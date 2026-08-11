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Поточна ціна ABBC Coin сьогодні становить 0,003175 UAH. Ринкова капіталізація ABBC становить 2 874 340,503803520916 UAH. Відстежуйте оновлення цін ABBC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ABBC Coin сьогодні становить 0,003175 UAH. Ринкова капіталізація ABBC становить 2 874 340,503803520916 UAH. Відстежуйте оновлення цін ABBC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ABBC

Інформація про ціну ABBC

Що таке ABBC

Whitepaper ABBC

Офіційний вебсайт ABBC

Токеноміка ABBC

Прогноз ціни ABBC

Історія ABBC

Посібник з купівлі ABBC

Конвертація ABBC у фіатну валюту

Спот ABBC

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Логотип ABBC Coin

Курс ABBC Coin (ABBC)

Актуальна ціна 1 ABBC до UAH:

₴0,14252575
₴0,14252575₴0,14252575
0,00%1D
UAH
Графік ціни ABBC Coin (ABBC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:46:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ABBC Coin

Поточна ціна ABBC Coin (ABBC) сьогодні становить ₴ 0,003175, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ABBC до UAH становить ₴ 0,003175 за ABBC.

ABBC Coin наразі посідає №1354 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,87M, з циркуляційною пропозицією у 905,30M ABBC. Протягом останніх 24 годин ABBC торгувався між ₴ 0,00314 (мінімум) та ₴ 0,003175 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 92,2134869, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0319046698969714843.

У короткостроковій динаміці ABBC змінився на 0,00% за останню годину та на -0,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,42.

Ринкова інформація щодо ABBC Coin (ABBC)

No.1354

₴ 2,87M
₴ 2,87M₴ 2,87M

₴ 6,42
₴ 6,42₴ 6,42

₴ 3,89M
₴ 3,89M₴ 3,89M

905,30M
905,30M 905,30M

1 225 109 279
1 225 109 279 1 225 109 279

907 217 636,86000007
907 217 636,86000007 907 217 636,86000007

73,89%

ABBC

Поточна ринкова капіталізація ABBC Coin — ₴ 2,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,42. Циркуляційна пропозиція ABBC — 905,30M, зі загальною пропозицією 907217636.86000007. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,89M.

Історія ціни ABBC Coin у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00314
₴ 0,00314₴ 0,00314
Мін. за 24 год
₴ 0,003175
₴ 0,003175₴ 0,003175
Макс. за 24 год

₴ 0,00314
₴ 0,00314₴ 0,00314

₴ 0,003175
₴ 0,003175₴ 0,003175

₴ 92,2134869
₴ 92,2134869₴ 92,2134869

₴ 0,0319046698969714843
₴ 0,0319046698969714843₴ 0,0319046698969714843

0,00%

0,00%

-0,38%

-0,38%

Історія ціни ABBC Coin (ABBC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ABBC Coin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ 00,00%
30 днів₴ +0,000347+12,27%
60 днів₴ -0,000829-20,71%
90 днів₴ -0,001524-32,44%
Зміна ціни ABBC Coin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ABBC на ₴ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ABBC Coin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,000347 (+12,27%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ABBC Coin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ABBC змінився на ₴ -0,000829 (-20,71%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ABBC Coin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,001524 (-32,44%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ABBC Coin (ABBC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ABBC Coin зараз.

Аналіз для ABBC Coin

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ABBC Coin. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни ABBC Coin?

На ціну монети ABBC впливає кілька факторів:

1. Ринковий настрій та загальні тренди на ринку криптовалют
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
3. Прогрес у розробці та оновлення платформи
4. Оголошення про партнерства та адаптація проекту в бізнесі
5. Новини щодо регулювання, які впливають на криптовалюти
6. Динаміка попиту та пропозиції
7. Конкуренція з подібними блокчейн-проектами
8. Патерни технічного аналізу
9. Активність у соціальних мережах та рівень залученості спільноти
10. Рухи ціни біткоїна як лідера ринку

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ABBC Coin?

Люди хочуть знати ціну монети ABBC сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, точне планування покупок і продажів, оцінка ринкових тенденцій та аналіз інвестиційних можливостей. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю та ефективно управляти ризиками.

Прогноз ціни ABBC Coin

Прогноз ціни ABBC Coin (ABBC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ABBC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ABBC Coin (ABBC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ABBC Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ABBC Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ABBC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ABBC Coin.

Як купити та інвестувати ABBC Coin в Україна

Готові розпочати торгівлю з ABBC Coin? Купівля ABBC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ABBC Coin. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ABBC Coin (ABBC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ABBC Coin буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ABBC Coin (ABBC)

Що ви можете зробити з ABBC Coin

Володіння ABBC Coin відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля ABBC Coin (ABBC) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

Ресурс ABBC Coin

Щоб дізнатися більше про ABBC Coin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтABBC Coin
Оглядач блокчейну

Категорія :

Proof of Stake (PoS)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

Люди також запитують: Інші запитання про ABBC Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:46:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ABBC Coin (ABBC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ABBC Coin

ABBC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ABBC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ABBCUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ABBC Coin (ABBC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ABBC Coin у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ABBC/USDT
₴0,14252575
₴0,14252575₴0,14252575
0,00%
2.04K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ABBC = 0,14252575 UAH