Що таке Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. AMZNx відстежує ціну Amazon.com, Inc. (базового активу). AMZNx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Amazon.com, Inc. відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Amazon.com xStock доступний на MEXC



Токеноміка Amazon.com xStock (AMZNX)

Розуміння токеноміки Amazon.com xStock (AMZNX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AMZNX зараз!

Як купити Amazon.com xStock (AMZNX)

Шукаєте як купити Amazon.com xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Amazon.com xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Ресурс Amazon.com xStock

Щоб дізнатися більше про Amazon.com xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Amazon.com xStock Скільки сьогодні коштує Amazon.com xStock (AMZNX)? Актуальна ціна AMZNX у USD становить 220,88 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна AMZNX до USD? $ 220,88 . Перегляньте Поточна ціна AMZNX до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Amazon.com xStock? Ринкова капіталізація AMZNX — $ 1,56M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція AMZNX? Циркуляційна пропозиція AMZNX — 7,07K USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) AMZNX? AMZNX досяг історичної максимальної ціни у 2 493,957869472173 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AMZNX? Історична мінімальна ціна AMZNX становила 212,00066285848231 USD . Який обсяг торгівлі AMZNX? Актуальний обсяг торгівлі AMZNX за 24 години — $ 54,40K USD . Чи підніметься ціна AMZNX цього року? AMZNX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AMZNX для поглибленого аналізу.

