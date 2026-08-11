Сьогоднішня ціна Symbiosis

Поточна ціна Symbiosis (SIS) сьогодні становить ₴ 0.0206, зі зміною 1.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SIS до UAH становить ₴ 0.0206 за SIS.

Symbiosis наразі посідає №1499 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,00M, з циркуляційною пропозицією у 96,97M SIS. Протягом останніх 24 годин SIS торгувався між ₴ 0.02054 (мінімум) та ₴ 0.0209 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 251.835406246902804035, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.5361151592022178175.

У короткостроковій динаміці SIS змінився на +0.09% за останню годину та на -5.81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 99,30K.

Ринкова інформація щодо Symbiosis (SIS)

Рейтинг No.1499 Ринкова капіталізація ₴ 2,00M₴ 2,00M ₴ 2,00M Обсяг (за 24 год) ₴ 99,30K₴ 99,30K ₴ 99,30K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2.05M₴ 2.05M ₴ 2.05M Циркуляційне постачання 96,97M 96,97M 96,97M Максимальна пропозиція 99,489,760 99,489,760 99,489,760 Загальна пропозиція 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 Коефіцієнт циркуляції 97.47% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Symbiosis — ₴ 2,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 99,30K. Циркуляційна пропозиція SIS — 96,97M, зі загальною пропозицією 99489760.94302. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2.05M.