Актуальна ціна TRWA (TRWA) становить $ 0,003776. За останні 24 години TRWA торгувався між мінімумом у $ 0,003665 і максимумом у $ 0,004207, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRWA становить $ 0,020769324352142213, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000074877740838432.
Що стосується короткострокових результатів, то TRWA змінився на +0,61% за останню годину, +0,39% за 24 години та на -29,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація TRWA — $ 26,44M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 96,27K. Циркуляційна пропозиція TRWA — 7,00B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,76M.
Відстежуйте зміни ціни на TRWA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00001467
|+0,39%
|30 днів
|$ -0,003392
|-47,33%
|60 днів
|$ -0,008954
|-70,34%
|90 днів
|$ -0,005047
|-57,21%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни TRWA на $ +0,00001467 (+0,39%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,003392 (-47,33%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник TRWA змінився на $ -0,008954 (-70,34%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,005047 (-57,21%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
TRWA — це токен-проєкт у мережі Ethereum. Його назва може походити від абревіатури, що означає стратегічний план або основну концепцію.
Скільки коштуватиме TRWA (TRWA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TRWA (TRWA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TRWA.
Перегляньте прогноз ціни TRWA вже зараз!
Розуміння токеноміки TRWA (TRWA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TRWA зараз!
Щоб дізнатися більше про TRWA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
