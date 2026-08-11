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Поточна ціна The9bit сьогодні становить 0,050107 UAH. Ринкова капіталізація 9BIT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін 9BIT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The9bit сьогодні становить 0,050107 UAH. Ринкова капіталізація 9BIT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін 9BIT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 9BIT

Інформація про ціну 9BIT

Що таке 9BIT

Whitepaper 9BIT

Офіційний вебсайт 9BIT

Токеноміка 9BIT

Прогноз ціни 9BIT

Історія 9BIT

Посібник з купівлі 9BIT

Конвертація 9BIT у фіатну валюту

Спот 9BIT

Премаркет торгівля

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Логотип The9bit

Курс The9bit (9BIT)

Актуальна ціна 1 9BIT до UAH:

₴2,24939301
₴2,24939301₴2,24939301
-0,06%1D
UAH
Графік ціни The9bit (9BIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:45:33 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The9bit

Поточна ціна The9bit (9BIT) сьогодні становить ₴ 0,050107, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 9BIT до UAH становить ₴ 0,050107 за 9BIT.

The9bit наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 9BIT. Протягом останніх 24 годин 9BIT торгувався між ₴ 0,050001 (мінімум) та ₴ 0,050167 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 9BIT змінився на +0,03% за останню годину та на -0,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 809,15K.

Ринкова інформація щодо The9bit (9BIT)

--
----

₴ 809,15K
₴ 809,15K₴ 809,15K

₴ 501,07M
₴ 501,07M₴ 501,07M

--
----

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

SOL

Поточна ринкова капіталізація The9bit — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 809,15K. Циркуляційна пропозиція 9BIT — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 501,07M.

Історія ціни The9bit у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,050001
₴ 0,050001₴ 0,050001
Мін. за 24 год
₴ 0,050167
₴ 0,050167₴ 0,050167
Макс. за 24 год

₴ 0,050001
₴ 0,050001₴ 0,050001

₴ 0,050167
₴ 0,050167₴ 0,050167

--
----

--
----

+0,03%

-0,06%

-0,26%

-0,26%

Історія ціни The9bit (9BIT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на The9bit за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00135045-0,06%
30 днів₴ +0,002746+5,79%
60 днів₴ +0,005956+13,49%
90 днів₴ +0,023826+90,65%
Зміна ціни The9bit сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 9BIT на ₴ -0,00135045 (-0,06%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни The9bit за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,002746 (+5,79%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни The9bit за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 9BIT змінився на ₴ +0,005956 (+13,49%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни The9bit за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,023826 (+90,65%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The9bit (9BIT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The9bit зараз.

Аналіз для The9bit

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The9bit. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни The9bit?

Ціну 9BIT (9BIT) впливають кілька ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди на криптовалютному ринку.
2. Обсяг торгів та ліквідність на біржах.
3. Динаміка попиту й пропозиції.
4. Оновлення розробки та прогрес у реалізації проектної дорожньої карти.
5. Оголошення про партнерства та співпрацю.
6. Регуляторні новини, що стосуються криптовалютного простору.
7. Рух цін біткоїна та основних альткоїнів.
8. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах.
9. Включення та вилучення з бірж.
10. Транзакції великих гравців та переміщення коштів від великих власників.

Ці фактори взаємодіють між собою й створюють цінову волатильність, характерну для менших криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну The9bit?

Люди хочуть знати ціну The9bit (9BIT) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття інвестиційних рішень, відстеження портфелю, можливості для торгівлі, аналіз ринку та точне планування покупок/продажів. Реалістичне ціноутворення допомагає оцінювати прибутковість, управляти ризиками й скористатися волатильністю на цьому новому ринку криптовалют.

Прогноз ціни The9bit

Прогноз ціни The9bit (9BIT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 9BIT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The9bit (9BIT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The9bit потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The9bit у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 9BIT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The9bit.

Як купити та інвестувати The9bit в Україна

Готові розпочати торгівлю з The9bit? Купівля 9BIT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити The9bit. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі The9bit (9BIT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і The9bit буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі The9bit (9BIT)

Що ви можете зробити з The9bit

Володіння The9bit відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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Що таке The9bit (9BIT)

the9bit — це ігрова та соціальна екосистема винагород нового покоління, яка поєднує ігровий комерційний сектор Web2 з токенізованою економікою Web3. Платформа об'єднує розповсюдження ігор, взаємодію спільноти та майнінг токенів-винагород в одному інтерфейсі, з'єднуючи мільйони популярних геймерів зі створенням цінності на основі блокчейну.

Ресурс The9bit

Щоб дізнатися більше про The9bit, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтThe9bit
Оглядач блокчейну

Категорія :

Gaming (GameFi)Gaming MarketplaceSolana Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:45:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The9bit (9BIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про The9bit

9BIT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію 9BIT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю 9BITUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках The9bit (9BIT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги The9bit у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
9BIT/USDT
₴2,24737296
₴2,24737296₴2,24737296
-0,16%
16.06M (USDT)

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up

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DAPPOS

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DOS

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₴22,0643328₴22,0643328

+883,04%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

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₴0,7914107₴0,7914107

+40,70%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9028845
₴7,9028845₴7,9028845

-12,80%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴197,5160
₴197,5160₴197,5160

+144,29%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

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₴22,0643328₴22,0643328

+883,04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

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₴197,5160₴197,5160

+144,29%

BluWhale AI

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BLUAI

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₴1,27222749₴1,27222749

+90,24%

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Aether Network

AET

₴0,758641
₴0,758641₴0,758641

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Myros

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₴0,794553₴0,794553

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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9BIT
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UAH

1 9BIT = 2,24930323 UAH