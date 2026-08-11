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Поточна ціна XEN Crypto сьогодні становить 0,000000003906 UAH. Ринкова капіталізація XEN становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін XEN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна XEN Crypto сьогодні становить 0,000000003906 UAH. Ринкова капіталізація XEN становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін XEN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XEN

Інформація про ціну XEN

Що таке XEN

Whitepaper XEN

Офіційний вебсайт XEN

Токеноміка XEN

Прогноз ціни XEN

Історія XEN

Посібник з купівлі XEN

Конвертація XEN у фіатну валюту

Спот XEN

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Курс XEN Crypto (XEN)

Актуальна ціна 1 XEN до UAH:

₴0,00000017565457
₴0,00000017565457₴0,00000017565457
-2,66%1D
UAH
Графік ціни XEN Crypto (XEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:36:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна XEN Crypto

Поточна ціна XEN Crypto (XEN) сьогодні становить ₴ 0,000000003906, зі зміною 2,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XEN до UAH становить ₴ 0,000000003906 за XEN.

XEN Crypto наразі посідає №3922 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 XEN. Протягом останніх 24 годин XEN торгувався між ₴ 0,000000003901 (мінімум) та ₴ 0,00000000418 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,2699900851620714087, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0000001821817941654.

У короткостроковій динаміці XEN змінився на -1,07% за останню годину та на -1,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,52K.

Ринкова інформація щодо XEN Crypto (XEN)

No.3922

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 59,52K
₴ 59,52K₴ 59,52K

₴ 1,34M
₴ 1,34M₴ 1,34M

0,00
0,00 0,00

343 336 772 376 717
343 336 772 376 717 343 336 772 376 717

ETH

Поточна ринкова капіталізація XEN Crypto — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,52K. Циркуляційна пропозиція XEN — 0,00, зі загальною пропозицією 343336772376717. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,34M.

Історія ціни XEN Crypto у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,000000003901
₴ 0,000000003901₴ 0,000000003901
Мін. за 24 год
₴ 0,00000000418
₴ 0,00000000418₴ 0,00000000418
Макс. за 24 год

₴ 0,000000003901
₴ 0,000000003901₴ 0,000000003901

₴ 0,00000000418
₴ 0,00000000418₴ 0,00000000418

₴ 0,2699900851620714087
₴ 0,2699900851620714087₴ 0,2699900851620714087

₴ 0,0000001821817941654
₴ 0,0000001821817941654₴ 0,0000001821817941654

-1,07%

-2,65%

-1,04%

-1,04%

Історія ціни XEN Crypto (XEN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на XEN Crypto за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00000000480009-2,65%
30 днів₴ -0,00000000001-0,26%
60 днів₴ -0,000000001706-30,40%
90 днів₴ -0,00000000411-51,28%
Зміна ціни XEN Crypto сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XEN на ₴ -0,00000000480009 (-2,65%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни XEN Crypto за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00000000001 (-0,26%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни XEN Crypto за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XEN змінився на ₴ -0,000000001706 (-30,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни XEN Crypto за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00000000411 (-51,28%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для XEN Crypto (XEN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни XEN Crypto зараз.

Аналіз для XEN Crypto

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для XEN Crypto. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни XEN Crypto?

Ціни на XEN Crypto залежать від кількох ключових факторів:

Динаміка пропозиції: XEN має необмежену пропозицію, а нагороди за майнінг з часом зменшуються, що створює дефляційний тиск, оскільки кількість нових токенів, що видаваються, поступово скорочується.

Рівень прийняття: Участь користувачів у процесах майнінгу та стейкінгу безпосередньо впливає на обсяг циркулюючого пропозиції та попиту.

Ринковий настрій: Загальні тренди на криптовалютному ринку та довіра інвесторів впливають на коливання цін XEN.

Розвиток утиліт: З’явлення нових варіантів використання, партнерські зв’язки та розширення екосистеми сприяють зростанню попиту.

Конкуренція: Порівняння з іншими токенами, що базуються на механізмі «довідка про частку участі», впливає на інтерес інвесторів.

Регуляторне середовище: Регуляторні норми щодо криптовалют впливають на обсяг торгівлі та рівень інституційного прийняття.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну XEN Crypto?

Люди хочуть знати ціну XEN сьогодні з кількох ключових причин:

1. Прийняття інвестиційних рішень – трейдери потребують актуальних цін, щоб купувати чи продавати в оптимальні моменти.
2. Відстеження портфелю – власники слідкують за змінами вартості своїх активів.
3. Ринкова аналітика – розуміння цінових тенденцій допомагає передбачити майбутні рухи цін.
4. Страх пропустити можливість – боязнь упустити прибуткові точки входу чи виходу зі ставок.
5. Вплив новин – реакція цін на останні події впливає на торговельні стратегії.

Актуальне ціноутворення допомагає приймати негайні фінансові рішення в цьому нестабільному ринку.

Прогноз ціни XEN Crypto

Прогноз ціни XEN Crypto (XEN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XEN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни XEN Crypto (XEN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна XEN Crypto потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне XEN Crypto у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XEN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни XEN Crypto.

Як купити та інвестувати XEN Crypto в Україна

Готові розпочати торгівлю з XEN Crypto? Купівля XEN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити XEN Crypto. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі XEN Crypto (XEN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і XEN Crypto буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі XEN Crypto (XEN)

Що ви можете зробити з XEN Crypto

Володіння XEN Crypto відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке XEN Crypto (XEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

Ресурс XEN Crypto

Щоб дізнатися більше про XEN Crypto, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтXEN Crypto
Оглядач блокчейну

Категорія :

Avalanche EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про XEN Crypto

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:36:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для XEN Crypto (XEN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про XEN Crypto

XEN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію XEN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю XENUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках XEN Crypto (XEN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги XEN Crypto у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
XEN/USDT
₴0,00000017610347
₴0,00000017610347₴0,00000017610347
-2,58%
14871.51B (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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