Сьогоднішня ціна Wrapped eETH

Поточна ціна Wrapped eETH (WEETH) сьогодні становить $ 3 197,61, зі зміною 0,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WEETH до USD становить $ 3 197,61 за WEETH.

Wrapped eETH наразі посідає №8756 за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,65B, з циркуляційною пропозицією у 3,02M WEETH. Протягом останніх 24 годин WEETH торгувався між $ 3 186,17 (мінімум) та $ 3 264,59 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5 298,907072826084, тоді як історичний мінімум — $ 1 500,4746650708223.

У короткостроковій динаміці WEETH змінився на 0,00% за останню годину та на -11,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,08K.

Ринкова інформація щодо Wrapped eETH (WEETH)

Рейтинг No.8756 Ринкова капіталізація $ 9,65B$ 9,65B $ 9,65B Обсяг (за 24 год) $ 9,08K$ 9,08K $ 9,08K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,65B$ 9,65B $ 9,65B Циркуляційне постачання 3,02M 3,02M 3,02M Загальна пропозиція 3 017 001,12969617 3 017 001,12969617 3 017 001,12969617 Публічний блокчейн ETH

