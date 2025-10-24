Актуальна ціна BluWhale AI сьогодні становить 0.02183 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLUAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLUAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BluWhale AI сьогодні становить 0.02183 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLUAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLUAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про BLUAI

Інформація про ціну BLUAI

Whitepaper BLUAI

Офіційний вебсайт BLUAI

Токеноміка BLUAI

Прогноз ціни BLUAI

Історія BLUAI

Посібник з купівлі BLUAI

Конвертація BLUAI у фіатну валюту

Спот BLUAI

Ф'ючерси BLUAI USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип BluWhale AI

Курс BluWhale AI (BLUAI)

Актуальна ціна 1 BLUAI до USD:

$0,02181
$0,02181$0,02181
+1,63%1D
USD
Графік ціни BluWhale AI (BLUAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:55:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BluWhale AI (BLUAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02005
$ 0,02005$ 0,02005
Мін. за 24 год
$ 0,02462
$ 0,02462$ 0,02462
Макс. за 24 год

$ 0,02005
$ 0,02005$ 0,02005

$ 0,02462
$ 0,02462$ 0,02462

--
----

--
----

-3,37%

+1,63%

+336,60%

+336,60%

Актуальна ціна BluWhale AI (BLUAI) становить $ 0,02183. За останні 24 години BLUAI торгувався між мінімумом у $ 0,02005 і максимумом у $ 0,02462, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLUAI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то BLUAI змінився на -3,37% за останню годину, +1,63% за 24 години та на +336,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BluWhale AI (BLUAI)

--
----

$ 2,16M
$ 2,16M$ 2,16M

$ 218,30M
$ 218,30M$ 218,30M

--
----

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

SUI

Поточна ринкова капіталізація BluWhale AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,16M. Циркуляційна пропозиція BLUAI — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 218,30M.

Історія ціни BluWhale AI (BLUAI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на BluWhale AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0003498+1,63%
30 днів$ +0,01683+336,60%
60 днів$ +0,01683+336,60%
90 днів$ +0,01683+336,60%
Зміна ціни BluWhale AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BLUAI на $ +0,0003498 (+1,63%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни BluWhale AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,01683 (+336,60%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни BluWhale AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BLUAI змінився на $ +0,01683 (+336,60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни BluWhale AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,01683 (+336,60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для BluWhale AI (BLUAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни BluWhale AI зараз.

Що таке BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale — це інтелектуальний рівень Web3, який забезпечує роботу інтелектуальних застосунків, агентів та моделей штучного інтелекту за допомогою координації ресурсів, використовуючи протокол контексту моделі для масштабування ончейн. За останні роки Bluwhale розширив свою мережу штучного інтелекту (двосторонній ринок) до 4780 корпоративних акаунтів та понад 3 500 000 унікальних гаманців, а також обробив понад 800 мільйонів гаманців в універсальну структуру граф у 37 мережах. Хоча Graph, OriginTrail і MindNetwork розробили подібну інфраструктуру, їх масштабованість для штучного інтелекту сильно обмежена кількістю та швидкістю нодів, які субграфи можуть карбувати та використовувати.

Проєкт BluWhale AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями BluWhale AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BLUAI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про BluWhale AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі BluWhale AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни BluWhale AI (USD)

Скільки коштуватиме BluWhale AI (BLUAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BluWhale AI (BLUAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BluWhale AI.

Перегляньте прогноз ціни BluWhale AI вже зараз!

Токеноміка BluWhale AI (BLUAI)

Розуміння токеноміки BluWhale AI (BLUAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BLUAI зараз!

Як купити BluWhale AI (BLUAI)

Шукаєте як купити BluWhale AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати BluWhale AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BLUAI до місцевих валют

1 BluWhale AI (BLUAI) до VND
574,45645
1 BluWhale AI (BLUAI) до AUD
A$0,0333999
1 BluWhale AI (BLUAI) до GBP
0,0163725
1 BluWhale AI (BLUAI) до EUR
0,0187738
1 BluWhale AI (BLUAI) до USD
$0,02183
1 BluWhale AI (BLUAI) до MYR
RM0,0921226
1 BluWhale AI (BLUAI) до TRY
0,9162051
1 BluWhale AI (BLUAI) до JPY
¥3,31816
1 BluWhale AI (BLUAI) до ARS
ARS$32,3885161
1 BluWhale AI (BLUAI) до RUB
1,7730326
1 BluWhale AI (BLUAI) до INR
1,9160191
1 BluWhale AI (BLUAI) до IDR
Rp363,8331878
1 BluWhale AI (BLUAI) до PHP
1,2798929
1 BluWhale AI (BLUAI) до EGP
￡E.1,0386714
1 BluWhale AI (BLUAI) до BRL
R$0,1174454
1 BluWhale AI (BLUAI) до CAD
C$0,030562
1 BluWhale AI (BLUAI) до BDT
2,667626
1 BluWhale AI (BLUAI) до NGN
31,8685255
1 BluWhale AI (BLUAI) до COP
$85,2734375
1 BluWhale AI (BLUAI) до ZAR
R.0,3787505
1 BluWhale AI (BLUAI) до UAH
0,9122757
1 BluWhale AI (BLUAI) до TZS
T.Sh.54,3034348
1 BluWhale AI (BLUAI) до VES
Bs4,62796
1 BluWhale AI (BLUAI) до CLP
$20,65118
1 BluWhale AI (BLUAI) до PKR
Rs6,1630456
1 BluWhale AI (BLUAI) до KZT
11,7174708
1 BluWhale AI (BLUAI) до THB
฿0,7155874
1 BluWhale AI (BLUAI) до TWD
NT$0,6725823
1 BluWhale AI (BLUAI) до AED
د.إ0,0801161
1 BluWhale AI (BLUAI) до CHF
Fr0,0172457
1 BluWhale AI (BLUAI) до HKD
HK$0,1694008
1 BluWhale AI (BLUAI) до AMD
֏8,3287999
1 BluWhale AI (BLUAI) до MAD
.د.م0,2014909
1 BluWhale AI (BLUAI) до MXN
$0,401672
1 BluWhale AI (BLUAI) до SAR
ريال0,0818625
1 BluWhale AI (BLUAI) до ETB
Br3,2965483
1 BluWhale AI (BLUAI) до KES
KSh2,8202177
1 BluWhale AI (BLUAI) до JOD
د.أ0,01547747
1 BluWhale AI (BLUAI) до PLN
0,0794612
1 BluWhale AI (BLUAI) до RON
лв0,0953971
1 BluWhale AI (BLUAI) до SEK
kr0,2047654
1 BluWhale AI (BLUAI) до BGN
лв0,0366744
1 BluWhale AI (BLUAI) до HUF
Ft7,332697
1 BluWhale AI (BLUAI) до CZK
0,4573385
1 BluWhale AI (BLUAI) до KWD
د.ك0,00667998
1 BluWhale AI (BLUAI) до ILS
0,0718207
1 BluWhale AI (BLUAI) до BOB
Bs0,1504087
1 BluWhale AI (BLUAI) до AZN
0,037111
1 BluWhale AI (BLUAI) до TJS
SM0,2014909
1 BluWhale AI (BLUAI) до GEL
0,0591593
1 BluWhale AI (BLUAI) до AOA
Kz19,8995731
1 BluWhale AI (BLUAI) до BHD
.د.ب0,00820808
1 BluWhale AI (BLUAI) до BMD
$0,02183
1 BluWhale AI (BLUAI) до DKK
kr0,1403669
1 BluWhale AI (BLUAI) до HNL
L0,5717277
1 BluWhale AI (BLUAI) до MUR
0,9937016
1 BluWhale AI (BLUAI) до NAD
$0,3780956
1 BluWhale AI (BLUAI) до NOK
kr0,2183
1 BluWhale AI (BLUAI) до NZD
$0,0379842
1 BluWhale AI (BLUAI) до PAB
B/.0,02183
1 BluWhale AI (BLUAI) до PGK
K0,0919043
1 BluWhale AI (BLUAI) до QAR
ر.ق0,0792429
1 BluWhale AI (BLUAI) до RSD
дин.2,2039568
1 BluWhale AI (BLUAI) до UZS
soʻm263,0119877
1 BluWhale AI (BLUAI) до ALL
L1,816256
1 BluWhale AI (BLUAI) до ANG
ƒ0,0390757
1 BluWhale AI (BLUAI) до AWG
ƒ0,039294
1 BluWhale AI (BLUAI) до BBD
$0,04366
1 BluWhale AI (BLUAI) до BAM
KM0,0366744
1 BluWhale AI (BLUAI) до BIF
Fr64,20203
1 BluWhale AI (BLUAI) до BND
$0,0281607
1 BluWhale AI (BLUAI) до BSD
$0,02183
1 BluWhale AI (BLUAI) до JMD
$3,4938915
1 BluWhale AI (BLUAI) до KHR
87,6705898
1 BluWhale AI (BLUAI) до KMF
Fr9,25592
1 BluWhale AI (BLUAI) до LAK
474,5652079
1 BluWhale AI (BLUAI) до LKR
රු6,6070678
1 BluWhale AI (BLUAI) до MDL
L0,3693636
1 BluWhale AI (BLUAI) до MGA
Ar97,4552324
1 BluWhale AI (BLUAI) до MOP
P0,1742034
1 BluWhale AI (BLUAI) до MVR
0,333999
1 BluWhale AI (BLUAI) до MWK
MK37,768083
1 BluWhale AI (BLUAI) до MZN
MT1,3951553
1 BluWhale AI (BLUAI) до NPR
रु3,0599111
1 BluWhale AI (BLUAI) до PYG
153,72686
1 BluWhale AI (BLUAI) до RWF
Fr31,63167
1 BluWhale AI (BLUAI) до SBD
$0,1794426
1 BluWhale AI (BLUAI) до SCR
0,3030004
1 BluWhale AI (BLUAI) до SRD
$0,8664327
1 BluWhale AI (BLUAI) до SVC
$0,1903576
1 BluWhale AI (BLUAI) до SZL
L0,3778773
1 BluWhale AI (BLUAI) до TMT
m0,076405
1 BluWhale AI (BLUAI) до TND
د.ت0,0639619
1 BluWhale AI (BLUAI) до TTD
$0,1475708
1 BluWhale AI (BLUAI) до UGX
Sh76,05572
1 BluWhale AI (BLUAI) до XAF
Fr12,31212
1 BluWhale AI (BLUAI) до XCD
$0,058941
1 BluWhale AI (BLUAI) до XOF
Fr12,31212
1 BluWhale AI (BLUAI) до XPF
Fr2,22666
1 BluWhale AI (BLUAI) до BWP
P0,2918671
1 BluWhale AI (BLUAI) до BZD
$0,04366
1 BluWhale AI (BLUAI) до CVE
$2,071667
1 BluWhale AI (BLUAI) до DJF
Fr3,86391
1 BluWhale AI (BLUAI) до DOP
$1,3901344
1 BluWhale AI (BLUAI) до DZD
د.ج2,8479418
1 BluWhale AI (BLUAI) до FJD
$0,0495541
1 BluWhale AI (BLUAI) до GNF
Fr188,1746
1 BluWhale AI (BLUAI) до GTQ
Q0,1667812
1 BluWhale AI (BLUAI) до GYD
$4,5543929
1 BluWhale AI (BLUAI) до ISK
kr2,66326

Ресурс BluWhale AI

Щоб дізнатися більше про BluWhale AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBluWhale AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про BluWhale AI

Скільки сьогодні коштує BluWhale AI (BLUAI)?
Актуальна ціна BLUAI у USD становить 0,02183 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BLUAI до USD?
Поточна ціна BLUAI до USD — $ 0,02183. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BluWhale AI?
Ринкова капіталізація BLUAI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BLUAI?
Циркуляційна пропозиція BLUAI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BLUAI?
BLUAI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BLUAI?
Історична мінімальна ціна BLUAI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі BLUAI?
Актуальний обсяг торгівлі BLUAI за 24 години — $ 2,16M USD.
Чи підніметься ціна BLUAI цього року?
BLUAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BLUAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:55:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BluWhale AI (BLUAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BLUAI до USD

Сума

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0,02183 USD

Торгувати BLUAI

BLUAI/USDT
$0,02181
$0,02181$0,02181
+1,91%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 098,63
$111 098,63$111 098,63

+1,08%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 951,17
$3 951,17$3 951,17

+1,91%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16550
$0,16550$0,16550

+7,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,03
$193,03$193,03

+1,05%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,2995
$21,2995$21,2995

+38,13%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 951,17
$3 951,17$3 951,17

+1,91%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 098,63
$111 098,63$111 098,63

+1,08%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,03
$193,03$193,03

+1,05%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4499
$2,4499$2,4499

+1,70%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 128,07
$1 128,07$1 128,07

-0,16%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6000
$0,6000$0,6000

+500,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000666
$0,00000666$0,00000666

+274,15%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53,84
$53,84$53,84

+118,50%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01960
$0,01960$0,01960

+96,00%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5673
$0,5673$0,5673

+89,10%