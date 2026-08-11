Сьогоднішня ціна The9bit

Поточна ціна The9bit (9BIT) сьогодні становить ₴ 0,050107, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 9BIT до UAH становить ₴ 0,050107 за 9BIT.

The9bit наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 9BIT. Протягом останніх 24 годин 9BIT торгувався між ₴ 0,050001 (мінімум) та ₴ 0,050167 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 9BIT змінився на +0,03% за останню годину та на -0,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 809,15K.

Ринкова інформація щодо The9bit (9BIT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 809,15K₴ 809,15K ₴ 809,15K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 501,07M₴ 501,07M ₴ 501,07M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація The9bit — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 809,15K. Циркуляційна пропозиція 9BIT — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 501,07M.