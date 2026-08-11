Курс The Bull (BULLCOIN)
Поточна ціна The Bull (BULLCOIN) сьогодні становить ₴ 0,004002, зі зміною 22,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BULLCOIN до UAH становить ₴ 0,004002 за BULLCOIN.
The Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BULLCOIN. Протягом останніх 24 годин BULLCOIN торгувався між ₴ 0,003846 (мінімум) та ₴ 0,005872 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці BULLCOIN змінився на -3,96% за останню годину та на +166,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 63,77K.
ROBINHOOD
Поточна ринкова капіталізація The Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 63,77K. Циркуляційна пропозиція BULLCOIN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,00M.
-3,96%
-22,17%
+166,80%
+166,80%
Відстежуйте зміни ціни на The Bull за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,05117353
|-22,17%
|30 днів
|₴ +0,002502
|+166,80%
|60 днів
|₴ +0,002502
|+166,80%
|90 днів
|₴ +0,002502
|+166,80%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BULLCOIN на ₴ -0,05117353 (-22,17%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,002502 (+166,80%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BULLCOIN змінився на ₴ +0,002502 (+166,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,002502 (+166,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The Bull (BULLCOIN)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The Bull зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The Bull. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку BULLCOIN: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Перепроданість
|< 30
|Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.
BULLCOIN_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,004802, знаходячись нижче центрального рівня 0,004881. Ціна перебуває в зоні переходу між рівнем S1 і центральним рівнем. Система хабів демонструє щільний опір зверху, тоді як простір знизу залишається відносно відкритим. Група скользящих середніх не формувала сигналів для покупки, а структура ринку схиляється до консолідації. MACD утворив згасаючий перехід, а енергія тренду спрямована вниз. RSI потрапив у зону перепроданості, що свідчить про концентрацію короткострокового продажного тиску. Індикатори KDJ та StochRSI одночасно рухаються вниз, при цьому швидка і повільна лінії не показують розбіжності. Відкриття полос Болінджера свідчить про збереження нормальної волатильності без явних ознак розширення чи зменшення. Розподіл сил між биками та ведмедями нерівномірний: ведмеді займають домінуючу позицію. Близькі ключові рівні: центральний рівень 0,004881 — відстань до поточного курсу становить +1,6%; перший опір R1 — 0,005163 (+7,5%); близький підтримувальний рівень S1 — 0,004574 (-4,7%); дальній опорний рівень S2 — 0,004292 (-10,6%); рівень R2 — 0,005470, який служить екстремальним точкою для аналізу ринкових рухів.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна The Bull потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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BULLCOIN — це мемкоїн.
Щоб дізнатися більше про The Bull, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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