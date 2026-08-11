Сьогоднішня ціна XEC

Поточна ціна XEC (XEC) сьогодні становить ₴ 0,000006606, зі зміною 3,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XEC до UAH становить ₴ 0,000006606 за XEC.

XEC наразі посідає №173 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 132,40M, з циркуляційною пропозицією у 20,04T XEC. Протягом останніх 24 годин XEC торгувався між ₴ 0,000006606 (мінімум) та ₴ 0,000006855 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,0266013947195913845, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0002287214344852705.

У короткостроковій динаміці XEC змінився на -0,93% за останню годину та на +4,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,10K.

Ринкова інформація щодо XEC (XEC)

Рейтинг No.173 Ринкова капіталізація ₴ 132,40M₴ 132,40M ₴ 132,40M Обсяг (за 24 год) ₴ 71,10K₴ 71,10K ₴ 71,10K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 138,73M₴ 138,73M ₴ 138,73M Циркуляційне постачання 20,04T 20,04T 20,04T Максимальна пропозиція 21 000 000 000 000 21 000 000 000 000 21 000 000 000 000 Загальна пропозиція 20 042 142 172 580 20 042 142 172 580 20 042 142 172 580 Коефіцієнт циркуляції 95,43% Ринкова частка 0,01% Дата випуску 2021-07-05 00:00:00 Публічний блокчейн BCHA

Поточна ринкова капіталізація XEC — ₴ 132,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,10K. Циркуляційна пропозиція XEC — 20,04T, зі загальною пропозицією 20042142172580. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 138,73M.