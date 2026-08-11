Сьогоднішня ціна XEN Crypto

Поточна ціна XEN Crypto (XEN) сьогодні становить ₴ 0,000000003906, зі зміною 2,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XEN до UAH становить ₴ 0,000000003906 за XEN.

XEN Crypto наразі посідає №3922 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 XEN. Протягом останніх 24 годин XEN торгувався між ₴ 0,000000003901 (мінімум) та ₴ 0,00000000418 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,2699900851620714087, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0000001821817941654.

У короткостроковій динаміці XEN змінився на -1,07% за останню годину та на -1,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,52K.

Ринкова інформація щодо XEN Crypto (XEN)

Рейтинг No.3922 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 59,52K₴ 59,52K ₴ 59,52K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,34M₴ 1,34M ₴ 1,34M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 343 336 772 376 717 343 336 772 376 717 343 336 772 376 717 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація XEN Crypto — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,52K. Циркуляційна пропозиція XEN — 0,00, зі загальною пропозицією 343336772376717. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,34M.