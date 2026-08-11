Сьогоднішня ціна Osmosis

Поточна ціна Osmosis (OSMO) сьогодні становить ₴ 0,03046, зі зміною 1,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OSMO до UAH становить ₴ 0,03046 за OSMO.

Osmosis наразі посідає №523 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 23,67M, з циркуляційною пропозицією у 777,24M OSMO. Протягом останніх 24 годин OSMO торгувався між ₴ 0,02969 (мінімум) та ₴ 0,03133 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 503,02473603380912491, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,3007502822703883811.

У короткостроковій динаміці OSMO змінився на +0,86% за останню годину та на +8,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,41K.

Ринкова інформація щодо Osmosis (OSMO)

Рейтинг No.523 Ринкова капіталізація ₴ 23,67M₴ 23,67M ₴ 23,67M Обсяг (за 24 год) ₴ 64,41K₴ 64,41K ₴ 64,41K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 30,46M₴ 30,46M ₴ 30,46M Циркуляційне постачання 777,24M 777,24M 777,24M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 977 504 992,990048 977 504 992,990048 977 504 992,990048 Коефіцієнт циркуляції 77,72% Публічний блокчейн OSMO

Поточна ринкова капіталізація Osmosis — ₴ 23,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,41K. Циркуляційна пропозиція OSMO — 777,24M, зі загальною пропозицією 977504992.990048. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 30,46M.