Курс Wrapped eETH (WEETH)
Поточна ціна Wrapped eETH (WEETH) сьогодні становить $ 3 197,61, зі зміною 0,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WEETH до USD становить $ 3 197,61 за WEETH.
Wrapped eETH наразі посідає №8756 за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,65B, з циркуляційною пропозицією у 3,02M WEETH. Протягом останніх 24 годин WEETH торгувався між $ 3 186,17 (мінімум) та $ 3 264,59 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5 298,907072826084, тоді як історичний мінімум — $ 1 500,4746650708223.
У короткостроковій динаміці WEETH змінився на 0,00% за останню годину та на -11,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,08K.
Поточна ринкова капіталізація Wrapped eETH — $ 9,65B, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,08K. Циркуляційна пропозиція WEETH — 3,02M, зі загальною пропозицією 3017001.12969617. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,65B.
Відстежуйте зміни ціни на Wrapped eETH за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -11,8751
|-0,37%
|30 днів
|$ +3,28
|+0,10%
|60 днів
|$ +697,61
|+27,90%
|90 днів
|$ +697,61
|+27,90%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни WEETH на $ -11,8751 (-0,37%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на $ +3,28 (+0,10%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник WEETH змінився на $ +697,61 (+27,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +697,61 (+27,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Wrapped eETH (WEETH)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Wrapped eETH зараз.
Аналітика на основі штучного інтелекту, яка аналізує останні рухи ціни, тенденції обсягу торгівлі та індикатори ринкових настроїв Wrapped eETH, надаючи оновлення в режимі реального часу для виявлення торгових можливостей та підтримки прийняття обґрунтованих рішень.
У 2040 році ціна Wrapped eETH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
Готові розпочати торгівлю з Wrapped eETH? Купівля WEETH на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Wrapped eETH. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Wrapped eETH (WEETH).
Володіння Wrapped eETH відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля Wrapped eETH (WEETH) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
weETH — це перший нативний ліквідний токен для рестейкінгу на Ethereum.
Щоб дізнатися більше про Wrapped eETH, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
Відкрийте лонг або шорт позицію WEETH з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю WEETHUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.
Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Wrapped eETH у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.
