Курс Zylo Ecosystem (ZYLO)
Поточна ціна Zylo Ecosystem (ZYLO) сьогодні становить ₴ 0.03388, зі зміною 5.87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZYLO до UAH становить ₴ 0.03388 за ZYLO.
Zylo Ecosystem наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ZYLO. Протягом останніх 24 годин ZYLO торгувався між ₴ 0.03212 (мінімум) та ₴ 0.03994 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці ZYLO змінився на -2.03% за останню годину та на +8.48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 113,32K.
SOL
Поточна ринкова капіталізація Zylo Ecosystem — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 113,32K. Циркуляційна пропозиція ZYLO — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33.88M.
-2.03%
-5.87%
+8.48%
+8.48%
Відстежуйте зміни ціни на Zylo Ecosystem за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0950665
|-5.87%
|30 днів
|₴ +0.01092
|+47.56%
|60 днів
|₴ +0.01388
|+69.40%
|90 днів
|₴ +0.01388
|+69.40%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZYLO на ₴ -0.0950665 (-5.87%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.01092 (+47.56%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZYLO змінився на ₴ +0.01388 (+69.40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.01388 (+69.40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
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Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Zylo Ecosystem зараз.
У 2040 році ціна Zylo Ecosystem потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Zylo Ecosystem зосереджується на створенні реальних цифрових продуктів із практичним застосуванням, обʼєднаних утиліті токеном ZYLO. До екосистеми входять: intrade.bar — платформа для торгівлі цифровими опціонами з більш ніж 10-річною історією роботи; Granny VPN — сервіс, орієнтований на захист конфіденційності, який приймає ZYLO; CosmoFox — Telegram-гра на базі ZYLO; а також Fox Survivor — мобільна гра в жанрі екшен-виживання, що наразі перебуває в розробці. ZYLO виступає сполучною ланкою між усіма цими продуктами та використовується для доступу до сервісів, отримання винагород, стейкінгу, механік, повʼязаних із торгівлею, а також придбання преміальних внутрішньоігрових предметів. Окремі торгові операції та преміальні покупки також підтримують механізми спалювання токенів. Екосистема й надалі розширюватиметься завдяки власним розробкам і продуктам, що впроваджуватимуться через стратегічні партнерства.
Один токен. Багато продуктів. Одна екосистема.
Щоб дізнатися більше про Zylo Ecosystem, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
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|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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|02-04 11:04:00
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