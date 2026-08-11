Сьогоднішня ціна Real World Services

Поточна ціна Real World Services (RWS) сьогодні становить ₴ 0.00853, зі зміною 1.65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RWS до UAH становить ₴ 0.00853 за RWS.

Real World Services наразі посідає №4535 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 RWS. Протягом останніх 24 годин RWS торгувався між ₴ 0.00808 (мінімум) та ₴ 0.00865 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0.7476945284405514725, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.6552709332994306774.

У короткостроковій динаміці RWS змінився на -0.36% за останню годину та на +1.78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 14,37K.

Ринкова інформація щодо Real World Services (RWS)

Рейтинг No.4535 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 14,37K₴ 14,37K ₴ 14,37K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 845.26K₴ 845.26K ₴ 845.26K Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 99,092,562 99,092,562 99,092,562 Загальна пропозиція 99,092,562 99,092,562 99,092,562 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Real World Services — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 14,37K. Циркуляційна пропозиція RWS — 0,00, зі загальною пропозицією 99092562. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 845.26K.