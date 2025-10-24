Що таке Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin представляє інноваційну некастодіальну кросчейн-інфраструктуру, розроблену для надання безпечної, ефективної торгівлі з мінімальним рівнем довіри між Bitcoin та іншими блокчейнами, такими як Ethereum і Solana. Основою інфраструктури PortalToBitcoin є запатентована технологія BitScaler — передова платформа, розроблена спеціально для ефективного та сталого масштабування транзакцій Bitcoin, що підвищує її здатність підтримувати децентралізовані фінанси (DeFi) та ширші застосування блокчейну. PortalToBitcoin представляє інноваційну некастодіальну кросчейн-інфраструктуру, розроблену для надання безпечної, ефективної торгівлі з мінімальним рівнем довіри між Bitcoin та іншими блокчейнами, такими як Ethereum і Solana. Основою інфраструктури PortalToBitcoin є запатентована технологія BitScaler — передова платформа, розроблена спеціально для ефективного та сталого масштабування транзакцій Bitcoin, що підвищує її здатність підтримувати децентралізовані фінанси (DeFi) та ширші застосування блокчейну.

Проєкт Portal To Bitcoin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Portal To Bitcoin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу PTB, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Portal To Bitcoin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Portal To Bitcoin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Portal To Bitcoin (USD)

Скільки коштуватиме Portal To Bitcoin (PTB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Portal To Bitcoin (PTB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Portal To Bitcoin.

Перегляньте прогноз ціни Portal To Bitcoin вже зараз!

Токеноміка Portal To Bitcoin (PTB)

Розуміння токеноміки Portal To Bitcoin (PTB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PTB зараз!

Як купити Portal To Bitcoin (PTB)

Шукаєте як купити Portal To Bitcoin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Portal To Bitcoin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PTB до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Portal To Bitcoin

Щоб дізнатися більше про Portal To Bitcoin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Portal To Bitcoin Скільки сьогодні коштує Portal To Bitcoin (PTB)? Актуальна ціна PTB у USD становить 0.03125 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна PTB до USD? $ 0.03125 . Перегляньте Поточна ціна PTB до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Portal To Bitcoin? Ринкова капіталізація PTB — $ 56.47M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція PTB? Циркуляційна пропозиція PTB — 1.81B USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) PTB? PTB досяг історичної максимальної ціни у 0.08213221598557312 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PTB? Історична мінімальна ціна PTB становила 0.023917348960866256 USD . Який обсяг торгівлі PTB? Актуальний обсяг торгівлі PTB за 24 години — $ 3.00M USD . Чи підніметься ціна PTB цього року? PTB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PTB для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Portal To Bitcoin (PTB)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році