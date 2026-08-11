Сьогоднішня ціна Zylo Ecosystem

Поточна ціна Zylo Ecosystem (ZYLO) сьогодні становить ₴ 0.03388, зі зміною 5.87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZYLO до UAH становить ₴ 0.03388 за ZYLO.

Zylo Ecosystem наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ZYLO. Протягом останніх 24 годин ZYLO торгувався між ₴ 0.03212 (мінімум) та ₴ 0.03994 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ZYLO змінився на -2.03% за останню годину та на +8.48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 113,32K.

Ринкова інформація щодо Zylo Ecosystem (ZYLO)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 113,32K₴ 113,32K ₴ 113,32K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 33.88M₴ 33.88M ₴ 33.88M Циркуляційне постачання ---- -- Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Zylo Ecosystem — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 113,32K. Циркуляційна пропозиція ZYLO — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33.88M.