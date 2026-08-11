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Поточна ціна Real World Services сьогодні становить 0.00853 UAH. Ринкова капіталізація RWS становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін RWS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Real World Services сьогодні становить 0.00853 UAH. Ринкова капіталізація RWS становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін RWS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RWS

Інформація про ціну RWS

Що таке RWS

Офіційний вебсайт RWS

Токеноміка RWS

Прогноз ціни RWS

Історія RWS

Посібник з купівлі RWS

Конвертація RWS у фіатну валюту

Спот RWS

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Логотип Real World Services

Курс Real World Services (RWS)

Актуальна ціна 1 RWS до UAH:

₴0.3851562
₴0.3851562₴0.3851562
+1,65%1D
UAH
Графік ціни Real World Services (RWS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:09:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Real World Services

Поточна ціна Real World Services (RWS) сьогодні становить ₴ 0.00853, зі зміною 1.65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RWS до UAH становить ₴ 0.00853 за RWS.

Real World Services наразі посідає №4535 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 RWS. Протягом останніх 24 годин RWS торгувався між ₴ 0.00808 (мінімум) та ₴ 0.00865 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0.7476945284405514725, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.6552709332994306774.

У короткостроковій динаміці RWS змінився на -0.36% за останню годину та на +1.78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 14,37K.

Ринкова інформація щодо Real World Services (RWS)

No.4535

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 14,37K
₴ 14,37K₴ 14,37K

₴ 845.26K
₴ 845.26K₴ 845.26K

0,00
0,00 0,00

99,092,562
99,092,562 99,092,562

99,092,562
99,092,562 99,092,562

0.00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Real World Services — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 14,37K. Циркуляційна пропозиція RWS — 0,00, зі загальною пропозицією 99092562. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 845.26K.

Історія ціни Real World Services у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.00808
₴ 0.00808₴ 0.00808
Мін. за 24 год
₴ 0.00865
₴ 0.00865₴ 0.00865
Макс. за 24 год

₴ 0.00808
₴ 0.00808₴ 0.00808

₴ 0.00865
₴ 0.00865₴ 0.00865

₴ 0.7476945284405514725
₴ 0.7476945284405514725₴ 0.7476945284405514725

₴ 0.6552709332994306774
₴ 0.6552709332994306774₴ 0.6552709332994306774

-0.36%

+1.65%

+1.78%

+1.78%

Історія ціни Real World Services (RWS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Real World Services за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.0062519+1.65%
30 днів₴ -0.0029-25.38%
60 днів₴ -0.00708-45.36%
90 днів₴ -0.01237-59.19%
Зміна ціни Real World Services сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RWS на ₴ +0.0062519 (+1.65%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Real World Services за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0029 (-25.38%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Real World Services за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RWS змінився на ₴ -0.00708 (-45.36%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Real World Services за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.01237 (-59.19%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Real World Services (RWS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Real World Services зараз.

Прогноз ціни Real World Services

Прогноз ціни Real World Services (RWS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RWS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Real World Services (RWS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Real World Services потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Real World Services у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RWS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Real World Services.

Як купити та інвестувати Real World Services в Україна

Готові розпочати торгівлю з Real World Services? Купівля RWS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Real World Services. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Real World Services (RWS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Real World Services буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Real World Services (RWS)

Що ви можете зробити з Real World Services

Володіння Real World Services відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Real World Services (RWS) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Real World Services (RWS)

RWS — це утилітарний токен, що забезпечує роботу біометрично орієнтованої інфраструктури для безпечного доступу, зберігання активів і цифрових сервісів реального світу. Він забезпечує безперебійну взаємодію між ідентифікацією, платежами та токенізацією реальних активів, формуючи основу для впровадження Web3 відповідно до вимог.

Ресурс Real World Services

Щоб дізнатися більше про Real World Services, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтReal World Services
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemPayment SolutionsStorage

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:09:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Real World Services (RWS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Real World Services

RWS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію RWS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю RWSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Real World Services (RWS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Real World Services у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
RWS/USDT
₴0.3833606
₴0.3833606₴0.3833606
+0.23%
1.72M (USDT)

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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