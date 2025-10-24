Актуальна ціна Portal To Bitcoin сьогодні становить 0.03125 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PTB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PTB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Portal To Bitcoin сьогодні становить 0.03125 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PTB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PTB на MEXC вже зараз.

Курс Portal To Bitcoin (PTB)

Актуальна ціна 1 PTB до USD:

$0.03126
$0.03126$0.03126
+2.52%1D
USD
Графік ціни Portal To Bitcoin (PTB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:13:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.03007
$ 0.03007$ 0.03007
Мін. за 24 год
$ 0.03398
$ 0.03398$ 0.03398
Макс. за 24 год

$ 0.03007
$ 0.03007$ 0.03007

$ 0.03398
$ 0.03398$ 0.03398

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

+0.77%

+2.52%

-12.47%

-12.47%

Актуальна ціна Portal To Bitcoin (PTB) становить $ 0.03125. За останні 24 години PTB торгувався між мінімумом у $ 0.03007 і максимумом у $ 0.03398, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PTB становить $ 0.08213221598557312, тоді як його історичний мінімум — $ 0.023917348960866256.

Що стосується короткострокових результатів, то PTB змінився на +0.77% за останню годину, +2.52% за 24 години та на -12.47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Portal To Bitcoin (PTB)

No.467

$ 56.47M
$ 56.47M$ 56.47M

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

$ 262.50M
$ 262.50M$ 262.50M

1.81B
1.81B 1.81B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

21.51%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Portal To Bitcoin — $ 56.47M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.00M. Циркуляційна пропозиція PTB — 1.81B, зі загальною пропозицією 5258400000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 262.50M.

Історія ціни Portal To Bitcoin (PTB) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Portal To Bitcoin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0007684+2.52%
30 днів$ -0.02408-43.53%
60 днів$ +0.02125+212.50%
90 днів$ +0.02125+212.50%
Зміна ціни Portal To Bitcoin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PTB на $ +0.0007684 (+2.52%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Portal To Bitcoin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.02408 (-43.53%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Portal To Bitcoin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PTB змінився на $ +0.02125 (+212.50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Portal To Bitcoin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.02125 (+212.50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Portal To Bitcoin (PTB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Portal To Bitcoin зараз.

Що таке Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin представляє інноваційну некастодіальну кросчейн-інфраструктуру, розроблену для надання безпечної, ефективної торгівлі з мінімальним рівнем довіри між Bitcoin та іншими блокчейнами, такими як Ethereum і Solana. Основою інфраструктури PortalToBitcoin є запатентована технологія BitScaler — передова платформа, розроблена спеціально для ефективного та сталого масштабування транзакцій Bitcoin, що підвищує її здатність підтримувати децентралізовані фінанси (DeFi) та ширші застосування блокчейну.

Проєкт Portal To Bitcoin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Portal To Bitcoin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PTB, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Portal To Bitcoin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Portal To Bitcoin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Portal To Bitcoin (USD)

Скільки коштуватиме Portal To Bitcoin (PTB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Portal To Bitcoin (PTB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Portal To Bitcoin.

Перегляньте прогноз ціни Portal To Bitcoin вже зараз!

Токеноміка Portal To Bitcoin (PTB)

Розуміння токеноміки Portal To Bitcoin (PTB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PTB зараз!

Як купити Portal To Bitcoin (PTB)

Шукаєте як купити Portal To Bitcoin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Portal To Bitcoin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PTB до місцевих валют

Ресурс Portal To Bitcoin

Щоб дізнатися більше про Portal To Bitcoin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPortal To Bitcoin
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Portal To Bitcoin

Скільки сьогодні коштує Portal To Bitcoin (PTB)?
Актуальна ціна PTB у USD становить 0.03125 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PTB до USD?
Поточна ціна PTB до USD — $ 0.03125. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Portal To Bitcoin?
Ринкова капіталізація PTB — $ 56.47M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PTB?
Циркуляційна пропозиція PTB — 1.81B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PTB?
PTB досяг історичної максимальної ціни у 0.08213221598557312 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PTB?
Історична мінімальна ціна PTB становила 0.023917348960866256 USD.
Який обсяг торгівлі PTB?
Актуальний обсяг торгівлі PTB за 24 години — $ 3.00M USD.
Чи підніметься ціна PTB цього року?
PTB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PTB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:13:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Portal To Bitcoin (PTB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

