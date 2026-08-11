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Поточна ціна The Bull сьогодні становить 0,004002 UAH. Ринкова капіталізація BULLCOIN становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін BULLCOIN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Bull сьогодні становить 0,004002 UAH. Ринкова капіталізація BULLCOIN становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін BULLCOIN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BULLCOIN

Інформація про ціну BULLCOIN

Що таке BULLCOIN

Офіційний вебсайт BULLCOIN

Токеноміка BULLCOIN

Прогноз ціни BULLCOIN

Історія BULLCOIN

Посібник з купівлі BULLCOIN

Конвертація BULLCOIN у фіатну валюту

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Курс The Bull (BULLCOIN)

Актуальна ціна 1 BULLCOIN до UAH:

₴0,17964978
₴0,17964978₴0,17964978
-22,17%1D
UAH
Графік ціни The Bull (BULLCOIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:03:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Bull

Поточна ціна The Bull (BULLCOIN) сьогодні становить ₴ 0,004002, зі зміною 22,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BULLCOIN до UAH становить ₴ 0,004002 за BULLCOIN.

The Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BULLCOIN. Протягом останніх 24 годин BULLCOIN торгувався між ₴ 0,003846 (мінімум) та ₴ 0,005872 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BULLCOIN змінився на -3,96% за останню годину та на +166,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 63,77K.

Ринкова інформація щодо The Bull (BULLCOIN)

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₴ 63,77K
₴ 63,77K₴ 63,77K

₴ 4,00M
₴ 4,00M₴ 4,00M

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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація The Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 63,77K. Циркуляційна пропозиція BULLCOIN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,00M.

Історія ціни The Bull у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,003846
₴ 0,003846₴ 0,003846
Мін. за 24 год
₴ 0,005872
₴ 0,005872₴ 0,005872
Макс. за 24 год

₴ 0,003846
₴ 0,003846₴ 0,003846

₴ 0,005872
₴ 0,005872₴ 0,005872

--
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--
----

-3,96%

-22,17%

+166,80%

+166,80%

Історія ціни The Bull (BULLCOIN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на The Bull за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,05117353-22,17%
30 днів₴ +0,002502+166,80%
60 днів₴ +0,002502+166,80%
90 днів₴ +0,002502+166,80%
Зміна ціни The Bull сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BULLCOIN на ₴ -0,05117353 (-22,17%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни The Bull за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,002502 (+166,80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни The Bull за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BULLCOIN змінився на ₴ +0,002502 (+166,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни The Bull за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,002502 (+166,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The Bull (BULLCOIN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The Bull зараз.

Аналіз для The Bull

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The Bull. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд The Bull сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BULLCOIN: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Перепроданість< 30Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.

BULLCOIN_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,004802, знаходячись нижче центрального рівня 0,004881. Ціна перебуває в зоні переходу між рівнем S1 і центральним рівнем. Система хабів демонструє щільний опір зверху, тоді як простір знизу залишається відносно відкритим. Група скользящих середніх не формувала сигналів для покупки, а структура ринку схиляється до консолідації. MACD утворив згасаючий перехід, а енергія тренду спрямована вниз. RSI потрапив у зону перепроданості, що свідчить про концентрацію короткострокового продажного тиску. Індикатори KDJ та StochRSI одночасно рухаються вниз, при цьому швидка і повільна лінії не показують розбіжності. Відкриття полос Болінджера свідчить про збереження нормальної волатильності без явних ознак розширення чи зменшення. Розподіл сил між биками та ведмедями нерівномірний: ведмеді займають домінуючу позицію. Близькі ключові рівні: центральний рівень 0,004881 — відстань до поточного курсу становить +1,6%; перший опір R1 — 0,005163 (+7,5%); близький підтримувальний рівень S1 — 0,004574 (-4,7%); дальній опорний рівень S2 — 0,004292 (-10,6%); рівень R2 — 0,005470, який служить екстремальним точкою для аналізу ринкових рухів.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни The Bull

Прогноз ціни The Bull (BULLCOIN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BULLCOIN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Bull (BULLCOIN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Bull потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Bull у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BULLCOIN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Bull.

Як купити та інвестувати The Bull в Україна

Готові розпочати торгівлю з The Bull? Купівля BULLCOIN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити The Bull. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі The Bull (BULLCOIN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і The Bull буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі The Bull (BULLCOIN)

Що ви можете зробити з The Bull

Володіння The Bull відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке The Bull (BULLCOIN)

BULLCOIN — це мемкоїн.

Ресурс The Bull

Щоб дізнатися більше про The Bull, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтThe Bull
Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про The Bull

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:03:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Bull (BULLCOIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про The Bull

BULLCOIN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BULLCOIN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BULLCOINUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках The Bull (BULLCOIN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги The Bull у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BULLCOIN/USD1
₴0,18229829
₴0,18229829₴0,18229829
-22,29%
11.66M (USDT)
BULLCOIN/USDT
₴0,17812352
₴0,17812352₴0,17812352
-22,84%
13.70M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BULLCOIN = 0,17964978 UAH