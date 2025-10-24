Актуальна ціна Uber сьогодні становить 94.76 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UBERON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UBERON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Uber сьогодні становить 94.76 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UBERON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UBERON на MEXC вже зараз.

Докладніше про UBERON

Інформація про ціну UBERON

Офіційний вебсайт UBERON

Токеноміка UBERON

Прогноз ціни UBERON

Історія UBERON

Посібник з купівлі UBERON

Конвертація UBERON у фіатну валюту

Спот UBERON

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Uber

Курс Uber (UBERON)

Актуальна ціна 1 UBERON до USD:

$94,76
$94,76$94,76
+1,49%1D
USD
Графік ціни Uber (UBERON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:30:44 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Uber (UBERON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 91,88
$ 91,88$ 91,88
Мін. за 24 год
$ 95,34
$ 95,34$ 95,34
Макс. за 24 год

$ 91,88
$ 91,88$ 91,88

$ 95,34
$ 95,34$ 95,34

$ 104,598200752745
$ 104,598200752745$ 104,598200752745

$ 89,84041087964881
$ 89,84041087964881$ 89,84041087964881

+0,01%

+1,49%

+3,02%

+3,02%

Актуальна ціна Uber (UBERON) становить $ 94,76. За останні 24 години UBERON торгувався між мінімумом у $ 91,88 і максимумом у $ 95,34, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UBERON становить $ 104,598200752745, тоді як його історичний мінімум — $ 89,84041087964881.

Що стосується короткострокових результатів, то UBERON змінився на +0,01% за останню годину, +1,49% за 24 години та на +3,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Uber (UBERON)

No.2216

$ 939,38K
$ 939,38K$ 939,38K

$ 56,25K
$ 56,25K$ 56,25K

$ 939,38K
$ 939,38K$ 939,38K

9,91K
9,91K 9,91K

9 913,21471202
9 913,21471202 9 913,21471202

ETH

Поточна ринкова капіталізація Uber — $ 939,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,25K. Циркуляційна пропозиція UBERON — 9,91K, зі загальною пропозицією 9913.21471202. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 939,38K.

Історія ціни Uber (UBERON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Uber за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,3912+1,49%
30 днів$ -2,97-3,04%
60 днів$ +34,76+57,93%
90 днів$ +34,76+57,93%
Зміна ціни Uber сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни UBERON на $ +1,3912 (+1,49%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Uber за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -2,97 (-3,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Uber за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник UBERON змінився на $ +34,76 (+57,93%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Uber за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +34,76 (+57,93%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Uber (UBERON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Uber зараз.

Що таке Uber (UBERON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Uber доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Uber. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу UBERON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Uber у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Uber безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Uber (USD)

Скільки коштуватиме Uber (UBERON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Uber (UBERON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Uber.

Перегляньте прогноз ціни Uber вже зараз!

Токеноміка Uber (UBERON)

Розуміння токеноміки Uber (UBERON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UBERON зараз!

Як купити Uber (UBERON)

Шукаєте як купити Uber? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Uber на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

UBERON до місцевих валют

1 Uber (UBERON) до VND
2 493 609,4
1 Uber (UBERON) до AUD
A$144,9828
1 Uber (UBERON) до GBP
71,07
1 Uber (UBERON) до EUR
81,4936
1 Uber (UBERON) до USD
$94,76
1 Uber (UBERON) до MYR
RM399,8872
1 Uber (UBERON) до TRY
3 984,658
1 Uber (UBERON) до JPY
¥14 403,52
1 Uber (UBERON) до ARS
ARS$140 592,5692
1 Uber (UBERON) до RUB
7 714,4116
1 Uber (UBERON) до INR
8 315,19
1 Uber (UBERON) до IDR
Rp1 579 332,7016
1 Uber (UBERON) до PHP
5 553,8836
1 Uber (UBERON) до EGP
￡E.4 509,6284
1 Uber (UBERON) до BRL
R$509,8088
1 Uber (UBERON) до CAD
C$132,664
1 Uber (UBERON) до BDT
11 579,672
1 Uber (UBERON) до NGN
138 335,386
1 Uber (UBERON) до COP
$370 156,25
1 Uber (UBERON) до ZAR
R.1 642,1908
1 Uber (UBERON) до UAH
3 960,0204
1 Uber (UBERON) до TZS
T.Sh.235 721,1856
1 Uber (UBERON) до VES
Bs20 089,12
1 Uber (UBERON) до CLP
$89 642,96
1 Uber (UBERON) до PKR
Rs26 752,6432
1 Uber (UBERON) до KZT
50 863,3776
1 Uber (UBERON) до THB
฿3 106,2328
1 Uber (UBERON) до TWD
NT$2 918,608
1 Uber (UBERON) до AED
د.إ347,7692
1 Uber (UBERON) до CHF
Fr74,8604
1 Uber (UBERON) до HKD
HK$736,2852
1 Uber (UBERON) до AMD
֏36 153,7828
1 Uber (UBERON) до MAD
.د.م874,6348
1 Uber (UBERON) до MXN
$1 743,584
1 Uber (UBERON) до SAR
ريال355,35
1 Uber (UBERON) до ETB
Br14 309,7076
1 Uber (UBERON) до KES
KSh12 210,7736
1 Uber (UBERON) до JOD
د.أ67,18484
1 Uber (UBERON) до PLN
344,9264
1 Uber (UBERON) до RON
лв414,1012
1 Uber (UBERON) до SEK
kr889,7964
1 Uber (UBERON) до BGN
лв159,1968
1 Uber (UBERON) до HUF
Ft31 851,6788
1 Uber (UBERON) до CZK
1 984,2744
1 Uber (UBERON) до KWD
د.ك28,99656
1 Uber (UBERON) до ILS
311,7604
1 Uber (UBERON) до BOB
Bs652,8964
1 Uber (UBERON) до AZN
161,092
1 Uber (UBERON) до TJS
SM874,6348
1 Uber (UBERON) до GEL
256,7996
1 Uber (UBERON) до AOA
Kz86 696,8716
1 Uber (UBERON) до BHD
.د.ب35,62976
1 Uber (UBERON) до BMD
$94,76
1 Uber (UBERON) до DKK
kr609,3068
1 Uber (UBERON) до HNL
L2 481,7644
1 Uber (UBERON) до MUR
4 313,4752
1 Uber (UBERON) до NAD
$1 641,2432
1 Uber (UBERON) до NOK
kr945,7048
1 Uber (UBERON) до NZD
$163,9348
1 Uber (UBERON) до PAB
B/.94,76
1 Uber (UBERON) до PGK
K398,9396
1 Uber (UBERON) до QAR
ر.ق343,9788
1 Uber (UBERON) до RSD
дин.9 564,1268
1 Uber (UBERON) до UZS
soʻm1 141 686,4844
1 Uber (UBERON) до ALL
L7 884,032
1 Uber (UBERON) до ANG
ƒ169,6204
1 Uber (UBERON) до AWG
ƒ170,568
1 Uber (UBERON) до BBD
$189,52
1 Uber (UBERON) до BAM
KM159,1968
1 Uber (UBERON) до BIF
Fr278 689,16
1 Uber (UBERON) до BND
$122,2404
1 Uber (UBERON) до BSD
$94,76
1 Uber (UBERON) до JMD
$15 166,338
1 Uber (UBERON) до KHR
380 561,8456
1 Uber (UBERON) до KMF
Fr40 178,24
1 Uber (UBERON) до LAK
2 059 999,9588
1 Uber (UBERON) до LKR
රු28 680,0616
1 Uber (UBERON) до MDL
L1 603,3392
1 Uber (UBERON) до MGA
Ar423 035,1728
1 Uber (UBERON) до MOP
P756,1848
1 Uber (UBERON) до MVR
1 449,828
1 Uber (UBERON) до MWK
MK163 944,276
1 Uber (UBERON) до MZN
MT6 056,1116
1 Uber (UBERON) до NPR
रु13 282,5092
1 Uber (UBERON) до PYG
667 299,92
1 Uber (UBERON) до RWF
Fr137 307,24
1 Uber (UBERON) до SBD
$778,9272
1 Uber (UBERON) до SCR
1 308,6356
1 Uber (UBERON) до SRD
$3 761,0244
1 Uber (UBERON) до SVC
$826,3072
1 Uber (UBERON) до SZL
L1 640,2956
1 Uber (UBERON) до TMT
m331,66
1 Uber (UBERON) до TND
د.ت277,6468
1 Uber (UBERON) до TTD
$640,5776
1 Uber (UBERON) до UGX
Sh330 143,84
1 Uber (UBERON) до XAF
Fr53 444,64
1 Uber (UBERON) до XCD
$255,852
1 Uber (UBERON) до XOF
Fr53 444,64
1 Uber (UBERON) до XPF
Fr9 665,52
1 Uber (UBERON) до BWP
P1 266,9412
1 Uber (UBERON) до BZD
$189,52
1 Uber (UBERON) до CVE
$8 992,724
1 Uber (UBERON) до DJF
Fr16 772,52
1 Uber (UBERON) до DOP
$6 034,3168
1 Uber (UBERON) до DZD
د.ج12 364,2848
1 Uber (UBERON) до FJD
$217,0004
1 Uber (UBERON) до GNF
Fr816 831,2
1 Uber (UBERON) до GTQ
Q723,9664
1 Uber (UBERON) до GYD
$19 769,7788
1 Uber (UBERON) до ISK
kr11 560,72

Ресурс Uber

Щоб дізнатися більше про Uber, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтUber
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Uber

Скільки сьогодні коштує Uber (UBERON)?
Актуальна ціна UBERON у USD становить 94,76 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UBERON до USD?
Поточна ціна UBERON до USD — $ 94,76. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Uber?
Ринкова капіталізація UBERON — $ 939,38K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UBERON?
Циркуляційна пропозиція UBERON — 9,91K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UBERON?
UBERON досяг історичної максимальної ціни у 104,598200752745 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UBERON?
Історична мінімальна ціна UBERON становила 89,84041087964881 USD.
Який обсяг торгівлі UBERON?
Актуальний обсяг торгівлі UBERON за 24 години — $ 56,25K USD.
Чи підніметься ціна UBERON цього року?
UBERON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UBERON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:30:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Uber (UBERON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор UBERON до USD

Сума

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 94,76 USD

Торгувати UBERON

UBERON/USDT
$94,76
$94,76$94,76
+1,56%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --