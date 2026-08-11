Сьогоднішня ціна Vidaio

Поточна ціна Vidaio (SN85) сьогодні становить ₴ 1.069, зі зміною 1.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN85 до UAH становить ₴ 1.069 за SN85.

Vidaio наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SN85. Протягом останніх 24 годин SN85 торгувався між ₴ 1.069 (мінімум) та ₴ 1.098 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SN85 змінився на 0.00% за останню годину та на +7.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 820,57.

Ринкова інформація щодо Vidaio (SN85)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 820,57₴ 820,57 ₴ 820,57 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 22.45M₴ 22.45M ₴ 22.45M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Публічний блокчейн TAO

Поточна ринкова капіталізація Vidaio — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 820,57. Циркуляційна пропозиція SN85 — --, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 22.45M.