Сьогоднішня ціна The Bull

Поточна ціна The Bull (BULLCOIN) сьогодні становить ₴ 0,004002, зі зміною 22,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BULLCOIN до UAH становить ₴ 0,004002 за BULLCOIN.

The Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BULLCOIN. Протягом останніх 24 годин BULLCOIN торгувався між ₴ 0,003846 (мінімум) та ₴ 0,005872 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BULLCOIN змінився на -3,96% за останню годину та на +166,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 63,77K.

Ринкова інформація щодо The Bull (BULLCOIN)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 63,77K₴ 63,77K ₴ 63,77K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4,00M₴ 4,00M ₴ 4,00M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація The Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 63,77K. Циркуляційна пропозиція BULLCOIN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,00M.