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Поточна ціна Zylo Ecosystem сьогодні становить 0.03388 UAH. Ринкова капіталізація ZYLO становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ZYLO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Zylo Ecosystem сьогодні становить 0.03388 UAH. Ринкова капіталізація ZYLO становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ZYLO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ZYLO

Інформація про ціну ZYLO

Що таке ZYLO

Whitepaper ZYLO

Офіційний вебсайт ZYLO

Токеноміка ZYLO

Прогноз ціни ZYLO

Історія ZYLO

Посібник з купівлі ZYLO

Конвертація ZYLO у фіатну валюту

Спот ZYLO

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Курс Zylo Ecosystem (ZYLO)

Актуальна ціна 1 ZYLO до UAH:

₴1.5244644
₴1.5244644₴1.5244644
-5,87%1D
UAH
Графік ціни Zylo Ecosystem (ZYLO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:41:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Zylo Ecosystem

Поточна ціна Zylo Ecosystem (ZYLO) сьогодні становить ₴ 0.03388, зі зміною 5.87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZYLO до UAH становить ₴ 0.03388 за ZYLO.

Zylo Ecosystem наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ZYLO. Протягом останніх 24 годин ZYLO торгувався між ₴ 0.03212 (мінімум) та ₴ 0.03994 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ZYLO змінився на -2.03% за останню годину та на +8.48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 113,32K.

Ринкова інформація щодо Zylo Ecosystem (ZYLO)

--
----

₴ 113,32K
₴ 113,32K₴ 113,32K

₴ 33.88M
₴ 33.88M₴ 33.88M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Поточна ринкова капіталізація Zylo Ecosystem — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 113,32K. Циркуляційна пропозиція ZYLO — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33.88M.

Історія ціни Zylo Ecosystem у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.03212
₴ 0.03212₴ 0.03212
Мін. за 24 год
₴ 0.03994
₴ 0.03994₴ 0.03994
Макс. за 24 год

₴ 0.03212
₴ 0.03212₴ 0.03212

₴ 0.03994
₴ 0.03994₴ 0.03994

--
----

--
----

-2.03%

-5.87%

+8.48%

+8.48%

Історія ціни Zylo Ecosystem (ZYLO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Zylo Ecosystem за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0950665-5.87%
30 днів₴ +0.01092+47.56%
60 днів₴ +0.01388+69.40%
90 днів₴ +0.01388+69.40%
Зміна ціни Zylo Ecosystem сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZYLO на ₴ -0.0950665 (-5.87%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Zylo Ecosystem за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.01092 (+47.56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Zylo Ecosystem за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZYLO змінився на ₴ +0.01388 (+69.40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Zylo Ecosystem за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.01388 (+69.40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Zylo Ecosystem (ZYLO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Zylo Ecosystem зараз.

Прогноз ціни Zylo Ecosystem

Прогноз ціни Zylo Ecosystem (ZYLO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ZYLO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Zylo Ecosystem (ZYLO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Zylo Ecosystem потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Zylo Ecosystem у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ZYLO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Zylo Ecosystem.

Як купити та інвестувати Zylo Ecosystem в Україна

Готові розпочати торгівлю з Zylo Ecosystem? Купівля ZYLO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Zylo Ecosystem. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Zylo Ecosystem (ZYLO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Zylo Ecosystem буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Zylo Ecosystem (ZYLO)

Що ви можете зробити з Zylo Ecosystem

Володіння Zylo Ecosystem відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Zylo Ecosystem (ZYLO) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Zylo Ecosystem (ZYLO)

Zylo Ecosystem зосереджується на створенні реальних цифрових продуктів із практичним застосуванням, обʼєднаних утиліті токеном ZYLO. До екосистеми входять: intrade.bar — платформа для торгівлі цифровими опціонами з більш ніж 10-річною історією роботи; Granny VPN — сервіс, орієнтований на захист конфіденційності, який приймає ZYLO; CosmoFox — Telegram-гра на базі ZYLO; а також Fox Survivor — мобільна гра в жанрі екшен-виживання, що наразі перебуває в розробці. ZYLO виступає сполучною ланкою між усіма цими продуктами та використовується для доступу до сервісів, отримання винагород, стейкінгу, механік, повʼязаних із торгівлею, а також придбання преміальних внутрішньоігрових предметів. Окремі торгові операції та преміальні покупки також підтримують механізми спалювання токенів. Екосистема й надалі розширюватиметься завдяки власним розробкам і продуктам, що впроваджуватимуться через стратегічні партнерства.

Один токен. Багато продуктів. Одна екосистема.

Ресурс Zylo Ecosystem

Щоб дізнатися більше про Zylo Ecosystem, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтZylo Ecosystem
Оглядач блокчейну

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Gaming (GameFi)Solana EcosystemTelegram Apps

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:41:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Zylo Ecosystem (ZYLO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Zylo Ecosystem

ZYLO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ZYLO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ZYLOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Zylo Ecosystem (ZYLO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Zylo Ecosystem у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ZYLO/USDT
₴1.5365847
₴1.5365847₴1.5365847
-5.12%
3.35M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ZYLO = 1.5208732 UAH