -0,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,42.

Ринкова інформація щодо ABBC Coin (ABBC)

Рейтинг No.1354 Ринкова капіталізація ₴ 2,87M₴ 2,87M ₴ 2,87M Обсяг (за 24 год) ₴ 6,42₴ 6,42 ₴ 6,42 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,89M₴ 3,89M ₴ 3,89M Циркуляційне постачання 905,30M 905,30M 905,30M Максимальна пропозиція 1 225 109 279 1 225 109 279 1 225 109 279 Загальна пропозиція 907 217 636,86000007 907 217 636,86000007 907 217 636,86000007 Коефіцієнт циркуляції 73,89% Публічний блокчейн ABBC

Поточна ринкова капіталізація ABBC Coin — ₴ 2,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,42. Циркуляційна пропозиція ABBC — 905,30M, зі загальною пропозицією 907217636.86000007. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,89M.