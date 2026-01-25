БіржаDEX+
Поточна ціна Wrapped eETH сьогодні становить 3 197,61 USD. Ринкова капіталізація WEETH становить 9 647 192 982,3277701537 USD. Відстежуйте оновлення цін WEETH до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого!

Курс Wrapped eETH (WEETH)

Актуальна ціна 1 WEETH до USD:

$3 197,61
$3 197,61$3 197,61
-0,37%1D
USD
Графік ціни Wrapped eETH (WEETH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-01-25 02:09:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Wrapped eETH

Поточна ціна Wrapped eETH (WEETH) сьогодні становить $ 3 197,61, зі зміною 0,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WEETH до USD становить $ 3 197,61 за WEETH.

Wrapped eETH наразі посідає №8756 за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,65B, з циркуляційною пропозицією у 3,02M WEETH. Протягом останніх 24 годин WEETH торгувався між $ 3 186,17 (мінімум) та $ 3 264,59 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5 298,907072826084, тоді як історичний мінімум — $ 1 500,4746650708223.

У короткостроковій динаміці WEETH змінився на 0,00% за останню годину та на -11,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,08K.

Ринкова інформація щодо Wrapped eETH (WEETH)

No.8756

$ 9,65B
$ 9,65B$ 9,65B

$ 9,08K
$ 9,08K$ 9,08K

$ 9,65B
$ 9,65B$ 9,65B

3,02M
3,02M 3,02M

3 017 001,12969617
3 017 001,12969617 3 017 001,12969617

ETH

Поточна ринкова капіталізація Wrapped eETH — $ 9,65B, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,08K. Циркуляційна пропозиція WEETH — 3,02M, зі загальною пропозицією 3017001.12969617. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,65B.

Історія ціни Wrapped eETH у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 3 186,17
$ 3 186,17$ 3 186,17
Мін. за 24 год
$ 3 264,59
$ 3 264,59$ 3 264,59
Макс. за 24 год

$ 3 186,17
$ 3 186,17$ 3 186,17

$ 3 264,59
$ 3 264,59$ 3 264,59

$ 5 298,907072826084
$ 5 298,907072826084$ 5 298,907072826084

$ 1 500,4746650708223
$ 1 500,4746650708223$ 1 500,4746650708223

0,00%

-0,37%

-11,31%

-11,31%

Історія ціни Wrapped eETH (WEETH) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Wrapped eETH за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -11,8751-0,37%
30 днів$ +3,28+0,10%
60 днів$ +697,61+27,90%
90 днів$ +697,61+27,90%
Зміна ціни Wrapped eETH сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WEETH на $ -11,8751 (-0,37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Wrapped eETH за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +3,28 (+0,10%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Wrapped eETH за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WEETH змінився на $ +697,61 (+27,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Wrapped eETH за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +697,61 (+27,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Wrapped eETH (WEETH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Wrapped eETH зараз.

Аналіз ШІ для Wrapped eETH

Аналітика на основі штучного інтелекту, яка аналізує останні рухи ціни, тенденції обсягу торгівлі та індикатори ринкових настроїв Wrapped eETH, надаючи оновлення в режимі реального часу для виявлення торгових можливостей та підтримки прийняття обґрунтованих рішень.

Які фактори впливають на ціни Wrapped eETH?

Ціни WEETH залежать від кількох ключових факторів:

1. Запит на стейкінг Ethereum – більша активність стейкінгу ETH підвищує корисність WEETH.
2. Рух цін на ETH – WEETH тісно слідує за вартістю Ethereum.
3. Нагороди/прибутковість від стейкінгу – вищі нагороди роблять WEETH більш привабливим.
4. Інтеграція з DeFi – більше протоколів, що приймають WEETH, збільшує попит.
5. Ринковий настрій щодо ліквідних токенів для стейкінгу.
6. Регуляторні зміни, що впливають на стейкінг.
7. Конкуренція з іншими похідними ліквідного стейкінгу.
8. Загальні умови криптовалютного ринку та інституціональне прийняття.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Wrapped eETH?

Люди хочуть знати ціну Wrapped eETH (WEETH) сьогодні з кількох ключових причин:

1. Рішення щодо торгівлі — активним трейдерам потрібні актуальні ціни, щоб купувати чи продавати в оптимальний час.
2. Відстеження портфелю — інвестори слідкують за вартістю та ефективністю своїх активів.
3. Аналіз ринку — дані про ціни допомагають виявляти тенденції та патерни.
4. Децентралізовані фінансові діяльності — WEETH використовується в протоколах децентралізованого фінансування, які потребують точного ціноутворення.
5. Таймінг інвестицій — знання поточної ціни допомагає визначити точки входу та виходу з інвестицій.

Прогноз ціни Wrapped eETH

Прогноз ціни Wrapped eETH (WEETH) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WEETH у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Wrapped eETH (WEETH) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Wrapped eETH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

Хочете знати, якої ціни досягне Wrapped eETH у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WEETH на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Wrapped eETH.

Як купити та інвестувати Wrapped eETH

Готові розпочати торгівлю з Wrapped eETH? Купівля WEETH на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Wrapped eETH. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Wrapped eETH (WEETH).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Wrapped eETH буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Wrapped eETH (WEETH)

Що таке Wrapped eETH (WEETH)

weETH — це перший нативний ліквідний токен для рестейкінгу на Ethereum.

Ресурс Wrapped eETH

Щоб дізнатися більше про Wrapped eETH, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтWrapped eETH
Оглядач блокчейну

Wrapped eETH Головні новини

Дізнайтеся більше про Wrapped eETH

