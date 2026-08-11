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Поточна ціна XEC сьогодні становить 0,000006606 UAH. Ринкова капіталізація XEC становить 132 398 391,19206348 UAH. Відстежуйте оновлення цін XEC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна XEC сьогодні становить 0,000006606 UAH. Ринкова капіталізація XEC становить 132 398 391,19206348 UAH. Відстежуйте оновлення цін XEC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XEC

Інформація про ціну XEC

Що таке XEC

Whitepaper XEC

Офіційний вебсайт XEC

Токеноміка XEC

Прогноз ціни XEC

Історія XEC

Посібник з купівлі XEC

Конвертація XEC у фіатну валюту

Спот XEC

Ф'ючерси XEC USDT-M

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Курс XEC (XEC)

Актуальна ціна 1 XEC до UAH:

₴0,00029654334
₴0,00029654334₴0,00029654334
-3,18%1D
UAH
Графік ціни XEC (XEC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:36:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна XEC

Поточна ціна XEC (XEC) сьогодні становить ₴ 0,000006606, зі зміною 3,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XEC до UAH становить ₴ 0,000006606 за XEC.

XEC наразі посідає №173 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 132,40M, з циркуляційною пропозицією у 20,04T XEC. Протягом останніх 24 годин XEC торгувався між ₴ 0,000006606 (мінімум) та ₴ 0,000006855 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,0266013947195913845, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0002287214344852705.

У короткостроковій динаміці XEC змінився на -0,93% за останню годину та на +4,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,10K.

Ринкова інформація щодо XEC (XEC)

No.173

₴ 132,40M
₴ 132,40M₴ 132,40M

₴ 71,10K
₴ 71,10K₴ 71,10K

₴ 138,73M
₴ 138,73M₴ 138,73M

20,04T
20,04T 20,04T

21 000 000 000 000
21 000 000 000 000 21 000 000 000 000

20 042 142 172 580
20 042 142 172 580 20 042 142 172 580

95,43%

0,01%

2021-07-05 00:00:00

BCHA

Поточна ринкова капіталізація XEC — ₴ 132,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,10K. Циркуляційна пропозиція XEC — 20,04T, зі загальною пропозицією 20042142172580. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 138,73M.

Історія ціни XEC у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,000006606
₴ 0,000006606₴ 0,000006606
Мін. за 24 год
₴ 0,000006855
₴ 0,000006855₴ 0,000006855
Макс. за 24 год

₴ 0,000006606
₴ 0,000006606₴ 0,000006606

₴ 0,000006855
₴ 0,000006855₴ 0,000006855

₴ 0,0266013947195913845
₴ 0,0266013947195913845₴ 0,0266013947195913845

₴ 0,0002287214344852705
₴ 0,0002287214344852705₴ 0,0002287214344852705

-0,93%

-3,18%

+4,94%

+4,94%

Історія ціни XEC (XEC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на XEC за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0000097398-3,18%
30 днів₴ +0,000001455+28,24%
60 днів₴ +0,000001196+22,10%
90 днів₴ -0,000001693-20,41%
Зміна ціни XEC сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XEC на ₴ -0,0000097398 (-3,18%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни XEC за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,000001455 (+28,24%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни XEC за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XEC змінився на ₴ +0,000001196 (+22,10%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни XEC за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,000001693 (-20,41%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для XEC (XEC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни XEC зараз.

Аналіз для XEC

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для XEC. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд XEC сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку XEC: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

XEC_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 6,717E-6, перебуваючи між зонами S1 (6,724E-6) і S2 (6,662E-6). Ціна знаходиться нижче центрального рівня 6,788E-6, що свідчить про слабку коливну структуру. Група простих середніх (MA) та експоненціальних середніх (EMA) продовжує формувати 3–4 сигнали для покупки, що вказує на підтримку короткострокових скользящих середніх. MACD зафіксував перехрестя «смертельної смерчі», при цьому швидка й довга лінії розходяться униз, а показники імпульсу демонструють розшарування. RSI перебуває в нейтральній зоні, не демонструючи екстремальних станів перевиторгу чи перепродажу. Волатильність залишається стабільною, а ознаки згортання полос Болінджера не помітні. Найближчий опір зверху знаходиться на рівні S1 — 6,724E-6, що відстає від поточного курсу менш ніж на 1%. Центральний рівень 6,788E-6 виступає як віддалений опорний рівень; лише подолання цього рівня може змінити поточну структуру. Нижній близький рівень підтримки — S2 на 6,662E-6, що відстає від поточного курсу приблизно на 0,8%. Рівень R1 — 6,85E-6 — служить другорядним опорним рівнем, а R2 — 6,914E-6 — віддаленим верхнім обмеженням.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни XEC?

Ціну XEC впливають кілька ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів до екосистеми eCash.
2. Оновлення розробки Bitcoin Cash та технологічні покращення.
3. Рівень прийняття та реальне використання XEC для здійснення платежів.
4. Загальні тренди на ринку криптовалют та показники біткоїна.
5. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
6. Новини щодо регулювання, які впливають на криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність.
7. Конкуренція з іншими криптовалютами, спрямованими на оплату товарів та послуг.
8. Зміни у безпеці мережі та показники хешрейту.
9. Партнерські зобов’язання та прийняття мерчантами.
10. Макроекономічні фактори, що впливають на ризикові активи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну XEC?

Люди хочуть знати ціну XEC сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу входження на ринок, відстеження прибутку та збитків, а також планування інвестицій. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, оцінювати ринкові тенденції та приймати обґрунтовані рішення щодо покупки, продажу або утримання своїх позицій у XEC.

Прогноз ціни XEC

Прогноз ціни XEC (XEC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XEC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни XEC (XEC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна XEC потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне XEC у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XEC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни XEC.

Як купити та інвестувати XEC в Україна

Готові розпочати торгівлю з XEC? Купівля XEC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити XEC. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі XEC (XEC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і XEC буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі XEC (XEC)

Що ви можете зробити з XEC

Володіння XEC відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке XEC (XEC)

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Ресурс XEC

Щоб дізнатися більше про XEC, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтXEC
Оглядач блокчейну

Категорія :

Bitcoin ForkLayer 1 (L1)Proof of Work (PoW)

Люди також запитують: Інші запитання про XEC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:36:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для XEC (XEC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про XEC

XEC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію XEC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю XECUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках XEC (XEC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги XEC у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
XEC/USDT
₴0,00029744114
₴0,00029744114₴0,00029744114
-2,87%
11.13B (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 XEC = 0,0002965433 UAH