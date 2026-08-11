Сьогоднішня ціна STAT

Поточна ціна STAT (STAT) сьогодні становить ₴ 0,0236, зі зміною 4,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STAT до UAH становить ₴ 0,0236 за STAT.

STAT наразі посідає №1427 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,10M, з циркуляційною пропозицією у 88,92M STAT. Протягом останніх 24 годин STAT торгувався між ₴ 0,02157 (мінімум) та ₴ 0,02613 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 125,27591159665139438, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,0899208325739098904.

У короткостроковій динаміці STAT змінився на -0,13% за останню годину та на +3,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 92,77K.

Ринкова інформація щодо STAT (STAT)

Рейтинг No.1427 Ринкова капіталізація ₴ 2,10M₴ 2,10M ₴ 2,10M Обсяг (за 24 год) ₴ 92,77K₴ 92,77K ₴ 92,77K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,29M₴ 2,29M ₴ 2,29M Циркуляційне постачання 88,92M 88,92M 88,92M Загальна пропозиція 96 918 327,764706 96 918 327,764706 96 918 327,764706 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація STAT — ₴ 2,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 92,77K. Циркуляційна пропозиція STAT — 88,92M, зі загальною пропозицією 96918327.764706. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,29M.