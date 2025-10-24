Актуальна ціна Amazon.com xStock сьогодні становить 220.88 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AMZNX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AMZNX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Amazon.com xStock сьогодні становить 220.88 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AMZNX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AMZNX на MEXC вже зараз.

Докладніше про AMZNX

Інформація про ціну AMZNX

Офіційний вебсайт AMZNX

Токеноміка AMZNX

Прогноз ціни AMZNX

Історія AMZNX

Посібник з купівлі AMZNX

Конвертація AMZNX у фіатну валюту

Спот AMZNX

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Amazon.com xStock

Курс Amazon.com xStock (AMZNX)

Актуальна ціна 1 AMZNX до USD:

$220,83
$220,83$220,83
+0,11%1D
USD
Графік ціни Amazon.com xStock (AMZNX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:23:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Amazon.com xStock (AMZNX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 218,23
$ 218,23$ 218,23
Мін. за 24 год
$ 222,38
$ 222,38$ 222,38
Макс. за 24 год

$ 218,23
$ 218,23$ 218,23

$ 222,38
$ 222,38$ 222,38

$ 2 493,957869472173
$ 2 493,957869472173$ 2 493,957869472173

$ 212,00066285848231
$ 212,00066285848231$ 212,00066285848231

+0,09%

+0,11%

+2,49%

+2,49%

Актуальна ціна Amazon.com xStock (AMZNX) становить $ 220,88. За останні 24 години AMZNX торгувався між мінімумом у $ 218,23 і максимумом у $ 222,38, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AMZNX становить $ 2 493,957869472173, тоді як його історичний мінімум — $ 212,00066285848231.

Що стосується короткострокових результатів, то AMZNX змінився на +0,09% за останню годину, +0,11% за 24 години та на +2,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1951

$ 1,56M
$ 1,56M$ 1,56M

$ 54,40K
$ 54,40K$ 54,40K

$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M

7,07K
7,07K 7,07K

--
----

10 499,34307877
10 499,34307877 10 499,34307877

SOL

Поточна ринкова капіталізація Amazon.com xStock — $ 1,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,40K. Циркуляційна пропозиція AMZNX — 7,07K, зі загальною пропозицією 10499.34307877. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,32M.

Історія ціни Amazon.com xStock (AMZNX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Amazon.com xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,2426+0,11%
30 днів$ -1,27-0,58%
60 днів$ -7,65-3,35%
90 днів$ -11,53-4,97%
Зміна ціни Amazon.com xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AMZNX на $ +0,2426 (+0,11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Amazon.com xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -1,27 (-0,58%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Amazon.com xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AMZNX змінився на $ -7,65 (-3,35%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Amazon.com xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -11,53 (-4,97%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Amazon.com xStock (AMZNX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Amazon.com xStock зараз.

Що таке Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. AMZNx відстежує ціну Amazon.com, Inc. (базового активу). AMZNx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Amazon.com, Inc. відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Amazon.com xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Amazon.com xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AMZNX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Amazon.com xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Amazon.com xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Amazon.com xStock (USD)

Скільки коштуватиме Amazon.com xStock (AMZNX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Amazon.com xStock (AMZNX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Amazon.com xStock.

Перегляньте прогноз ціни Amazon.com xStock вже зараз!

Токеноміка Amazon.com xStock (AMZNX)

Розуміння токеноміки Amazon.com xStock (AMZNX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AMZNX зараз!

Як купити Amazon.com xStock (AMZNX)

Шукаєте як купити Amazon.com xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Amazon.com xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AMZNX до місцевих валют

1 Amazon.com xStock (AMZNX) до VND
5 812 457,2
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до AUD
A$337,9464
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до GBP
165,66
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до EUR
189,9568
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до USD
$220,88
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MYR
RM932,1136
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до TRY
9 288,004
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до JPY
¥33 573,76
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до ARS
ARS$327 713,0296
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до RUB
17 984,0496
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до INR
19 402,0992
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до IDR
Rp3 681 331,8608
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до PHP
12 959,0296
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до EGP
￡E.10 511,6792
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BRL
R$1 188,3344
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до CAD
C$309,232
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BDT
26 991,536
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до NGN
322 451,668
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до COP
$862 812,5
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до ZAR
R.3 830,0592
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до UAH
9 230,5752
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до TZS
T.Sh.549 452,2528
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до VES
Bs46 826,56
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до CLP
$208 952,48
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до PKR
Rs62 358,8416
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до KZT
118 559,5488
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до THB
฿7 249,2816
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до TWD
NT$6 807,5216
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до AED
د.إ810,6296
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до CHF
Fr174,4952
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до HKD
HK$1 716,2376
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до AMD
֏84 272,3464
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MAD
.د.م2 038,7224
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MXN
$4 064,192
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до SAR
ريال828,3
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до ETB
Br33 355,0888
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до KES
KSh28 462,5968
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до JOD
د.أ156,60392
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до PLN
804,0032
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до RON
лв965,2456
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до SEK
kr2 074,0632
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BGN
лв371,0784
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до HUF
Ft74 220,0976
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до CZK
4 625,2272
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до KWD
د.ك67,58928
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до ILS
726,6952
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BOB
Bs1 521,8632
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до AZN
375,496
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до TJS
SM2 038,7224
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до GEL
598,5848
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до AOA
Kz202 085,3208
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BHD
.د.ب83,05088
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BMD
$220,88
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до DKK
kr1 420,2584
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до HNL
L5 784,8472
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MUR
10 054,4576
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до NAD
$3 825,6416
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до NOK
kr2 204,3824
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до NZD
$384,3312
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до PAB
B/.220,88
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до PGK
K929,9048
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до QAR
ر.ق801,7944
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до RSD
дин.22 304,4624
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до UZS
soʻm2 661 204,2072
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до ALL
L18 377,216
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до ANG
ƒ395,3752
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до AWG
ƒ397,584
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BBD
$441,76
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BAM
KM371,0784
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BIF
Fr649 608,08
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BND
$284,9352
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BSD
$220,88
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до JMD
$35 351,844
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до KHR
887 067,3328
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до KMF
Fr93 653,12
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до LAK
4 801 739,0344
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до LKR
රු66 851,5408
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MDL
L3 737,2896
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MGA
Ar986 070,1664
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MOP
P1 762,6224
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MVR
3 379,464
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MWK
MK382 144,488
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до MZN
MT14 116,4408
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до NPR
रु30 960,7496
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до PYG
1 555 436,96
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до RWF
Fr320 055,12
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до SBD
$1 815,6336
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до SCR
3 050,3528
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до SRD
$8 766,7272
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до SVC
$1 926,0736
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до SZL
L3 823,4328
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до TMT
m773,08
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до TND
د.ت647,1784
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до TTD
$1 493,1488
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до UGX
Sh769 545,92
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до XAF
Fr124 576,32
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до XCD
$596,376
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до XOF
Fr124 576,32
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до XPF
Fr22 529,76
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BWP
P2 953,1656
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до BZD
$441,76
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до CVE
$20 961,512
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до DJF
Fr39 095,76
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до DOP
$14 065,6384
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до DZD
د.ج28 736,488
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до FJD
$505,8152
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до GNF
Fr1 903 985,6
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до GTQ
Q1 687,5232
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до GYD
$46 082,1944
1 Amazon.com xStock (AMZNX) до ISK
kr26 947,36

Ресурс Amazon.com xStock

Щоб дізнатися більше про Amazon.com xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAmazon.com xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Amazon.com xStock

Скільки сьогодні коштує Amazon.com xStock (AMZNX)?
Актуальна ціна AMZNX у USD становить 220,88 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AMZNX до USD?
Поточна ціна AMZNX до USD — $ 220,88. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Amazon.com xStock?
Ринкова капіталізація AMZNX — $ 1,56M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AMZNX?
Циркуляційна пропозиція AMZNX — 7,07K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AMZNX?
AMZNX досяг історичної максимальної ціни у 2 493,957869472173 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AMZNX?
Історична мінімальна ціна AMZNX становила 212,00066285848231 USD.
Який обсяг торгівлі AMZNX?
Актуальний обсяг торгівлі AMZNX за 24 години — $ 54,40K USD.
Чи підніметься ціна AMZNX цього року?
AMZNX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AMZNX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:23:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Amazon.com xStock (AMZNX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор AMZNX до USD

Сума

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 220,88 USD

Торгувати AMZNX

AMZNX/USDT
$220,83
$220,83$220,83
+0,12%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --